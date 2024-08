สนุกแบบ NON-STOP !! อิ้งค์ วรันธร (Boxx Music) จับมือศิลปิน Viu Talent เบสท์ เอิร์ธ ดัง อู๋ และเฟรนด์อย่าง คีตยา บุกรั้วโรงเรียนสิริรัตนาธร จัดเต็มกว่า 2 ชั่วโมง ใน “BOXX TO SCHOOL AND FRIENDS”

ผ่านไปอีกความประทับใจ !!! สำหรับรั้วโรงเรียนที่ 8 กับงาน Singha Corporation x Viu Thailand presents “BOXX TO SCHOOL AND FRIENDS” ซึ่งเป็นการจับมือร่วมกันระหว่าง Viu Thailand & Muzik Move ที่จะยกทัพศิลปินจัดเต็ม School Tour ใน “BOXX TO SCHOOL AND FRIENDS” ที่ล่าสุดได้บุกมาเสิร์ฟความสนุกกันถึงรั้ว โรงเรียนสิริรัตนาธร จัดเต็มกว่า 2 ชั่วโมง อัดแน่นไปด้วยลิสต์เพลงดังทำเอาน้องๆทุกคนถึงกับใจฟูเป็นปลื้มกับช่วงเวลาพิเศษโมเมนต์สุดวิเศษแบบนี้เริ่มต้นสตาร์ทก็ปาโมเมนต์ความฟินกันแบบนันสต็อป เปิดประเดิมด้วย 4 หนุ่ม เบสท์ เอิร์ธ ดัง อู๋ ศิลปิน Viu Talent ที่นำเพลงเพราะอย่างเพลง ใกล้ขนาดนี้ (Too Close) มาโชว์นำเสียงนุ่มละมุนหูพร้อมท่าเต้นสุดพลิ้ว รวมกับเพลงสุดฮิต ยังคิดถึง ที่ เบสท์ เอิร์ธ ดัง อู๋ ถ่ายทอดโมเมนต์ได้อย่างสุดอบอุ่นหัวใจออกมาได้ดีไม่แพ้ต้นฉบับเรียกเสียงกรี๊ดดังสนั่นฮอลล์ ก่อนจะส่งไมค์ต่อให้กับ KETAYA (คีตญา) หรือ ข้าวสวย คีตญา วรมุนินทร ศิลปินสาวเสียงดีจากค่าย Shuffle Records ที่มาในลุคสาวมาดเท่พร้อมขนเพลงมาสร้างสีสันความ สนุกให้น้องๆสุขสุดๆ ส่วนไฮไลต์งานนี้สนุกกันแบบ NON-STOP น้องๆโรงเรียนสิริรัตนาธร เอ็นจอยทุกวินาทีปล่อยเอนเนอจี้ร้องเต้นลุกขึ้นยืนโยกตัวกันมันส์ !!! ร้องตามกันสุดเสียง กับ “อิ้งค์-วรันธร เปานิล” ศิลปินในสังกัด “BOXX MUSIC” ที่ขนลิสต์เพลงดังมาเพียบ อาทิ ไม่อยากเหงาแล้ว , พบรัก , อยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิม , ลบไม่ได้ช่วยให้ลืม , ชอบอยู่คนเดียว , สายตาหลอกกันไม่ได้ และเกี่ยวกันไหม ปิดท้ายงานนี้ได้อย่างสนุกสุดประทับใจนับเป็นอีกหนึ่งความทรงจำของเรื่องราวดีดีตลอดกว่าสองชั่วโมงส่วนรั้วโรงเรียนต่อไปเตรียมตัววอร์มเสียงกันไว้ให้พร้อม สควอชขากันไว้ให้แข็งแรง แล้วเตรียมรับแรงกระแทกความสนุกสุดฟินที่ “BOXX TO SCHOOL AND FRIENDS” เตรียมจัดเต็มโชว์สุดพิเศษเพื่อมามอบให้น้องๆได้ชมกันอย่างจุใจแน่นอน! สามารถติดตามรายละเอียดงานได้ที่เพจ Viu Thailand, BOXX MUSIC#BoxxToSchoolAndFriends #SinghaCorporation #ViuThailand #BoxxMusic #MuzikMove #ViuScreamDates