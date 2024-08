ครั้งแรกในประเทศไทย!!! กับนิทรรศการระดับโลก เรื่องราวสุดสยองขวัญของจักรวาล “The Conjuring" 23 ส.ค.67 - 5 ม.ค.68 ชั้น 6 Attraction Hall ไอคอนสยาม

แฟนๆ ชาวไทย เตรียมรับความสยองขวัญกันให้ดี!!! กับเรื่องราวสุดหลอนที่สร้างมาจากเรื่องจริงของจักรวาลที่คราวนี้ พร้อมยกทัพความหลอนสู่นิทรรศการระดับโลกด้วยพื้นที่จัดแสดงกว่า 2,000 ตารางเมตร จัดเต็มกว่า 20 โซน ทั้งรูปแบบ Interactive และ Immersive ให้แฟนๆ ชาวไทยได้ค้นหาความลับของเหตุการณ์เหนือธรรมชาติแบบใกล้ชิดเสมือนหลุดไปในเรื่องราวของจักรวาลสุดหลอน ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2567 - 5 มกราคม 2568 บริเวณชั้น 6 Attraction Hall ไอคอนสยามสำหรับนิทรรศการ The Conjuring Universe Tour เป็นการหยิบยกเอาเรื่องราวสุดสยองขวัญของเรื่องเล่าสุดหลอนที่สร้างมาจากเรื่องจริงระดับตำนานอันแสนคุ้นเคยของจักรวาล The Conjuring ทั้ง 7 ภาค ผลงานการสร้างของ New Line Cinema สตูดิโอชั้นนำจาก Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment ไม่ว่าจะเป็น The Conjuring (2013), Annabelle (2014), The Conjuring 2 (2016), Annabelle : Creation (2017), The Nun (2018), Annabelle Comes home (2019) และ The Conjuring : The Devil made me do it (2021) มาสร้างให้เกิดขึ้นจริง พร้อมบรรยากาศความอาถรรพ์สุดสะพรึง ในนิทรรศการกว่า 20 โซน อาทิ โบสถ์สยองขวัญแห่งโรมาเนีย Carta Monastery, ห้องเก็บของสุดพิศวง The Warren's Artifact Room และ ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีปมปริศนาและต้นตอของความน่าสะพรึงในที่ดินผีสิงของ “The Perron's House” ซึ่งจะถูกเนรมิตรให้แฟนๆ ได้ชมกันอย่างใกล้ชิดเต็มรูปแบบด้วยพื้นที่จัดแสดงกว่า 2,000 ตารางเมตร ในรูปแบบ Interactive และ Immersive ตลอดเส้นทางโดย The Conjuring Universe Tour ซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทยครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง Japan Anime Movie Thailand ภายใต้การดูแลของ บริษัท ไฟว์สตาร์ เอเจนซี่ จำกัด ร่วมกับ Trendic International Limited และ Incubase Studio Limited และ Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment ค่ายหนังยักษ์ใหญ่ระดับโลก จับมือพันธมิตร บริษัท ดรีม เอกซ์เพลส (เดกซ์) จำกัด และ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะปักหลักจัดทัวร์ ณ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ 3 ของเอเชีย หลังจากที่ประสบความสำเร็จ และได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามทั้งในไต้หวันและมาเลเซีย ซึ่งจัดก่อนหน้านี้ ภายในงานนอกจากจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับบรรยากาศอันสุดสยองขวัญแล้ว ยังมีโซนจำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์ที่ยกมาทั้งสินค้านำเข้าจากต่างประเทศและสินค้าพิเศษเฉพาะประเทศไทย เพื่อให้เหล่าสาวกได้ช็อปกันแบบจุใจ พร้อมโปรโมชันสุดพิเศษมากมาย โดยเฉพาะโซนพิเศษซึ่งจะมีขึ้นเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น กับโซน Food & Beverage ที่จะรวมเมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟมาพร้อมธีมคาแรคเตอร์สุดหลอนให้ได้ชมและชิม ที่บอกเลยว่าห้ามพลาด!!!พิเศษสุดๆ ในวันเปิดงาน (22 ส.ค.67) ยังมีเหล่าศิลปินดาราคนดังที่จะมาร่วมพูดคุยประสบการณ์สุดหลอน นำโดย ไอซ์ พาริส, ต้นกล้า คืนพุดมุดผ้าห่ม, แป้ง zbing z., เบลล์ ขอบสนาม และ เกมส์ ขอบสนาม ซึ่งจะมาให้แฟนๆ ได้พบปะอย่างใกล้ชิด บริเวณชั้น 6 Attraction Hall ไอคอนสยาม สำหรับแฟนๆ ที่ สนใจเรื่องราวสุดเร้นลับกับนิทรรศการแนวใหม่เหนือจิตนาการ สามารถเข้าชม "The Conjuring Universe Tour" ได้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2567 - 5 มกราคม 2568 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 20.00 น. ณ Attraction Hall ชั้น 6 ไอคอนสยาม เริ่มเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ทาง https://ticketmelon.com สอบถามข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/theconjuringtour หรือ https://www.facebook.com/japananimemoviethailand