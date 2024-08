ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ร่วมกับ มทร. ธัญบุรี ยกระดับทักษะและความรู้รถ EV แก่พนักงานและเครือข่ายอู่ศูนย์ซ่อม

ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ผู้นำนวัตกรรมประกันภัยชั้นนำที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนไทย มุ่งมั่นยกระดับการใช้ชีวิตของคนไทยให้ดำเนินชีวิตด้วยความอุ่นใจ พร้อมตอกย้ำแบรนด์ที่เป็นหลักประกันที่มั่นคงของคนไทย ด้วยพันธกิจ “Caring is Giving” คิดเผื่อเพื่อทุกชีวิต ด้วยผลิตภัณฑ์บริการด้านการประกันภัยที่คุ้มค่า และคุ้มครองครบทุกมิติ ให้ลูกค้าสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจและได้รับประสบการณ์ดีที่มากกว่าการประกันภัย อาทิ การประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยสุขภาพ และประกันภัยการเดินทางนายเทพพันธ์ อัศวะธนกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ กล่าวว่า เนื่องด้วยปัจจุบันคนไทยมีความนิยมใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้น ประกันภัยไทยวิวัฒน์จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมและให้ความรู้เกี่ยวกับรถ EV กับพนักงานและเครือข่ายอู่ศูนย์ในเครือบริษัทฯ จึงได้ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ที่มาให้ความรู้อย่างละเอียดทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งในระดับผู้บริหาร และฝ่ายปฏิบัติการ โดยอบรมตั้งแต่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแบตเตอรี่ ภัยและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับรถยนต์ไฟฟ้า ข้อควรระวังในการใช้งาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อต้องตรวจสอบสภาพความเสียหาย ณ จุดเกิดเหตุ การเคลื่อนย้ายรถอย่างถูกวิธี รวมไปถึงการประเมินความเสียหายของชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า ทั้งเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าประกันภัยไทยวิวัฒน์ได้อุ่นใจ หากต้องใช้บริการกับทางบริษัทฯ ในอนาคตซึ่งนอกจากพนักงานของประกันภัยไทยวิวัฒน์ทั้งในระดับผู้บริหาร และฝ่ายปฏิบัติการแล้ว ยังได้เชิญเครือข่ายอู่ซ่อมในสัญญาของบริษัทฯ เข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้ด้วย ถือเป็นการเตรียมความพร้อมที่มุ่งยกกระดับการบริการให้เท่าทันต่อกระแสการตอบรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่มีแนวโน้มของผู้ใช้งานสูงขึ้นในอนาคต และเพื่อรองรับการให้บริการด้านการประกันภัย ทั้งประกันรายปี และประกันรถเปิดปิด EV ที่ได้เปิดตัวเมื่อต้นปีที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) เข้าถึงการประกันภัยภาคสมัครใจในราคาที่คุ้มค่า และมีความคุ้มครองที่ครอบคลุมครบถ้วน พร้อมดูแลตลอด 24 ชม.ทั้งนี้ เพื่อรองรับสำหรับลูกค้ารถยนต์ไฟฟ้า (EV) ประกันภัยไทยวิวัฒน์ยังมอบสิทธิพิเศษ ผ่าน โปรฟ้าผ่า รับหน้าฝน โปรโมชันสุดคุ้มสำหรับคน EV รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยสูงสุด 1,000 บาท เมื่อซื้อประกันรถเปิดปิด หรือประกันรถเปิดปิด EV ครั้งแรก พร้อมสิทธิประโยชน์มากมายผ่านแอปพลิเคชัน Thaivivat วันนี้ - 30 ก.ย. นี้ เท่านั้น สามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชันสุดคุ้ม ผ่านทุกช่องทาง Official ของประกันภัยไทยวิวัฒน์ www.thaivivat.co.th, https://www.facebook.com/thaivivat และ LINE Official Account “THAIVIVAT INSURANCE”, หรือโทร. 02-200-7000 เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม