WOKE จนได้เรื่อง "The Acolyte" ไม่ได้ไปต่อ

"The Acolyte" ซึ่งมีเนื้อหาอยู่ในยุค The High Republic หรือ ประมาณ 100 ปีก่อนเหตุการณ์ในไตรภาคแรกของสตาร์ วอร์ส ซีรีส์นำเสนอเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับการสืบสวนคดีฆาตกรรมของเหล่าเจได ที่ดูเหมือนจะได้รับความสนใจจากผู้ชมไม่น้อยซีรีส์นี้เริ่มต้นอย่างยิ่งใหญ่ด้วยยอดผู้ชม 11.1 ล้านคนในห้าวันแรกที่ออกฉายทาง Disney+ ทำให้เป็นซีรีส์ที่มีผู้ชมสูงสุดในรอบปี 2024 ของแพลตฟอร์ม อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะเริ่มต้นได้ดี ซีรีส์กลับเผชิญกับบทวิจารณ์ที่หลากหลายและการวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนๆ ที่ทำให้ความนิยมลดลงไปเรื่อยๆ สุดท้าย ด้วยยอดผู้ชมที่ลดลงและงบประมาณที่สูงถึง 180 ล้านดอลลาร์ Lucasfilm จึงตัดสินใจไม่ต่ออายุซีรีส์สำหรับซีซันที่สองโดยเมื่อฉายไป "The Acolyte" ไม่สามารถรักษาความสำเร็จในช่วงต้นไว้ได้ และในที่สุดซีรีส์ก็หลุดจากอันดับ Top 10 ของ Nielsen โดยเมื่อถึงเวลาที่ตอนสุดท้ายออกฉาย รวมแล้วซีรีส์มีผู้ชมเพียง 335 ล้านนาที ซึ่งเป็นยอดผู้ชมที่ต่ำที่สุดสำหรับตอนจบซีรีส์สตาร์ วอร์สข่าวดังกล่าวทำให้ผู้ชมหลายคนผิดหวัง เพราะซีรส์จบลงด้วยการทิ้งปริศนาหลายประการให้ค้างคา รวมถึงการปรากฏตัวของตัวละครชื่อดังอย่างโยดา และการเปิดเผยตัวละคร "ดาร์ธ เพลเจียส" ตัวละครในตำนานของ Star Warsแม้ว่าซีรีส์นี้จะประสบปัญหา แต่ Lucasfilm และ Disney+ ยังมีโปรเจกต์ "Star Wars" ใหม่ๆ รออยู่ ไม่ว่าจะเป็น "Star Wars: Skeleton Crew" ที่นำแสดงโดย จู๊ด ลอว์ และซีซันที่สองของ "Andor" ที่ซีซันแรกประสบความสำเร็จอย่างสูง