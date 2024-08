Tatler Thailand จับมือ Gaysorn Village จัดงาน Tatler Cocktail Festival เทศกาลค็อกเทลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี วันที่ 16-18 สิงหาคม 2567 ณ ‘RAYNUE’ Social Lounge of Ratchaprasong

เหล่าคนรักค็อกเทลเตรียมตัวดื่มด่ำกับเทศกาลค็อกเทลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีกับงานจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2567 ณ ‘RAYNUE’ Social Lounge of Ratchaprasongที่ ชั้น 3 เกษรอัมรินทร์ เกษรวิลเลจTatler Cocktail Festival ไม่ใช่เพียงแค่เทศกาลค็อกเทลธรรมดาทั่วไป แต่คือเทศกาลที่จะพาคุณไปผจญภัยไปกับสุนทรียรสสุดพิเศษที่รังสรรค์รสชาติโดย 13 มิกโซโลจิสต์มากฝีมือจากเมืองไทย พร้อมสร้างความตื่นเต้นให้คุณด้วยเอกลักษณ์รสชาติในแบบที่คาดไม่ถึง ที่งาน Tatler Cocktail Festival เหล่ามิกโซโลจิสต์จะรังสรรค์ Signature Menu ของแต่ละร้าน พร้อมด้วยเชฟมากฝีมือที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศ ที่จะมาร่วมรังสรรค์เมนู International Tapas สัญชาติไทย ไต้หวัน และเมดิเตอเรเนียน เคล้าเสียงเพลงจากดีเจชั้นนำตลอดทั้ง 3 วัน ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ https://tinyurl.com/cfazbfayพบกับสุดยอดมิกโซโลจิสต์ และเชฟผู้เชี่ยวชาญด้านการทำอาหารกับ Line-up ของแต่ละวันได้ดังนี้:บาร์ Line-up วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2567●ปาล์ม-ศุภวิชญ์ มุททารัตน์ จาก Dry Wave Cocktail Studio กับเมนู ‘Morning Tijuana’ ที่สร้างสรรค์ระหว่างค็อกเทลคลาสสิก 2 ชนิด ได้แก่ ‘Mezcal Margarita’ และ ‘Breakfast Martini’ มอบประสบการณ์รสชาติที่หลากหลายด้วยสองช่วงของรสชาติ ช่วงแรกจะเป็นรสสดชื่นและเปรี้ยวจาก Blanco Tequila, สตรอว์เบอร์รี และส้ม ส่วนช่วงที่สองจะเปลี่ยนไปเป็นรสที่ลึกขึ้น ด้วย Mezcal และพริกหวาน เพิ่มสัมผัสด้วยกลิ่นรมควันที่นุ่มนวล●Filippo Sanchi จาก Lennon’s กับเมนู ‘Thai Disco’●Matteo Cadeddu จาก Opium Bar กับเมนู ‘Pukka’ เครื่องดื่มที่ได้รับแรงบันดาลใจจากชายหาดของนิการากัว นำเสนอผ่านรสชาติลึกล้ำที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของนิการากัว นับเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยเพิ่มความสดชื่นและดับกระหายได้อย่างลงตัว●Gabriel Robert Gliga จาก The Pickwicks Chronicles กับเมนู ‘Nathaniel Winkle’ ค็อกเทลที่ผสมผสานอย่างประณีตระหว่างความหรูหราของ Martin Miller’s Gin กับกลิ่นหอมของ Lillet ความสดชื่นของ Sauvignon Blanc และกลิ่นดอกเอลเดอร์ฟลาวเวอร์จาก St-Germain นับเป็นการผสมผสานรสชาติของจินกับกลิ่นอายของฝรั่งเศสได้อย่างลงตัว●กานต์-ศุภกานต์ โอชาวงษ์ จาก Pollen Bar at RAYNUE กับเมนู ‘Raynue Tatler Elixirs’ ค็อกเทลที่น่าหลงใหลด้วยความใสสะอาดแต่แฝงไปด้วยรสชาติที่ซับซ้อน