เมื่อเวทีศูนย์วัฒนธรรมฯ กลายเป็นลานสเก็ตน้ำแข็ง เตรียมตื่นตาไปกับ “สวอนเลค ออน ไอซ์ และ ปีเตอร์แพน ออน ไอซ์” 26-29 ก.ย.นี้

ขึ้นชื่อว่าเป็น มหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต้องไม่ธรรมดา! สำหรับที่กำลังจะจัดขึ้นตลอด 6 สัปดาห์เต็ม ระหว่างวันที่ 7 กันยายน ถึง 20 ตุลาคม 2567 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพราะหนึ่งในไฮไลท์หลักของการแสดงปีนี้คือ การเนรมิตลานสเก็ตน้ำแข็งมาไว้บนเวทีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ภายในชั่วข้ามคืน ด้วยมวลน้ำกว่า 14 ตัน น้ำหนักเทียบเท่ากับช้างโตเต็มวัยถึง 3 เชือก พร้อมต้อนรับ ดิ อิมพีเรียล ไอซ์ สตาร์ส (The Imperial Ice Stars) คณะที่รวบรวมนักกีฬาสเก็ตน้ำแข็ง เจ้าของรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันทั่วโลกไว้กว่า 100 รางวัล เปิดทำการแสดงให้ผู้ชมมาแล้วกว่า 8 ล้านคนทั่วโลก พร้อมที่จะชวนทุกคนในครอบครัวมาโลดแล่นไปกับจินตนาการ สัมผัสประสบการณ์ความสนุกที่จะทำให้ทุกคนตื่นตาตื่นใจด้วยลีลาอันผาดโผน แหกทุกกฎของกีฬาสเก็ตน้ำแข็ง กับ 2 เรื่องราวครองใจทุกคนในครอบครัวตลอดกาล อย่าง สวอนเลค ออน ไอซ์ (Swan Lake on Ice) และ ปีเตอร์ แพน ออน ไอซ์ (Peter Pan On Ice) สเปเชียลเอฟเฟกต์จัดเต็ม ทั้งน้ำและไฟบนเวทีเดียวกันเริ่มจากการแสดงที่ได้รับรางวัล 'Best Special Entertainment Award' จาก Manchester Evening News กับการตีความบัลเลต์ให้กลายเป็นลีลาบนสเก็ตน้ำแข็ง ออกแบบท่าเต้นโดย Tony Mercer ผู้ก่อตั้งคณะ Imperial Ice Stars และ Evgeny Platovนักกีฬาเจ้าของรางวัลโอลิมปิก จัดเต็มเครื่องแต่งกายกว่า110 ชุด ที่ออกแบบโดย Albina Gabueva หัวหน้านักออกแบบเครื่องแต่งกายของคณะบัลเลต์สตานิสลาฟสกี และตัดเย็บโดยช่างตัดเย็บของคณะบอลชอยบัลเลต์เตรียมออกผจญภัยในดินแดนมหัศจรรย์ของ ปีเตอร์ เด็กชายที่ไม่มีวันโต เวนดี้ และทิงเกอร์ เบล Tinker Bell ขวัญใจเด็กๆ ตื่นเต้นไปกับฉากต่อสู้ระหว่างกัปตันฮุก ปีเตอร์ แพน และจระเข้ในตำนาน ถึงแม้ว่าเรื่องราวจะเกี่ยวกับตัวละครเด็ก แต่ลีลาสเก็ตน้ำแข็งของปีเตอร์ แพน และทีมนักแสดงไม่ใช่ลีลาของเด็กน้อยแม้แต่นิด เพราะเต็มไปด้วยลีลาผาดโผนโชว์ความสามารถของนักกีฬาสเก็ตน้ำแข็งมากรางวัลความพิเศษยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ เพราะ คณะ ดิอิมพีเรียล ไอซ์ สตาร์ส (The Imperial Ice Stars) มาเมืองไทยทั้งที ยังมีโครงการเพื่อเยาวชน (Student Outreach Program) ที่มหกรรมฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าถึงโลกแห่งการศิลปะการแสดง เต้น และ ดนตรี พร้อมร่วมมาสเตอร์คลาสกับทีมนักแสดงระดับโลกโอกาสครั้งสำคัญ และเป็นโอกาสทองที่นักเรียนไอซ์สเก็ตที่ต้องการพัฒนาความสามารถได้มีโอกาสเข้าร่วมเวิร์คชอปกับศิลปิน เจ้าของรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันทั่วโลก รวมถึงการเปิดโอกาสให้เด็กด้อยโอกาส อาทิ นักเรียนในสังกัดสพฐ. และเยาวชนจากชุมชนคลองเตย เข้าร่วมชมการแสดงพิเศษโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆอีกด้วยมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพฯครั้งที่ 26 ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากพันธมิตรหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็น บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน), บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน), โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา, บริษัท ไทย ยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ กระทรวงวัฒนธรรมร่วมสัมผัสประสบการณ์ การเสพศิลป์ที่ไม่เหมือนใครกับมหกรรมศิลปะการแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เต็มอิ่มกับสุนทรียภาพทางการแสดงและดนตรี ตลอด 6 สัปดาห์เต็ม ระหว่างวันที่ 7 กันยายน ถึง 20 ตุลาคม 2567 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 18รอบการแสดงระดับมาสเตอร์พีช พร้อมนักแสดงและนักดนตรีชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกกว่า 1,000 ชีวิต จัดเต็มกับ 25ตู้คอนเทนเนอร์