“สาวงามจาก USA” คว้ารางวัลแรก Best Talent บนเวที Miss International Queen 2024

เวทีแห่งโอกาสระดับโลกสำหรับสาวทรานส์เจนเดอร์ สร้างความตื่นตะลึงแบบนันสต๊อป ในรอบชุดประจำชาติและการประกวดความสามารถพิเศษซึ่งปีนี้มาในธีมพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะร่วมสร้างโลกแห่งความเท่าเทียม ให้สาวงามผู้เข้าประกวดได้แสดงตัวตนอย่างอิสระและสวยงามในแบบฉบับของตนเองโดยในรอบชุดประจำชาติ 23 สาวงามจากทั้ง 23 ประเทศทั่วโลกก็ไม่ทำให้ผิดหวัง เพราะนอกจากความสวยงาม อลังการของชุดประจำชาติที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศแล้วนั้น ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยกลิ่นอายของความคิดสร้างสรรค์ และอัตลักษณ์ของแต่ละประเทศที่ถูกนำเสนอผ่านชุดประจำชาติของพวกเธอ ซึ่งผู้ชนะรางวัล Best National Costume จะประกาศผลในวันที่ 24 สิงหาคม ณ โรงละครทิฟฟานี่ โชว์ พัทยาสำหรับการประกวดความสามารถพิเศษในรอบนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้แสดงความสามารถเฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็น การร้อง การเต้น หรือทักษะอื่นๆ ซึ่งเรียกเสียงฮือฮาจากผู้ชมและเหล่าแฟนคลับได้อย่างล้นหลามโดยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 Best Talent ในปีนี้ ได้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการแสดงเต้นประกอบเพลง Voque (new remix)รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ประเทศอินโดนีเซีย ในการแสดงร้องเพลงสด This is meรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ประเทศเวียดนาม ในการแสดงร้องเพลงภาษาไทย เพลง โอเคนะคะ และเต้นประกอบเพลงทั้งนี้ สามารถติดตามการประกวดและเป็นกำลังใจให้สาวงามผู้เข้าประกวดได้อย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 22 สิงหาคม 2567 จะเป็นรอบ The Preliminary อีกหนึ่งการประกวดสำคัญที่เหล่าสาวงามจะทำให้เวทีร้อนเป็นไฟ ในรอบชุดราตรีและชุดว่ายน้ำ ณ โรงละครทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จังหวัดชลบุรี ก่อนไปต่อที่รอบตัดสิน The Coronation Night ในวันที่ 24 สิงหาคม 2567 เพื่อร่วมลุ้นว่าใครจะเป็นผู้ครอบครองตำแหน่ง Miss International Queen คนต่อไป