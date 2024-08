ยูนิ.ชาร์ม เปิดตัวผลิตภัณฑ์  “ออลเวลล์” (AllWell) ครั้งแรกในไทย!! เอาใจคนรักแมว กับอาหารเม็ดช่วยลดสำรอก พร้อมดึง “ต้าเหนิง” นั่งแท่นพรีเซนเตอร์

กล่าวว่า “เนื่องจากปัจจุบันคนหันมาเลี้ยงแมวกันเยอะมาก เราจึงอยากส่งต่อผลิตภัณฑ์นวัตกรรมคุณภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงที่เปรียบเสมือนคนในครอบครัวของผู้บริโภคด้วย ภายใต้แนวคิดหลักของ ยูนิ.ชาร์ม ที่มุ่งหวังจะทำให้ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยดีขึ้น นั่นคือ “NOLA & DOLA” ที่มาจากคำว่า Necessity of Life with Activities & Dreams of Life with Activities ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ดูแลอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง และแน่นอนว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของสัตว์เลี้ยงคือสุขภาพ เราจึงสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ครั้งแรกในไทย ผ่านแบรนด์ “ออลเวลล์” (AllWell) นวัตกรรมอาหารเม็ดที่มีไฟเบอร์ซึ่งย่อยง่ายสำหรับแมว ช่วยลดอาการสำรอก หนึ่งในปัญหากวนใจและสร้างความกังวลให้คนที่รักและเลี้ยงแมว โดยจากการทดสอบอาหารเม็ด “ออลเวลล์” (AllWell) กับผู้เลี้ยงแมวที่มีอาการสำรอก 1 ครั้งต่อสัปดาห์ จำนวน 30 คน ผลการทดลองปรากฏว่าใน 29 คน แมวมีอาการสำรอกลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้อาหารเม็ดของเราประกอบด้วยไฟเบอร์ชนิดพิเศษ “ลิกโนเซลลูโลส” (Lignocellulose) ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรในญี่ปุ่น ทำให้เม็ดอาหารของ “ออลเวลล์” (AllWell) แตกตัวและย่อยสลายอย่างรวดเร็วเหมาะกับกระเพาะอาหารแมวที่ยืดหยุ่นยาก จึงช่วยลดการสำรอกได้อย่างแท้จริง”“นอกเหนือจากนั้น อาหารเม็ดของเรายังมาพร้อม 7 ฟังก์ชั่นที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของแมว อย่างแรกที่ได้กล่าวไปข้างต้น คือ ลดการสำรอกอาหาร ลดความเสี่ยงที่ทำให้แมวเครียด 2.บำรุงผิวหนังและขน ด้วยโอเมก้า 3 จากน้ำมันปลาแซลมอน 3.พลังงานต่ำ เหมาะกับน้องแมวที่เลี้ยงในบ้านและแมวที่มีกิจกรรมน้อย 4.ย่อยง่ายเหมาะสำหรับกระเพาะอาหารของแมว เม็ดเล็กเคี้ยวง่าย 5.ส่งเสริมสุขภาพทางเดินปัสสาวะ ด้วยการควบคุมแมกนีเซียม 6.ควบคุมก้อนขน ขับก้อนขนออกมาพร้อมอุจาระ และท้ายสุด ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน อุดมด้วยวิตามินอี ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ นอกจากนี้ ยังมีแคลเซียม ฟอสฟอรัสวิตามินดี และกรดอะมิโนจำเป็น (ทอรีนและเมไทโอนีน) เพื่อส่งเสริมสุขภาพแมวโดยรวม จึงกล่าวได้ว่า “ออลเวลล์” (AllWell) เป็นอาหารเม็ดที่ดูแลสุขภาพของแมวครบทุกมิตินั่นเอง ด้วยความตั้งใจพัฒนาผลัตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยงที่มาจากความปรารถนาที่จะให้น้องแมวทุกตัว (All) ได้ใช้ชีวิตที่ดี มีชีวิตชีวา สุขภาพแข็งแรง(Wellness) ” มร.ทาดาชิ นาคาอิ กล่าวเพิ่มเติมขณะที่ทาสแมวตัวจริงอย่างได้แบ่งปันเรื่องราวของการเลี้ยงแมวว่า “จากที่ต้าเหนิงเลี้ยงแมวมานาน ทำให้รู้ว่าการสำรอกของแมวจริงๆ สามารถมีสาเหตุมาจากอาหารที่น้องแมวทานได้นะคะ หลายคนเข้าใจผิดว่าต้องมาจากการกินขนหรือเลียขนเข้าไปอย่างเดียว ประกอบกับโครงสร้างร่างกายและพฤติกรรมของน้องแมวแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันด้วยค่ะ บางตัวกินเร็ว บางตัวไม่ค่อยเคี้ยว บางตัวกินมากเกินไป จึงทำให้สำรอกอาหารออกมาได้ค่ะ และผลกระทบที่เกิดจากการสำรอกอาหาร ก็สามารถทำให้ระคายเคืองหรือติดเชื้อทางเดินอาหาร เบื่ออาหาร หรือน้องแมวเกิดความเครียดได้ดังนั้น ต้าเหนิงคิดว่าอาการสำรอกอาหารจึงไม่ควรมองข้ามจริงๆค่ะ และจากการที่ต้าเหนิงมารับหน้าที่พรีเซนเตอร์ก็ได้ทดลองใช้สินค้า ต้องบอกว่าอาหารเม็ด “ออลเวลล์” (AllWell) ต่างจากเม็ดอาหารทั่วไปมากๆเลยค่ะ ด้วยไฟเบอร์ชนิดพิเศษทำให้เม็ดอาหารแตกตัวและย่อยสลายอย่างรวดเร็ว จึงทำให้ลดการสำรอกอาหารของน้องแมวได้จริงๆ ค่ะ”“ตอนนี้ต้าเหนิงเลยมั่นใจ เลือกอาหารเม็ด “ออลเวลล์” (AllWell) ให้น้องแมวทั้ง 9 ตัวที่ต้าเหนิงเลี้ยงอยู่ค่ะ น้องๆชอบมาก กินได้เยอะ และกินมาสักพักก็สังเกตว่าขนสวย ตัวแน่น ไม่ค่อยป่วยและไม่สำรอกจริงๆ เพราะต้าเหนิงให้ความสำคัญเหมือนน้องแมวเป็นสมาชิกคนพิเศษในครอบครัว ก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้น้องๆ ด้วยค่ะ”สำหรับผลิตภัณฑ์ “ออลเวลล์” (AllWell) อาหารเม็ดลดการสำรอก มีทั้งหมด 4 สูตร ได้แก่ สูตรเลี้ยงในบ้าน รสไก่, สูตรเลี้ยงในบ้านรสปลา, สูตรทำหมันลดปลา และสูตรดูแลสุขภาพไต ขนาด 400 กรัม และขนาด 1.2 กิโลกรัม สามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำ เพ็ทช็อป ทั่วประเทศ รวมทั้งร้านค้าออนไลน์ และ TikTok Shop