เบสท์ อินเตอร์เนชั่ นแนล แท็กทีม “ณเดชน์” พร้อมสาวแซบ จีน่า-นํ้าตาล ออกบูธฉํ่า งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่71

เล็กๆ ไม่ ใหญ่ๆ ต้อง Bestกรรมการบริหาร บริษัท เบสท์อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (Best International) ทําถึงทําจริง!ชวนพระเอกซุปตาร์ ณเดชน์ คูกิมิยะ มาเสิร์ฟความสุขแบบเต็มร้อยคาราเบล ในงานเบสท์อินเตอร์เนชั่นแนล X ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 71 ออกบูธทัวร์ฉํ่าๆ พร้อมโปรโมชั่นดีๆ ฉลอง Best International ครบรอบ 11 ปี แจกหนักจัดเต็ม ถึง 4 ต่อ มูลค่ากว่า 1,100,000 บาท ที่ งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 71 งานนี้บอกเลยว่า ณเดชน์ ไม่ได้มาแค่หล่อๆ แต่จะมาร้องเพลง พร้อมแชร์ ประสบการณ์ท่องเที่ยว ต่างประเทศยังไงให้สบายใจและปลอดภัยที่สุดตอกยํ้าความแรงเข้าไปอีก คุณบุ๋ม-กุลชลี แห่ง Best International ยังชวน 2 ตัวแม่ อย่างและมาร่วมเม้าท์มอยถึงความประทับใจที่ได้ ท่องเที่ยวไปกับBest ร่วมด้วย 2 พิธีกรสุดปังพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2567 เวลา 18.00-20.00 น. พบกันที่ บูธเบสท์อินเตอร์เนชั่นแนล ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์บอกได้คําเดียวว่าทัวร์ฟินๆ บินไปกับ Best รับรองจะติดใจ หรือถ้าใครมาไม่ทันแต่อยากได้แพ็คเก็จทัวร์ดีๆ มา จอยกันได้ ที่บูธBest ตั้งแต่ วันที่ 22 - 25 สิงหาคม นี้ สามารถคลิกติดตาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.bestinternational.com