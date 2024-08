ต้นสังกัดยัน "ดาโกต้า จอห์นสัน" เลิก "คริส มาติน" แค่ข่าวลือ

นักร้องนำวง Coldplay วัย 47 ปี ได้คบหากับนักแสดงหญิงวัย 34 มาเป็นเวลานานกว่า 7 ปีก่อนที่ทั้งสองจะมีการหมั้นหมายกันโดยตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเป็นที่น่าสังเกตว่าดาราสาวจากภาพยนตร์ Fifty Shades of Grey ถูกพบเห็นว่าไม่ได้สวมแหวนหมั้นที่เมืองมาลิบูรัฐแคลิฟอร์เนียหลังเธอสวมเครื่องประดับชิ้นนี้ที่นิ้วนางมาตั้งแต่ปี 2020 นอกจากนี้ยังไม่มีใครเห็นเธออยู่กับ "มาร์ติน" ระหว่างที่เขากับวงไปทัวร์คอนเสิร์ต “Music of the Spheres” ที่ยุโรปอีกด้วยอย่างไรก็ตาม หลังข่าวลือนี้กลายเป็นกระแสร้อนแรงในสังคมออนไลน์ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตัวแทนของนักแสดงหญิงก็ได้ออกมาบอกกับนิตยสาร PEOPLE ว่าทั้งเธอและคริส "มีความสุขดีด้วยกัน" ข่าวลือดังกล่าวไม่เป็นความจริงและการหมั้นหมายก็ยังคงมียู่ต่อไป...