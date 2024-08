MBS Wellness Clinic เปิดศูนย์สุขภาพ เวชศาสตร์ฟื้นฟู จัดการอาการ Office syndrome ปวดเมื่อยเรื้อรัง ดูแลองค์รวม ผิวพรรณ เเละวิตามินเฉพาะบุคคล

อาการฮิตของคนเมืองในยุคนี้ หนีไม่พ้นอาการปวดเมื่อยเรื้อรังจาก Office syndrome ที่เกิดจากการนั่งทำงานอยู่ในท่าเดิมนานๆ ซึ่งหากละเลยไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง อาจทำให้เกิดโรคร้ายเเรงในอนาคตได้ นอกจากนี้ความเครียดสะสม ความวิตกกังวล ยังส่งผลต่อฮอร์โมนไม่สมดุล ทำให้น้ำหนักง่าย เซลล์เสื่อมสภาพMBS Wellness Clinic จึงออกเเบบการดูแลรักษาเเบบองค์รวม จากภายในสู่ภายนอก ทั้งการรักษาทางกายภาพบำบัด อาการปวดเมื่อย Office syndrome การบาดเจ็บจากกีฬา การเสริมวิตามินเฉพาะบุคคล เเละดูเเลผิวพรรณความงามอย่างมีคุณภาพ ในราคาจับต้องได้ โดย คุณมายด์ ณภศศิ สุรวรรณ Influencer สาวสายสุขภาพชื่อดัง นั่งแท่น CEO ผนึกกำลังทีมเเพทย์เเละนักกายภาพบำบัดผู้มีประสบการณ์ เปิดตัว ‘MBS Wellness Clinic ณ ชั้น 2 โครงการ Vanit Village อารีย์’ คับคั่งด้วยดารา นักเเสดง เเละInfluencer มากความสามารถ อาทิ สงกรานต์ เตชะณรงค์, มะนาว ศรศิลป์, ฟรัง นรีกุล, เบเบ้ ธันย์ชนก, พลอย ภัทรากร, เนย ปภาดา มาร่วมงานเปิดตัวในครั้งนี้MBS Wellness Clinic ที่มาของคำว่า MBS มาจาก M มาจาก Mind คือ จิตใจ อารมณ์ และความคิด B มาจาก Body คือ ร่างกาย กล้ามเนื้อ โภชนาการ การออกกำลังกายS มาจาก Soul คือ จิตวิญญาณ ความเชื่อ ความหมายของชีวิตและลมหายใจ“For your mind, body and soul” คือ Quote ประจำตัวของ MBS ภายใต้หลักคิดเเบบ “Holistic” ที่ให้ความสำคัญกับทั้งร่างกาย จิตใจ เเละจิตวิญญาณ ริเริ่มโดยผู้ก่อตั้ง 6 ท่าน“ การเริ่มต้นของ MBS Wellness เกิดจากพวกเราทั้ง 6 คน ซึ่งมาจากต่างอาชีพต่างสาขา ทั้ง เเพทย์ influencer Consult สายสุขภาพ ควบคุมน้ำหนัก เเละอื่นๆ เเต่สิ่งที่พวกเรา ครอบครัว เเละคนรอบข้างเจอปัญหาเหมือนกันจากการทำงาน คืออาการ Office Syndrome การรักษากายภาพบำบัดเป็นจึงเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เลย เเละยิ่งกว่านั้นการที่มายด์ได้เรียนต่อปริญญาโททางสายสุขภาพ ทำให้มายด์รู้ว่า จริงๆ แล้วการบำบัดไปถึงองค์รวมนั้นสำคัญยิ่งกว่า หลายคนอาจเคยได้ยินคำว่า ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว นั่นทำให้เราควรต้องดูแลสุขภาพทั้ง 2 ด้าน ควบคู่กันไป” คุณมายด์ ณภศศิ กล่าว“อาการปวดตึงกล้ามเนื้อเกิดได้จากหลายสาเหตุ หลายคนไม่รู้ว่าความเครียดก็เป็นหนึ่งในนั้นที่สัมพันธ์กับความเจ็บปวดทางกาย โดยเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเเละโภชนาการที่ไม่เหมาะสมจากวิถีชีวิตคนเมืองอย่างเราค่ะ “MBS ให้บริการปรึกษาดูเเลสุขภาพ ตั้งเเต่ คัดกรอง ป้องกัน ฟื้นฟู ชะลอความเสื่อม บำบัดความเครียดสะสม เเละศาสตร์การรักษาเเบบ Lifestyle medicine ที่ยึดถือคนไข้เป็นศูนย์กลาง รวมถึงการเสริม Vitamin อย่างปลอดภัย เป็นอีกทางเลือกของคนรักสุขภาพค่ะ” หมอเพลง - พญ.สราริน พรานนท์สถิตย์ กล่าว“MBS มุ่งเป้าในการให้บริการด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี เครื่องมือทางการเเพทย์ที่ได้มาตรฐาน เเละจุดเเข็งของเราคือบุคลากรทางการเเพทย์ที่มีประสบการณ์เเละจริงใจ ราคาย่อมเยาว์ โดยเลือกทำเลที่ใกล้ BTS อารีย์ เเละมีที่จอดรถจำนวนมากเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ มาร่วมสร้างปรากฏการณ์สุขภาพไปด้วยกันกับพวกเรา MBS นะคะ” คุณดีไซน์ - ศุภินทรา เรืองอ่อน กรรมการบริหารกล่าวเสริม“สำหรับคนมีปัญหาเรื่อง ปวดคอ บ่า ไหล่ ปวดหลัง ปวดเอว แบบเรื้องรัง ทาง MBS ให้คำปรึกษาเรื่องโรค Office syndrome, อาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา, อาการปวดกระดูกกล้ามเนื้ออื่นๆ ทั้งการตรวจร่างกาย ประเมินอาการด้วย Medical massage พร้อมทั้งเครื่องมือมาตรฐาน อาทิ Focus shockwave นำเข้าจากประเทศอังกฤษ, High LASER Power, Ultrasound Therapy และการออกแบบการจัดท่าทาง การออกกำลังกายเฉพาะบุคคล” คุณหุย - วลัยพรรณ วงศ์กาฬสินธุ์ นักกายภาพบำบัด กล่าวปิดท้ายMBS Wellness Clinic ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 โครงการ Vanit Village ย่าน อารีย์ สามารถติดตามขอข้อมูลการรักษาได้ที่ Line: @mbsclub หรือ โทร 080-878-8566 หรือ FB MBS Wellness Clinic - สหคลินิกกายภาพบำบัด อารีย์ และ IG :@mbswellness_clinic และ TikTok : @mbswellnessclinic