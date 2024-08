“สก๊อต รังนกแท้” ร่วมกับ แมน เทเบิ้ลส์ เปิดประสบการณ์ ไฟน์ไดนิ่ง รังสรรค์เมนูสุดพรีเมียม จากรังนกแท้สีเหลืองทองเกรดคุณภาพจากถ้ำธรรมชาติ 100%

หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านรังนกแท้ของไทย ตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำตลาดเครื่องดื่มรังนกแท้ในประเทศไทย ยกระดับคุณภาพและภาพลักษณ์สินค้าไปอีกระดับ เปิดประสบการณ์สุดพรีเมียมจากรังนก สู่แคมเปญFine Dining Experience with Scotch Premium Golden Bird’s Nest ครั้งแรกที่ สก๊อต รังนกแท้ ร่วมกับ Man Tables รังสรรค์คอร์สเมนูสุดพิเศษจากรังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ คุณภาพระดับพรีเมียม ให้เป็นอาหารจานล้ำค่า ในรูปแบบไฟน์ไดนิ่ง โดยรอบแรกจัดแบบเอ็กซ์คลูซีฟซิทดาวน์ดินเนอร์ ได้รับเกียรติจากบรรดาเซเลบริตี้อย่าง “ญาญ่า” เขมณัฐฏ์ ชุลีเกียรติ, “แป้ง” อัฌชา เจริญรัศมีเกียรติ, “แหน” นันทวัน แสงธรรมกิจกุล, “เอ๋” พรทิพย์ สกิดใจ, “หนิง” ปณิตา พัฒนาหิรัญ, “ฮาน่า” ทัศนาวลัย จักรพงษ์, และ “กระแต” ศุภักษร เรืองสมบูรณ์ ร่วมลิ้มลองเมนูพิเศษที่ร้าน Man Tables สาทร เมื่อค่ำคืนก่อน โดยมี คุณสมบูรณ์ ชวาลเวชกุล ประธานกรรมการกลุ่ม บริษัท สก๊อต อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณอรวดี สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ให้การต้อนรับ ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองคุณสมบูรณ์ กล่าวว่า เชฟแมนเป็นชาวจีนฮ่องกงผู้มีประสบการณ์การทำอาหารมานานกว่า 30 ปี ปัจจุบันคือประธานผู้บริหารและเชฟผู้บริหารใหญ่ของกลุ่มห้องอาหารซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการคัดสรรวัตถุดิบพรีเมียมมารังสรรค์เป็นเมนูแปลกใหม่ ในรสชาติที่ไม่เหมือนใคร แต่รสชาติอร่อยล้ำและลงตัว และครั้งนี้สก๊อตมีความยินดีมากที่ได้ร่วมกับเชฟแมนนำเสนอประสบการณ์ใหม่ๆ แก่ผู้บริโภค โดยนำรังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% มาปรุงเป็นอาหารจานพิเศษด้านเผยว่า ที่ผ่านมาคนจะนิยมรับประทานรังนกในรูปแบบของหวาน เพราะหลายคนไม่รู้ว่ารังนกสามารถนำมาทำเป็นอาหารได้ ครั้งนี้จึงได้ร่วมกับสก๊อตนำรังนกแท้สีเหลืองทองเกรดพรีเมียมมารังสรรค์เป็นเมนูอาหารคาวหลากหลายชนิด ด้วยการคิดค้นเมนูใหม่และลงมือปรุงจนได้รสชาติที่ลงตัว พร้อมเสิร์ฟให้ทุกคนได้ชิมกันในค่ำคืนนี้ นับเป็นอีกหนึ่งในการรังสรรค์เมนูเพื่อให้กลุ่มลูกค้าได้เพลิดเพลินกับรสชาติความอร่อย ที่แปลกใหม่จากวัตถุดิบชั้นเลิศ อย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน“สำหรับคอร์สเมนูในครั้งนี้ เริ่มต้นความอร่อยด้วย ฮะเก๋ารังนก ตัวแป้งผสมด้วยน้ำแก้วมังกร ส่วนด้านในเป็นไส้กุ้ง ออนท็อปด้วยรังนก ต่อด้วย อะโวคาโดรังนก โดยเชฟนำอะโวคาโดไปปั่นเป็นเนื้อมูส แล้วออนท็อปด้วยรังนก กินแล้วช่วยเรียกความสดชื่น จานถัดมาเป็น ซุปไก่รังนก จากไก่ 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 400 กรัมตุ๋นจนได้ที่ แล้วใส่รังนกลงไปเข้ากันได้ดีทีเดียว ต่อด้วย ปลายัดไส้รังนก เชฟนำเยื่อไผ่มายัดไส้ด้วยรังนก นำไปวางบนเนื้อปลา แล้วนึ่งพร้อมกัน ส่วนเมนูซิกเนเจอร์ที่เชฟการันตีว่ากินแล้วจะติดใจ ต้องยกให้ กระเพาะปลารังนก โดยเชฟเลือกใช้กระเพาะปลาน้ำลึกจากนิวซีแลนด์ มาตุ๋นกับซอสเป๋าฮื้อ เคี่ยวจนเข้าเนื้อ แล้วใส่รังนกลงไปเพิ่มความอร่อย อีกเมนูที่ว้าวไม่แพ้กัน คือ เผือกรังนก โดยนำเผือกไปกวนจนได้เทคเจอร์คล้ายซอส แล้วออนท็อปด้วยรังนก เวลาตักกินจะกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน ปิดท้ายด้วยเมนูของหวานอย่าง พุดดิ้งรังนก เนื้อเนียมนุ่ม กินคู่กับรังนกเข้าได้ดีมากๆ”หลังจากเปิดประสบการณ์กับคอร์สเมนูพิเศษแล้ว “แป้ง” อัฌชา เจริญรัศมีเกียรติ เผยว่า รับประทานเมนูวันนี้แล้วประทับใจมาก ทุกเมนูรสชาติดีและเข้ากันเมื่อกินกับรังนก โดยรวมชอบทุกเมนูแต่ที่ชอบเป็นพิเศษคือ ฮะเก๋ารังนก เพราะปกติตัวเองเป็นคนชอบกินฮะเก๋าอยู่แล้ว พอใส่รังนกเข้าไปจะได้เทคเจอร์อีกแบบหนึ่งซึ่งอร่อยมากๆ ส่วน ปลายัดไส้รังนก ก็อร่อยมากเช่นกัน เทคเจอร์ของเนื้อปลานุ่ม รสชาติเข้มข้น ซอสก็อร่อยเข้ากันดีกับรังนกขณะที่ “ญาญ่า” เขมณัฐฏ์ ชุลีเกียรติ บอกว่า อาหารมื้อนี้ว้าวมาก เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ เพราะเป็นครั้งแรกที่ได้รับประทานรังนกในรูปแบบอาหารคาว ทุกเมนูเชฟปรุงออกมาได้กลมกล่อม กินแล้วรู้สึกถึงเทคเจอร์ของรังนกได้เป็นอย่างดี แต่สำหรับคืนนี้เมนูที่ชอบเป็นพิเศษ คือ กระเพาะปลารังนก รสชาติดีละมุนมากๆนอกจากนี้ คุณอรวดี สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท สก๊อต อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเสริมว่า เครื่องดื่มรังนกแท้เต็มรัง (สก๊อต รังนกแท้ รอเยล สุพรีม) และ เครื่องดื่มรังนกแท้เส้นยาว (สก๊อต รังนกแท้ โกลด์ ซีเล็คชั่น) ปัจจุบันมีเพียง สก๊อต รังนกแท้ ที่สามารถผลิตได้ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสก๊อต และเพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์การรับประทานแก่ผู้บริโภคให้ได้ลิ้มลองและเข้าถึงง่าย เพิ่มความหลากหลายในการบริโภครังนกในหลายมิติตอบรับเทรนด์ในการดูแลสุขภาพและวัตถุประสงค์การบริโภครังนกไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ ผิวพรรณ และความงาม รวมไปถึงรสชาติที่อร่อยถูกปาก พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ของสินค้า และผลิตภัณฑ์ในระดับพรีเมียมให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น แคมเปญ “SCOTCH X MAN TABLES” Fine Dining Experience with Scotch Premium Golden Bird’s Nest พร้อมเสิร์ฟความอร่อยแล้ววันนี้ โดยจัดให้มีเพียง 10 รอบสุดพิเศษ ทุกวันศุกร์และวันเสาร์ เวลา 6.30-8.00 P.M. ตลอดเดือนสิงหาคม ถึง ต้นเดือนกันยายนนี้สำรองที่นั่งล่วงหน้าที่ IG @chefmantables 095-454-8978, 061-038-8222 ราคา Course 8,800 บาท ++ ปีนี้ สก๊อต รังนก ยังเพิ่มความแปลกใหม่ต้อนรับเทศกาลไหว้พระจันทร์ที่จะถึงนี้ ด้วยขนมไหว้พระจันทร์รุ่นพิเศษสอดไส้ สก๊อต รังนกแท้ 2 ไส้พิเศษ คือ ถั่วแดง และลูกบัว เหมาะเป็นของขวัญในโอกาสพิเศษอีกด้วยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสามารถสั่งซื้อสก๊อต รังนกแท้ ได้ทางช่องทาง Line OA : @Scotch, Facebook : Scotch Family , Website : https://www.scotchthailand.co.th #ScotchxManTables #สก๊อตรังนกแท้ #รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ100% #มั่นใจคุณภาพระดับพรีเมียม