เผยถึงความสดชื่นหลากรสดั่งดอกลิลลี่ที่เบ่งบานอย่างงดงาม กลิ่นหอมอ่อนละมุนของดอกไม้ผสมผสานอย่างลงตัวกับซิตรัสสดใสและความหอมหวานเล็กน้อยสร้างประสบการณ์ที่หรูหราและสดชื่นที่คงอยู่ยาวนานหลังจากหมดแก้ว●แป้ง-ณัฏฐ์ญาตา ไตรนิธิพร และ ทิปปี้-ประกายวรรณ เติมสวัสดิ์ จาก Vesper กับเมนู ‘Greenball’ ค็อกเทลที่นำเสนอความสดชื่นผ่านกลิ่นหอมของแอปเปิ้ลเขียว ผสมผสานไปด้วยชาเขียวจากเชียงใหม่ และ ตัดด้วยกลิ่นควันอันเป็นเอกลักษณ์ของ Mezcalบาร์ Line-up วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2567●James (Soe Thi Ha) จาก F*nkytown กับเมนู ‘Winter Melon Fizz’ ค็อกเทลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากซุปไก่ของคุณยายที่มีมะระขี้นกและมะนาวดองเป็นส่วนผสม นำเสนอรสสัมผัสสดชื่นในรูปแบบฟิซผ่านน้ำซุปเมล่อนโฮมเมด, เบลนด์เวอร์มอธของทางร้าน, มะนาวดอง, น้ำสต๊อกไก่ และโซดา●พลอย-ศิริวรรณ ศิรพันธุ์ จาก The O.S.S. Bar กับเมนู ‘The Golden Banana’ ค็อกเทลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสือเกี่ยวกับคุณจิม ทอมป์สัน ที่กล่าวถึงคลับที่เขาชอบไปชื่อ ‘Golden Banana’ จึงเป็นที่มาของเมนูนี้ซึ่งมีส่วนผสมของรัม กล้วยน้ำว้า และคอมบูชา●กานต์-ศุภกานต์ โอชาวงษ์ จาก Pollen Bar at RAYNUE กับเมนู ‘Raynue Tatler Elixirs’ ค็อกเทลที่น่าหลงใหลด้วยความใสสะอาดแต่แฝงไปด้วยรสชาติที่ซับซ้อน เผยถึงความสดชื่นหลากรสดั่งดอกลิลลี่ที่เบ่งบานอย่างงดงาม กลิ่นหอมอ่อนละมุนของดอกไม้ผสมผสานอย่างลงตัวกับซิตรัสสดใสและความหอมหวานเล็กน้อยสร้างประสบการณ์ที่หรูหราและสดชื่นที่คงอยู่ยาวนานหลังจากหมดแก้ว●โอ๊ค-ศุภัคธร ร่ำรวย จาก 008Bar กับเมนู ‘The Retired #2’ ค็อกเทลที่ปรับปรุงจากสูตรคลาสสิก โดยเปลี่ยนโครงสร้างแต่ยังคงรักษารสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ไว้ได้อย่างลงตัวบาร์ Line-up วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2567●เบียร์-พงศกร อัครบัณฑิตสกุล จาก Bar Us กับเมนู ‘Satay’ ค็อกเทลที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก 'สะเต๊ะ' ลองจินตนาการว่าคุณกำลังทานสะเต๊ะพร้อมกับเครื่องเคียงแสนอร่อยอย่าง ‘อาจาด’ ที่มีส่วนผสมของแตงกวา หอมแดง และพริก คุณจะได้สัมผัสรสชาติทั้งหมดนั้นเพียงแค่จิบเดียว แถม ‘Satay’ ยังมีเซอร์ไพรส์พิเศษบนเครื่องดื่มที่เพิ่มกลิ่นหอมให้ฟุ้งกระจายอีกด้วย●เบนซ์-เมธา เจริญสุข จาก Crimson Room กับเมนู ‘Gianduja Negori’ ที่เป็นส่วนหนึ่งของเมนูค็อกเทล ‘Decades’ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากทศวรรษ 1920, 1950, 1970, และ 1990 เครื่องดื่มนี้เป็นการปรับ Classic Negroni ให้มีรสชาติใหม่ โดยผสมผสานช็อกโกแลต และเฮเซลนัทเพื่อให้ได้รสชาติที่เข้มข้นและหอมกลิ่นถั่ว นอกจากนี้ ‘Gianduja Negroni’ ยังคงมีส่วนผสมของ Gin Vermouth และ Campari อีกด้วย●กานต์-ศุภกานต์ โอชาวงษ์ จาก Pollen Bar at RAYNUE กับเมนู ‘Raynue Tatler Elixirs’ ค็อกเทลที่น่าหลงใหลด้วยความใสสะอาดแต่แฝงไปด้วยรสชาติที่ซับซ้อน เผยถึงความสดชื่นหลากรสดั่งดอกลิลลี่ที่เบ่งบานอย่างงดงาม กลิ่นหอมอ่อนละมุนของดอกไม้ผสมผสานอย่างลงตัวกับซิตรัสสดใสและความหอมหวานเล็กน้อยสร้างประสบการณ์ที่หรูหราและสดชื่นที่คงอยู่ยาวนานหลังจากหมดแก้ว●ไบท์-กฤติเดช ศรีพัฒยากร จาก Rabbit Hole กับเมนู ‘T - Taco’ เป็นค็อกเทลจากเมนู "A-Z" ของร้าน Rabbit Hole ตั้งชื่อตามตัวอักษร T และมีรสชาติที่เข้ากับธีมนั้น ซึ่งคือ ‘Taco’ เครื่องดื่มแก้วนี้มอบรสชาติที่คล้ายกับอาหารเม็กซิกัน มีทั้งความเปรี้ยว เค็ม และเผ็ดเล็กน้อย น่าลิ้มลองอย่างยิ่งChef Line-up●เชฟเต้-วรธน อุดมชโลทร จากร้าน Kavee ที่จะมารังสรรค์เมนู Thai Tapas ในวันที่ 16 สิงหาคม 2567●เชฟ Aleksandrs Nasikailovs จากร้าน The White House ที่จะมารังสรรค์เมนู Mediterranean Tapas ในวันที่ 17 สิงหาคม 2567●เชฟ Tsai Shih Wei จากร้าน Chai Jia Chai ที่จะมารังสรรค์เมนู Taiwanese Tapas ในวันที่ 18 สิงหาคมนอกจากนี้ ในงานยังมีดีเจชื่อดังที่จะมาสร้างบรรยากาศความสนุกสนานและความเพลิดเพลินให้ผู้ร่วมงานตลอดทั้งงาน โดย Tatler เชื่อว่า Tatler Cocktail Festival เป็นงานที่มากกว่าแค่เทศกาลค็อกเทล แต่เป็นการเฉลิมฉลองให้กับวัฒนธรรม ดนตรี และศิลปะที่ถูกถ่ายทอดผ่านการปรุงค็อกเทลอย่างแท้จริง ณ ‘RAYNUE’ Social Lounge of Ratchaprasong ที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการพบปะสังสรร พร้อมมอบประสบการณ์ Taste of Time ในแต่ละช่วงเวลาของวัน ให้ได้ลิ้มรสกับอาหารและเครื่องดื่มชั้นเลิศที่จะถูกรังสรรค์ในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่าง ด้วยฝีมือของเชฟและมิกโซโลจิสต์มือรางวัล พร้อมมอบประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นให้กับผู้ที่เข้ามาในย่านราชประสงค์ โดยอยู่ที่ชั้น 3 เกษรอัมรินทร์ เกษรวิลเลจพลาดไม่ได้ บัตรเข้าร่วมงาน Tatler Cocktail Festival ราคา 1,800 บาท* ต่อท่าน โดยผู้ร่วมงานสามารถเลือกเข้าร่วมงานได้จาก 3 วัน ได้แก่ วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม, วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม หรือ วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 18.00 - 22.00 น. เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพบกับ Tatler Cocktail Festival ที่จะพาทุกท่านไปเปิดประสบการณ์ใหม่กับ Signature Cocktail สุดพิเศษจากเหล่ามิกโซโลจิสต์ชื่อดังสำหรับบัตรราคา 1,800 บาท* ผู้ร่วมงานจะสามารถแลกรับเครื่องดื่ม 3 แก้วแรก และ 1 Tapas set (3 ชิ้น)หมายเหตุ* ราคาบัตรไม่รวมค่าบริการ Ticketing Feesซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ https://tinyurl.com/cfazbfayWebsite: https://www.tatlerasia.com/Instagram: @tatlerdiningthFacebook: Tatler Thailand