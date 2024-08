บันเทิงรอบโลก สวยขนาด "ฮันเตอร์ เชฟเฟอร์" ยังโดนนอกใจ

กว่าสิบเดือนหลังจากการเลิกรากับ "โดมินิค ไฟค์" เพื่อนร่วมแสดงจาก "ยูโฟเรีย" ในเดือนเมษายน 2023 นักแสดงสาวจาก "ฮังเกอร์ เกมส์: บอลลาด ออฟ ซองเบิร์ดส์ แอนด์ สเนคส์" เปิดเผยว่าการนอกใจของเขาคือสาเหตุที่ทำให้พวกเขาต้องแยกทางกัน “ส่วนหนึ่งของเหตุผลที่ความสัมพันธ์จบลงคือฉันถูกนอกใจเป็นครั้งแรก” "ฮันเตอร์" เล่าบนรายการ "คอล เฮอร์ แด๊ดดี้" วันที่ 7 สิงหาคม “มันเป็นส่วนหนึ่งของความจริงของฉัน แต่สิ่งนี้ทำให้ฉันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรง” เธอที่อายุ 25 ปี ซึ่งระบุว่า "โดมินิค" วัย 28 ปี เป็นชายคนแรกที่เธอเคยเดตด้วย กล่าวว่าเมื่อเธอรู้เรื่องการนอกใจของอดีตคู่รัก เธอเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตและความรู้สึกของตัวเองอย่างลึกซึ้งแม้คอนเสิร์ตของ "เทย์เลอร์ สวิฟต์" จะถูกยกเลิก แต่แฟนๆ ได้รวมตัวกันในกรุงเวียนนาอย่างคับคั่ง ไม่เพียงแต่จากออสเตรีย แต่ยังมีแฟนๆ จากสก็อตแลนด์, อิตาลี และอเมริกาที่ลงทุนตั๋วเครื่องบินและค่าตั๋วคอนเสิร์ตเพื่อมาดูโชว์นี้โดยเฉพาะ บรรยากาศเต็มไปด้วยแง่บวกและความอบอุ่น แม้จะรู้สึกผิดหวัง แต่แฟนๆ ก็รู้สึกว่าการมารวมตัวกันเป็นสิ่งที่คุ้มค่า นอกจากนี้ยังมีข่าวว่าราคาตั๋วคอนเสิร์ตที่ Wembley ของ "เทย์เลอร์ สวิฟต์" มีการเพิ่มขึ้นถึง 30% และบางจุดราคาพุ่งสูงถึง 2,000% จากราคาเดิม ขณะเดียวกัน โรงแรมบางแห่งในเวียนนาและทางรถไฟของออสเตรียเสนอคืนเงินเต็มจำนวนให้กับผู้ที่มีตั๋วคอนเสิร์ตแต่ไม่ได้รับชม แม้กฎหมายจะไม่บังคับก็ตามในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา รายได้จากหนังทั้งสองเรื่องที่นำแสดงโดย "ไรอัน เรย์โนลด์ส" และ "เบลค ไลฟ์ลี่" ได้แสดงความสำเร็จอย่างน่าทึ่งที่บ็อกซ์ออฟฟิศในประเทศ โดย "Deadpool & Wolverine" ของ "เรย์โนลด์ส" ทำรายได้ $54.2 ล้านในสัปดาห์ที่สาม ขณะที่ "It Ends With Us" ของ "ไลฟ์ลี่" มีการเปิดตัวที่ยอดเยี่ยมด้วยรายได้ $50 ล้าน นี่เป็นความสำเร็จที่ไม่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 1990 เมื่อ "บรูซ วิลลิส" และ "เดมี มัวร์" ทำให้หนังของพวกเขา "Die Hard 2" และ "Ghost" ครองตำแหน่งสูงสุด "Deadpool & Wolverine" ทำรายได้รวมในประเทศเกิน $494.3 ล้านและทั่วโลกเกิน $1.02 พันล้าน ทำให้เป็นหนัง R-rated เรื่องที่สองที่ทำเงินเกิน $1 พันล้านนับตั้งแต่ "Joker" ในปี 2019 ขณะที่ "It Ends With Us" เป็นดราม่าโรแมนติกที่ดัดแปลงจากนวนิยายขายดีของ "โคลีน ฮูเวอร์"เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2024 "IOK Company" ประกาศการจัดตั้งบริษัทในเครือใหม่ชื่อ "MASSIVE E&C" และได้ลงนามสัญญาพิเศษกับอดีตสมาชิกวง "FIFTY FIFTY" ได้แก่ "แซนา" (SAENA), "ชีโอ" (SIO) และ "อารัน" (ARAN) แม้ว่าจะยังอยู่ในช่วงความขัดแย้งกับต้นสังกัดเก่า สมาชิกทั้งสามคนจะเป็นไอดอลกรุ๊ปใหม่ภายใต้การดูแลของ "MASSIVE E&C" และจะเริ่มต้นกิจกรรมอย่างเป็นทางการในช่วงครึ่งปีหลังนี้ ตัวแทนของ "IOK Company" กล่าวเพิ่มเติมว่า "เราจะสนับสนุนเมมเบอร์ด้วยทักษะและความสามารถเพื่อให้พวกเขาเติบโตในระดับโลก" และ "เราจะสานต่อเรื่องราวความสำเร็จจาก Cupid ร่วมกับเมมเบอร์ใหม่อย่างเต็มที่"