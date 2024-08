ฟาดแรงความสัมพันธ์ที่คลุมเครือ “ใครอินก่อนแพ้ (KISS)” ซิงเกิล 2 จาก “JRBUBBLEGUM” พร้อมมิวสิกวิดีโอ สุดแซ่บ สะกิดใจคนอินรักไม่ชัดเจน!

ในทุกความสัมพันธ์ มักจะมีคนใดคนหนึ่งรู้สึกมากกว่าเสมอ “ใครอินก่อนแพ้ (KISS)” ซิงเกิลล่าสุดจากประสบการณ์ตรงของ "JRBUBBLEGUM (เจอาร์บับเบิ้ลกัม)" เล่าถึงความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความไม่ชัดเจนของคนสองคน เชื่อว่าใคร ๆ ก็น่าจะเคยเจอ กับความสัมพันธ์ที่ไม่รู้ปลายทางจะเป็นอย่างไร ในความสัมพันธ์ที่ดูจะไม่จริงจัง แต่ถ้าใครอินก่อน คนนั้นก็แพ้ไป กับเนื้อเพลงที่ว่า “ใครอินก่อนแพ้ ใครแคร์ก่อนให้ไปพัก” นับเป็นซิงเกิลเดี่ยวลำดับที่ 2 ต่อจากเพลง “แฉะ (WET) (Ft.Nxmpez)” เพลงหน้าฝนต้อนรับคนเหงา“ใครอินก่อนแพ้ (KISS)” แนว POP RAP ที่ฉีกกฎเกณฑ์เดิม ๆ ที่เจอาร์เคยทำมาก่อน เพลงจังหวะ medium เพลงแรกของเจอาร์ กับการท้าทายในการใช้โทนเสียงในการร้อง ทั้งโทนผู้ชาย โทนผู้หญิง และท่อนแร๊ปแซ่บ ๆ ที่เป็นซิกเนเจอร์ของเจอาร์เข้าไปด้วย เพลงนี้ JRBUBBLEGUM ได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับ Aran Nongpon (อรัณย์ หนองพล) และ BNZ - Worachet Thanupongcharat (เบนซ์ - วรเชษฏฐ์ ฐานุพงศ์ชรัช) นักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์รุ่นใหม่มาแรง การันตีด้วยรางวัลยอดนิยม THE BEST MUSIC OF THE YEAR ในเพลง หยดน้ำตา (TEARS) - 4EVE จากเวที TOTY Music Awards 2023สำหรับมิวสิควีดีโอได้ Jediiano (เจได สุริยัน แดงอินทวัฒน์) ผู้กำกับมากความสามารถที่เคยฝากผลงานสุดปังมาแล้ว มากมายเช่น ทน - SPRITE x GUYGEEGEE , เชฟบ๊ะ2024 – TWOPEE มากำกับมิวสิควีดีโอให้ พร้อมพระเอกมาดเท่อย่าง ฟลุค - ธีรภัทร โลหนันทน์ นักแสดงฝีมือดีในภาพยนตร์เรื่อง พี่ชาย My Bromance มาถ่ายทอดเรื่องราวของฝ่ายที่ไม่อินในความสัมพันธ์ แต่อยากเจอแค่แก้เหงา ทั้งยังได้เห็น JRBUBBLEGUM กับ 2 ลุค มาดคลู กับ สาวสุดแซ่บ พาผู้ชมไปสัมผัสกับความรู้สึกของความรัก ที่ไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ ออกมาแบบฉบับตัวแม่ที่แม้จะโดนปฏิเสธแต่ขอเชิ่ดใส่“ขอฝากเพลงนี้ไว้กับทุกคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน และระวังอินก่อนแพ้นะคะ”สามารถชมมิวสิควิดีโอเพลง “ใครอินก่อนแพ้ (KISS)” - JRBUBBLEGUMได้ทาง YouTube : JRBUBBLEGUM : https://youtu.be/G6EezOSLXuM?si=LNDncsH7_V9ucKcHและสามารถฟังได้แล้วทุกสตรีมมิง : https://bfan.link/aikhr-ink-naeph-kiss#ใครอินก่อนแพ้ #ก็แค่คิสไม่ได้คิดอะไร#JRBUBBLEGUMติดตามผลงาน JRBUBBLEGUM ได้ทางFacebook: jrbubblegumYoutube: JRBUBBLEGUMInstagram: @jrbubblegum.official / @jrbubblegum_TikTok: @jrbubblegumX: @jrbubblegum