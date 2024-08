สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี จัดงานแถลงข่าวงาน “สินค้าเด่น จังหวัดปัตตานี สู่การค้ายุคใหม่” (Good Product To New Age By Halal) ยกระดับคุณภาพสินค้าปัตตานีสู่การเป็นศูนย์กลางผลิตสินค้าฮาลาลของไทย

จังหวัดปัตตานี เป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีเอกลักษณ์และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยและภูมิประเทศงดงาม พร้อมประวัติศาสตร์และอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรือง โดยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรลังกาสุกะ เศรษฐกิจหลักของปัตตานีขึ้นอยู่กับเกษตรกรรม เช่น การประมง การทำสวนยาง การปลูกข้าวและสวนผลไม้ พร้อมกับภาคการผลิตที่รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป สินค้าเกษตรแปรรูป และสินค้าชุมชนจากทักษะฝีมือและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับเพื่อขยายช่องทางการตลาดและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนนางสาวยศยา ถาวรสุข รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาธุรกิจการค้าในจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าขึ้น ภายใต้งาน “สินค้าเด่น จังหวัดปัตตานี สู่การค้ายุคใหม่” (Good Product To New Age By Halal) ตามโครงการส่งเสริมตลาดและพัฒนาสินค้าฮาลาล สินค้าเด่นจังหวัดปัตตานีสู่การค้ายุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อสร้างโอกาสเพิ่มมูลค่าและช่องทางการตลาดสินค้าฮาลาล สินค้าเด่นของจังหวัดปัตตานีให้กับผู้ประกอบการและประชาชนในจังหวัดปัตตานีนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้นับเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจจังหวัดปัตตานี สร้างโอกาสในการกระจายสินค้า เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการ ทำให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของจังหวัดปัตตานีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ในงานได้คัดสรรสินค้าดีที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดมาจัดจำหน่าย เช่น อาหารพื้นถิ่น ได้แก่ ชาชัก โรตี ข้าวยำ น้ำบูดู นาซิดาแฆละแซ ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป อาหารทะเล และผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก ซึ่งมีเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายในงานแถลงข่าว ได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด พาณิชย์จังหวัดปริมณฑล รวมถึงภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนจำนวนมาก เข้าร่วมงาน โดยมีการแสดงพิธีเปิดรำตาลีกีปัส และดิเกร์ฮูลูภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าฮาลาล สินค้าเด่นของจังหวัด จำนวน 30 คูหา ประกอบด้วยสินค้า ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ ข้าวยำ นาซิดาแฆ ละแซ ข้าวหมกไก่ โรตี ชาชัก อาหารพื้นถิ่นของจังหวัดปัตตานี และอาหารทะเลแปรรูปต่าง ๆ ประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ ผ้าบาติก ประเภทอาหารทะเลสด ได้แก่ กุ้ง หอย ปู ปลาสด จากแพปลาปัตตานี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้า กิจกรรมส่งเสริมการขาย นาทีทอง กิจกรรมช้อป ชิม ชิล ร่วมสนุกและลุ้นรับของรางวัลมากมายตลอดการจัดงานงาน “สินค้าเด่น จังหวัดปัตตานี สู่การค้ายุคใหม่” (Good Product To New Age By Halal) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 18 สิงหาคม 2567 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาปิ่นเกล้า ชั้น G​​​​