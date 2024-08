Martell หนึ่งในแบรนด์คอนยัคที่เก่าแก่ที่สุดในโลกร่วมเป็นพันธมิตร งานเลี้ยงรางวัลประจำปี Best of the Best Gala Dinner Awards

Martell (มาร์แตลล์) แบรนด์คอนยัคระดับลักซ์ชัวรี่ที่มีชื่อเสียงในระดับโลก โดยเฉพาะในกลุ่มคอนยัค (Cognac) ที่มีต้นกำเนิดจากประเทศฝรั่งเศส ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในค่ำคืนสุดพิเศษที่งาน Best of the Best Gala Dinner Awards โดยงานในครั้งนี้ทางแบรนด์ได้รังสรรค็อกเทลหลากหลายรูปแบบเพื่อมอบประสบการณ์การดื่ม Martell อย่างลงตัวตลอดค่ำคืน โดยมีเหล่าเซเลบริตี้และคนดังร่วมงานคับคั่งอาทิ ปภัสรินทร์ ศรีปริยวัฒน์ แบรนด์อินฟลูเอนเซอร์ผลิตภัณฑ์ลักซ์ชัวรี่ระดับสูงของเพอร์นอต ริคาร์ดประเทศไทย, แดนนี่ ดานิเอล เบล็สซิ่ง, ไพลิน อัมพุช, ตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส และ นนทิวัช ประภานนท์ ครั้งนี้แบรนด์ยังได้รับรางวัล Best Partnership Award 2024 ซึ่งจัดโดย Robb Report Thailand ผู้นำแพลตฟอร์มด้านไลฟ์สไตล์ลักซ์ชัวรี ที่ห้องบอลรูมสุดหรูของโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯอภิวิชญ์ ปัญญา ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาด บริษัท เพอร์นอต ริคาร์ด (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ในนามของเพอร์น็อตริคาร์ด ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลในค่ำคืนนี้ เป็นโอกาสอันดีที่จะได้เฉลิมฉลองความยอดเยี่ยม นวัตกรรม เพื่อก้าวไปสู่ความสมบูรณ์แบบอย่างไม่หยุดยั้ง การรวมตัวกันในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการแสดงออกถึงความหรูหรา แต่เป็นการพิสูจน์ถึงศิลปะแห่งการดำเนินชีวิตแบบมีรสนิยม ซึ่งเราตั้งใจที่จะสานต่อพันธกิจของแบรนด์ในฐานะผู้สร้างความรื่นเริง ภารกิจของเราคือการยกระดับในทุกช่วงเวลาให้เป็นโมเมนต์ที่พิเศษ ในโลกที่มักจะรู้สึกเร่งรีบและแยกจากกัน เรายืนหยัดในความเชื่อที่ว่าความหรูหราที่มีค่าสูงสุดคือเวลา เวลาที่ใช้ร่วมกับคนที่เรารัก ประสบการณ์ที่ทุกคนได้แบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกัน ในส่วนของมาร์แตลล์นั้น เราได้คัดสรรค์คอนยัคคุณภาพเยี่ยมระดับโลก ถือเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มีประวัติเก่าแก่น่าสนใจ ด้วยขั้นตอนการผลิตที่พิถีพิถันจากองุ่นที่ดีที่สุดจากในแต่ละภูมิภาคในฝรั่งเศส เช่น Borderies, Fins Bois, Grande Champagne, Petite Champagne ซึ่งเป็นแหล่งปลูกองุ่นที่มีคุณภาพสูงทำให้ และผลผลิตต่อปีนั้นมีจำกัด ทำให้หายากและมีราคาสูง จึงทำให้คอนยัคของมาร์แตลล์ในแต่ละพื้นที่นั้นมีความโดดเด่น และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อมอบประสบการณ์ให้การเฉลิมฉลองทุกครั้งนั้นมีความหมาย”ภายในงานมาร์แตลล์ได้รังสรรค์ค็อกเทล 4 แก้วเพื่อเฉลิมฉลองให้กับค่ำคืนของความสำเร็จนี้ โดยแต่ละแก้วนั้นถ่ายทอดแรงบันดาลใจของคอนยัคในแต่ละรุ่นผ่านส่วนผสมหลักที่นำมาเป็นวัตถุดิบได้เป็นอย่างดี ซึ่งรสชาติแต่ละแก้วนั้นถูกออกแบบให้แตกต่าง และให้สัมผัสของคอนยัคในหลากหลายมิติ4 Martell Cocktail List1. The Martell Passionเป็นการนำ Martell Single Cru Fins Bois ผสมผสานเข้ากับรสสมผัสของเสารส และดึงความจัดจ้านที่ปลายลิ้นด้วยน้ำนะนาวสด2. Anchan Butterflyค็อกเทลอีก 1 สูตรจาก Martell Single Cru Fins Bois ที่มอบรสสัมผัสละมุนลิ้นไปกับส่วนผสมหลักอย่างดอกอัญชัน3. Rosy Roadรสสัมผัสจาก Martell Single Cru Petite Champagne แต่งแต้มสีสันด้วยกลีบกุหลาบและใบโหระพาที่มอบกลิ่นหอมแบบไทยได้อย่างลงตัว4. OLD FASHIONค็อกเทลสุดคลาสสิคจาก Martell XO Grande Champagne ตัดด้วยสับปะรดสีเหลืองและเชอรี่สีแดงเพื่อเพิ่มความโดดเด่น