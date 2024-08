หัวเว่ย คลาวด์ กับแนวคิด “Cloud for Good” เพื่อนำนวัตกรรมสู่ชีวิต

หัวเว่ย คลาวด์ มองเห็นอนาคตอันชาญฉลาดด้วยแนวคิดทุกสิ่งคือบริการ "Everything as a Service" ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีในการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลของหัวเว่ย แทนที่จะเพียงแค่รวมทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกหรือลงทุนในเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุด พันธกิจของ หัวเว่ย คลาวด์ คือการเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้เป็นบริการคลาวด์ที่ช่วยให้ทุกคนไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จ แต่ยังนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลได้อีกด้วย นายได (Dai) ยังระบุว่าหัวเว่ย คลาวด์ มองเห็นอนาคตในเรื่อง "Cloud for Good" และมุ่งมั่นที่จะทำให้วิสัยทัศน์นี้เป็นจริง โดยเน้นในด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม การดูแลสุขภาพ และการรวมกลุ่มโดยในงาน Huawei Cloud Summit Thailand 2024 ที่เพิ่งจบไป มีการแสดงวิสัยทัศน์ในเรื่องนี้ ผ่านเรื่องราว 4 ด้าน ดังนี้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในเรื่องผลไม้ โดยเฉพาะทุเรียน ในอดีตชาวสวนมักใช้ประสบการณ์ของตนในการตรวจสอบความสุกของทุเรียนโดยใช้วิธีการเคาะ ฟัง และดมกลิ่น แต่วิธีเหล่านี้ไม่ใช่วิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง กลุ่มเจริญโภคภัณฑ์ในประเทศไทย, หัวเว่ย คลาวด์ และอีกหลายบริษัท ด้วยการใช้เทคโนโลยีตรวจจับอินฟราเรดใกล้ (NIR) และความสามารถ AI ของหัวเว่ย คลาวด์ ทำให้อุปกรณ์อัจฉริยะสามารถเพิ่มความแม่นยำในการทำนายความสุกของทุเรียนจาก 50% เป็น 91% ได้“ชาวสวนสามารถรู้ถึงความสุกของทุเรียนได้ภายใน 1 ถึง 2 วินาที โดยไม่ทำลายเนื้อทุเรียน ซึ่งส่งผลให้การคัดแยกมีประสิทธิภาพมากขึ้นและคุณภาพสูงขึ้น” นายไดกล่าวหัวเว่ย คลาวด์ ได้พัฒนาโมเดลพยากรณ์อากาศPangu ซึ่งถูกฝึกฝนด้วยชุดข้อมูลการสังเกตการณ์อากาศทั่วโลกขนาดใหญ่ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา โมเดล Pangu สามารถทำนายเส้นทางพายุไต้ฝุ่นทั่วโลกในอีก 10 วันข้างหน้า ซึ่งวิธีดั้งเดิมต้องใช้เวลา 4 ถึง 5 ชั่วโมงและต้องใช้เซิร์ฟเวอร์สมรรถนะสูงถึง 3,000 เครื่อง ในช่วงฤดูน้ำท่วมปี 2023 โมเดลพยากรณ์อากาศ Pangu ได้ทำนายเส้นทางของพายุไต้ฝุ่นขนาดใหญ่ เช่น ไต้ฝุ่นซาโอลาได้อย่างแม่นยำนายได ยังแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับองค์กร NGOในมาดากัสการ์ชื่อว่า Mitao Forecast ซึ่งได้นำโมเดล Pangu มาใช้ ทำให้เวลาพยากรณ์มีประสิทธิภาพจาก 3 วันเป็น 10 วัน ในการทำนายสภาพอากาศที่รุนแรง เช่น พายุไต้ฝุ่น Pangu แสดงให้เห็นถึงความได้เปรียบในการช่วยให้ชาวประมงท้องถิ่นตอบสนองต่อสภาพอากาศที่รุนแรงได้อย่างสงบยิ่งขึ้น ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนท้องถิ่น 600,000 ถึง 750,000 คน การปกป้องป่าฝนซาราวักจากการตัดไม้และการทำลายป่า ซาราวัก รัฐที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซียตะวันออก เป็นที่ตั้งของป่าฝนเขตร้อนที่เก่าแก่และสมบูรณ์ที่สุดในโลก อายุกว่า 140 ล้านปี เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องนกเงือกสายพันธุ์ต่าง ๆ “เพื่อรักษาระบบนิเวศที่ล้ำค่านี้ เรากำลังสำรวจการใช้เทคโนโลยีคลาวด์และ AI โดยร่วมมือกับกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ เราได้ติดตั้งเซ็นเซอร์เสียงในป่า” นายได กล่าวการติดตั้งเซ็นเซอร์ที่ล้ำหน้านี้ได้ให้ผลลัพธ์ที่สำคัญ ในพื้นที่ป่าฝนขนาด 30 