Augment ชูจุดยืน! ผนึกกำลัง Notable Bangkok พลิกโฉม Content Marketing สร้างแบรนด์เหนือคู่แข่ง

ทำเอาแวดวงมีเดียสั่นสะเทือน เมื่อยักษ์ใหญ่ อย่าง Augment ผู้คร่ำหวอดด้าน Digital Marketing ผนึกกำลังแท็กทีมกับทีมพีอาร์เอเจนซี่เบอร์ต้น ๆ Notable Bangkok ผนวกรวมความเชี่ยวชาญทั้ง Digital Marketing และ PR พร้อมดันกลยุทธ์ที่วัดผลได้จริง ด้วยคอนเทนต์คุณภาพที่ตอบโจทย์ทั้งผู้บริโภคและ Google พร้อมสร้างความน่าเชื่อถือแบบสร้างอิมแพคให้แบรนด์โดดเด่นเหนือคู่แข่งโดย Augment เป็นบริษัท Online Marketing Agency ครบวงจร ในเครือ BurdaLuxury ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา เจ้าของเดียวกับบริษัทสื่อชั้นนำในไทย อาทิ HELLO! Thailand, Lifestyle Asia และ Prestige มีประสบการณ์ในการทำสื่อต่าง ๆ กว่า 20 ปี ผ่านยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นแมกกาซีน บล็อค จนมาถึงยุคที่ Content ครองบัลลังก์ชี้เป็นชี้ตายในสนามรบของตลาดออนไลน์ที่แข่งขันกันอย่างดุเดือดด้าน คริสตอฟ พาเกล ซีโอโอ BurdaLuxury ได้คอนเฟิร์มถึงเป้าหมายการผนึกกำลังกันว่า“เมื่อสองบริษัทมาจับมือกัน นอกจากได้คอนเทนต์ที่โดนใจ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดแล้ว สิ่งสำคัญคือ ได้ใช้ข้อมูลจากหลังบ้านมาวิเคราะห์และปรับปรุงกลยุทธ์ให้ตรงใจลูกค้ามากที่สุด อีกทั้งยังสร้างความน่าเชื่อถือจากทีม PR ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อ ทำให้แบรนด์ของลูกค้าได้รับการยอมรับในวงกว้าง และยังดึงดูดลูกค้า ด้วยกลยุทธ์ Digital Marketing ที่แข็งแกร่ง ช่วยให้แบรนด์ ปรากฏในหน้าผลการค้นหาของ Google และดึงดูดลูกค้าใหม่ ๆ เข้ามาได้อีกด้วย”สำหรับ Augment ไฮไลท์สำคัญขององค์กร คือ มีความเชี่ยวชาญด้านการเขียน Content เนื่องจากมีนักเขียนในมือที่ชำนาญเฉพาะด้านในการเขียนนิตยสาร เพื่อตอบโจทย์ทั้ง Google bot และคนอ่านอีกทั้ง สามารถวิเคราะห์คู่แข่งและทำ Marketing strategy ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่ซัพพอร์ตในการทำ Marketing โดยการจะทำการวิเคราะห์หาข้อมูลและใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนการทำงาน ไม่ได้อิงจากความคิดส่วนตัว และสามารถวัดผลได้ ความสำเร็จคือการเพิ่ม ROI สร้าง Brand Awareness และสร้าง Conversion ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์มาแล้วในส่วนของ Notable Bangkok ถือเป็น PR & Communication Agency เบอร์ต้น ๆ ของวงการ ที่มีประสบการณ์ในแวดวงประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมานานกว่า 10 ปี มีผลงานทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง มีทีมงานมืออาชีพเฉพาะทางในการดูแลลูกค้าแต่ละธุรกิจ และมี Media กับ Influencer ทั้งไทยรวมกับต่างประเทศ บวกกับการทำงานเป็นทีมเดียวกันกับลูกค้า ในคอนเซปต์ เพื่อซัพพอร์ตและ ยืดหยุ่นเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการงานนี้ ไอยย์รัศ สิทธิพูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โน้ตเอเบิ้ล แบงค์คอก (Notable Bangkok) ผู้เชี่ยวชาญด้านการกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ และช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ชูจุดยืนการทำงานในการร่วมมือครั้งนี้ว่า “บริษัทรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับการได้ทำงานร่วมกันกับ Augment เราได้ทำความเข้าใจโปรดักซ์ของทั้ง 2 ฝ่าย ตั้งคำถามหลายรอบว่า จนมั่นใจว่าเราจะทำงานร่วมกัน และพัฒนาแบรนด์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นอีกได้อย่างไรบ้าง ซึ่งทาง Augment มี data ที่เราสามารถนำมาพัฒนางานต่อให้ลูกค้าได้แบบวัดผลได้ การได้ปรับเปลี่ยน format ใหม่ในการทำงานให้ลูกค้า รวมถึงความเชี่ยวชาญของ Augment และทีมงานมืออาชีพ จึงมั่นใจว่าจะเชื่อมจุดแข็งและเสนอบริการแบบ One stop service ได้การผสานความเชี่ยวชาญด้านคอนเทนต์และดิจิทัลของ Augment เข้ากับความแข็งแกร่งด้านประชาสัมพันธ์ของ Notable Bangkok ก่อให้เกิดพลังแห่งการสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของธุรกิจของคุณ เหมือนกับคำพูดที่ Bill Gates” ผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft เคยเปรียบเปรยไว้ว่า “Content is King” ก็คือ คอนเทนต์เป็นหัวใจสำคัญ เพราะถ้าคุณอยากจะให้ธุรกิจของคุณโดดเด่นขึ้นมา มีคุณค่า น่าจดจำ และทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงความจริงใจ คุณจะต้องผลิตคอนเทนต์ที่มีคุณภาพและให้เกียรติพวกเขาด้วย จึงจะสามารถมัดใจและดึงให้พวกเขามาเป็นลูกค้าของคุณได้Augment และ Notable Bangkok พร้อมเป็นพันธมิตรในการขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้เติบโตอย่างยั่งยืน สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล aiyaras@notablebkk.comหรือ www.notablebangkok.com