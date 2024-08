สนั่นรันเวย์! กับการเปิดตัว 23 สาวงามผู้เข้าประกวด Miss International Queen 2024 ผ่านแฟชั่นโชว์ผ้าบาติก พร้อมชู Soft Power ไทยสู่สายตาโลกในงาน Thainess Fashion Show

เริ่มแล้ว! กับการประกวด Miss International Queen 2024 เวทีระดับโลกสำหรับสาวทรานส์เจนเดอร์ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 18 โดยในปีนี้มาในธีม “The Force of Transformation” พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะร่วมสร้างโลกแห่งความเท่าเทียม ล่าสุดเขย่าวงการแฟชั่นให้สะเทือนอีกครั้ง กับการเปิดตัวผู้เข้าประกวด 23 สาวงาม จาก 23 ประเทศทั่วโลก ที่มาเดินอวดโฉมในชุดผ้าบาติกร่วมสมัย ในงาน “Thainess Fashion Show” ณ ห้อง Royal Ballroom โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯโดยแฟชั่นโชว์ชุดพิเศษดังกล่าวได้ 6 ดีไซน์เนอร์ชั้นแนวหน้าของไทย ได้แก่• แบรนด์ Narong คุณณรงค์ เกตุแก้ว• แบรนด์ The Parrot Bangkok คุณ พิมสิริ นาคสวัสดิ์• แบรนด์ Valentier Atelier คุณ ดนวัต พฤกษ์ชินวร• แบรนด์ Cher’Z (เชอร์ซี) คุณกรรณิการ์ วนะเกียรติกุล• แบรนด์ The Sun Chic คุณจิตรา ทองประดับ• แบรนด์ Sense’s Studio (เซ้นเซส สตูดิโอ) คุณแรลลี่ที่มาร่วมครีเอทผลงานคอลเล็กชันพิเศษสำหรับกองประกวด Miss International Queen โดยเฉพาะ โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงทางภาคใต้ของไทยอย่าง ‘ผ้าบาติกย้อมสีธรรมชาติ’ ภูมิปัญญาที่ถูกถ่ายทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สลับซับซ้อน ที่ต้องอาศัยเวลาและความเชี่ยวชาญ ก่อนบรรจงบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตพื้นถิ่นผ่านลายเส้นเขียนเทียนบนผืนผ้าป่านมัสลินเนื้อนุ่มและสีสันอันเป็นเอกลักษณ์จากวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น สีเทาจากฝักสะตอและเปลือกเงาะ สีน้ำตาลจากเปลือกลูกเนียงและแก่นไม้หลุมพอ สีเหลืองจากแก่นขนุน สีเขียวเข้มจากใบเพกา เป็นต้น งานแฮนด์เมดจากฝีมือของชาวบ้านกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง (แบรนด์ KiRee) จังหวัดนครศรีธรรมราช มารังสรรค์เป็นชุดผ้าไทยร่วมสมัย glam แบบไม่ค้านสายตาในความงดงามของศิลปะผ้าที่ถ่ายทอดผ่านลีลาของเหล่าสาวงามทั้ง 23 ประเทศบนรันเวย์ จุดประกายความฝันให้กับเหล่าผู้มีไฟ พร้อมสนับสนุน Soft Power ไทยให้กระหึ่มเวทีโลก ในงานได้เครื่องประดับอัญมณีเพิ่มความ glam ไปอีกขั้นด้วยชุดเครื่องเพชรน้ำงามจาก Jubilee Diamondsการประกวด Miss International Queen 2024 ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายและความเท่าเทียมกันในทุกเพศสภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่กองประกวดยึดมั่นมาโดยตลอด โดยในปีนี้ยังคงให้ความสำคัญกับการผลักดัน Soft Power ทางด้านแฟชั่น 1 ใน 11 อุตสาหกรรมเป้าหมายทางด้าน Soft Power ของรัฐบาลให้กระหึ่มเวทีโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง และส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศในอีกทางหนึ่งทั้งนี้ สามารถติดตามการประกวดและเป็นกำลังใจให้สาวงามผู้เข้าประกวดได้อย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 17 สิงหาคม 2567 จะเป็นการโชว์ชุดประจำชาติและการประกวดความสามารถพิเศษ ณ Sphere Gallery 1 ชั้น M ศูนย์การค้า Emsphere กรุงเทพฯ สำหรับรอบ The Preliminary การโชว์ชุดราตรีและชุดว่ายน้ำ และรอบชิงชนะเลิศ The Coronation Night เพื่อร่วมลุ้นว่าใครจะเป็นผู้ครอบครองตำแหน่ง Miss International Queen ประจำปี 2024 จะมีขึ้นในวันที่ 22 และ 24 สิงหาคมตามลำดับ ณ โรงละครทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จังหวัดชลบุรี