ตารางกิโลเมตร ระบบการตรวจสอบได้ออกการแจ้งเตือน 34 ครั้งเกี่ยวกับการตัดไม้อย่างผิดกฎหมาย การใช้แนวทางเชิงรุกนี้ไม่เพียงแต่รักษาสมบัติทางธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เทคโนโลยีและธรรมชาติดำรงอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนผ่านนวัตกรรมหัวเว่ย คลาวด์ ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์ด้วยโมเดลการแพทย์ Pangu ซึ่งถูกฝึกฝนด้วยข้อมูลคุณภาพสูงจากวารสารวิชาการกว่า 16 ล้านเล่มและมีกราฟความรู้มากกว่า 1 ล้านกราฟ ทำงานเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะสำหรับแพทย์และผู้ป่วยในการตรวจสุขภาพ วินิจฉัย และการจัดการสุขภาพส่วนบุคคลนายได กล่าวว่า “เราใช้โมเดล AI การแพทย์ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศจีน เพื่อช่วยระบุผู้ป่วย 11 รายที่เป็นโรคหายากชื่อว่า ภาวะต่อมหมวกไตทำงานน้อยกว่าปกติ จากผู้ป่วยทั้งหมด4,268 รายภายในระยะเวลาเพียงสามเดือน ป้องกันไม่ให้พวกเขาถูกวินิจฉัยผิดและช่วยชีวิตได้ทันเวลา” Runda Medical ผู้ให้บริการด้านการแพทย์ชั้นนำในจีน ได้พัฒนาโมเดล AI ทางการแพทย์โดยใช้ Pangu ซึ่งคาดว่าจะถูกนำไปใช้ในโรงพยาบาล 4,000 แห่งสำหรับการแปลผลและวินิจฉัย ส่งเสริมการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมในประเทศไทย หัวเว่ยได้ฝึกอบรมผู้คนมากกว่า96,200 คน และจัดให้มีชั่วโมงฝึกอบรมมากกว่า 3,000 ชั่วโมงในด้านคลาวด์ 5G และ AI รวมถึงการปฏิบัติทางดิจิทัลล่าสุดของหัวเว่ยในหลากหลายโดเมน “เราได้จัดการแข่งขันสำหรับนักพัฒนา, โปรแกรมฝึกอบรมวิศวกรสีเขียว, การฝึกอบรมเสริมพลังสตรีในเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี และการฝึกอบรมผู้นำดิจิทัล เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ‘Ignite Thailand 2030’และกลยุทธ์การใช้คลาวด์เป็นหลัก (Cloud-First) ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” นายได กล่าว“เรื่องราวเหล่านี้ คือ เรื่องราวของการร่วมมือกันในเชิงนวัตกรรม และความเชื่อมั่นในพลังของคลาวด์” ในตอนท้าย นายได ได้เสนอแนวคิดริเริ่ม "Cloud for Good" โดยเรียกร้องให้พันธมิตรและลูกค้าในประเทศไทยร่วมมือกันเร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลในประเทศไทย โดยเฉพาะในด้านการเกษตร สภาพอากาศ การดูแลสุขภาพ และการพัฒนาบุคลากร เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนมากขึ้น ฟื้นฟูธรรมชาติ และมีส่วนร่วมในการสร้างบ้านที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนหัวเว่ย คือผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และสมาร์ทดีไวซ์ ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2530 โดยหัวเว่ยมีพนักงานกว่า 207,000 คน ดำเนินธุรกิจในกว่า 170 ประเทศทั่วโลก ให้บริการผู้คนมากกว่า 3,000 ล้านคนทั่วโลกวิสัยทัศน์และพันธกิจของหัวเว่ย คือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสู่การใช้งานทุกระดับเพื่อทุกผู้คนทุครัวเรือน และทุกองค์กร เพื่อวางรากฐานให้แก่โลกอัจฉริยะ หัวเว่ยได้ส่งมอบการประมวลผลคอมพิวเตอร์หลากหลายรูปแบบทุกที่ ทุกเวลาที่คุณต้องการ เพื่อนำเทคโนโลยีคลาวด์และความอัจฉริยะเข้าสู่ทั่วทุกมุมโลก สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่จะช่วยทุกภาคอุตสาหกรรม ทุกองค์กร ให้มีความยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ และมีพลวัตร รวมทั้งสร้างนิยามใหม่ให้แก่ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ด้วย AI เพื่อเสริมสร้างความชาญฉลาดและออกแบบให้ตอบรับกับความต้องการเฉพาะของผู้คนในทุกแง่มุมของชีวิต ทั้งการใช้ชีวิตที่บ้าน ระหว่างการเดินทาง ที่ออฟฟิศ ในการสันทนาการ หรือแม้แต่ระหว่างการออกกำลังกาย