อย่างเท่! "ป๊อก" แจม "โซลจา บอย" ขึ้นแท่นแร็ปเปอร์ระดับโลก ส่งเอ็มวี "JING JING" ดัน "เจ๊ไฝ" ฮอตกลางไทม์สแควร์

สะพรึงทั้งวงการแร็ปเปอร์! นาทีนี้ฮอตระดับโลกแบบไม่มีอะไรมาต้านได้ ตัวพ่อตัวปังแร็ปเปอร์สัญชาติไทย “ป๊อก-ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์” หรือ "POKMINDSET" สามีคนเก่งของ "มาร์กี้ ราศรี" ผู้เคยสร้างปรากฎส่งเพลงแร็ปสุดฮิต "WIP WUP” โด่งดังทะลุทุกชาร์ตเพลงอินเตอร์มาแล้วมากมาย ล่าสุดกลับมาเป็นเป็นกระแสทอล์คออฟเดอะทาวน์อีกครั้ง กับซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดชื่อไทยๆจำง่ายตามสไตล์ ซิงเกิ้ล "JING JING" (จริง จริง) โดดไปฟีเจอริ่งกับแร็ปเปอร์ผิวสีคนดัง "SOULJA BOY" (โซลจา บอย) ที่มีเพลงดังอยู่ในลิสต์ชาร์ตเพลงบิลบอร์ดเพียบ ดีกรีและผลงานไม่ธรรมดา มีแฟนคลับจากทั่วทุกมุมโลก โดยแร็ปเปอร์สัญชาติอเมริกันสุดเก๋าคนนี้ เป็นเจ้าของเพลงในตำนานอย่าง Crank That และ Kiss Me Thru The Phone ยอดวิวฉ่ำๆในโลกออนไลน์ซึ่งหลังจากปล่อยเพลงนี้ไม่กี่สัปดาห์ฟีคแบคแรงจนสื่อนอกและวงการแร็ปเปอร์โลกต้องจับตามอง ซึ่งเพลงนี้มีเสน่ห์น่าสนใจ หยิบยกความเป็นไทยและดนตรีไทยคลาสิค สอดแทรกมามิกซ์กับจังหวะแร็ปเปอร์ได้อย่างลงตัว อีกทั้งเนื้อหาและความหมายในเพลงยังอุดมไปด้วย ซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยและเอกลักษณ์วิถีความเป็นอยู่ของคนไทยทั้ง โลเคชั่น,อาหาร และศิลปวัฒนธรรม โดยมีไฮไลท์ที่น่าสนใจเพียบทั้ง พระเครื่อง,มวยไทย และ อาหารไทยเด็ดๆอย่าง กุ้งเต้น,น้ำตก,ส้มตำ,น้ำอัดลมถุงหิ้ว และ จอมขโมยซีนคนดังระดับมิชลินอย่าง "เจ๊ไฝ ประตูผี" มาสร้างความปังให้เอ็มวีเพลง "JING JING" จอสระอึ้ง..จึ้งมากแม๊ งานนี้ฮอตจนสำนักข่าวต่างประเทศ The Source ต้องอวยยศว่าซิงเกิ้ลนี้เป๊ะปังสมบูรณ์แบบ ด้านสื่อแม๊กกาซีนออนไลน์อย่าง Rolling Hype ก็ยังนำเสนอว่าเพลงนี้มีเสน่ห์และน่าสนใจสุดๆ ถือเป็นการโคจรมาแจมกันแม้จะต่างชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรมแต่เคมีของสองแร็ปเปอร์คู่นี้ลงตัวเข้ากันจนเพลงออกมาสมบูรณ์แบบ งานนี้ยังประกาศความยิ่งใหญ่เพิ่มเต็มเมื่อเอ็มวีซิงเกิ้ล "JING JING" ได้มีโอกาสขึ้นฉายที่ Digital Billboard ย่าน Times Square มหานครนิวยอร์ก ของสังกัด BET ช่องทางสำหรับนำเสนอผลงานเพลงและงานบันเทิงของคนผิวสี ที่ต้องผ่านการคัดสรรงานดีมีคุณภาพมาเผยแพร่ ถือเป็นงานยากงานหิน ที่จะมาขึ้นโปรโมทกันที่จุดนี้ เรียกว่าผลงานจากคนไทยมากความสามารถอย่าง "POKMINDSET" ทำถึง! สะกดทุกสายตาชาวต่างชาติ พร้อมชวนหยุดให้ต้องโยกตามไปกับซิงเกิ้ลกลิ่นอายความเป็นไทยผสมผสานความเป็นสากลซิงเกิ้ลนี้ กระแสแรงยอดวิวเพิ่มขึ้นนาทีต่อนาทีนับเป็นเรื่องราวๆที่น่าภูมิใจของศิลปินไทยนาม "POKMINDSET" ที่สามารถเจาะตลาดวงการแร็ปเปอร์ระดับโลกได้สำเร็จแบบมิชชั่นคอมพลีท จนต้องปรบมือ