ผลงานสุดท้าย “อีซอนคยุน” ทำดาราพากันเสียดายฝีมือ เล่นถึงจนอยากให้แสดงอีก

ในรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์ Land of Happiness ผลงานสุดท้ายของ อีซอนคยุน ก่อนลาโลก ได้เข้าฉายเมื่อวันที่ 14 ส.ค. ที่ผ่านมา โดยเครดิตท้ายเรื่องได้เขียนข้อความถึงนักแสดงผู้ล่วงลับว่า “เรายังคงจดจำช่วงเวลาของพวกเรากับ อีซอนคยุน”Land of Happiness กำกับโดย ชูชางมิน บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ พัคแทจู ( แสดงโดย อีซอนคยุน ) ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการลอบสังหารประธานาธิบดีเมื่อวันที่ 26 ต.ค. 1979 ซึ่งเขาต้องทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา โดยทนายความ จองอินฮู (รับบทโดย โจ จองซอก) ที่รับทำคดีนี้ต้องเข้าไปพัวพันกับการพิจารณาคดีทางการเมืองที่น่าอับอายที่สุดแห่งหนึ่งของเกาหลีใต้อีซอนคยุน ผู้รับบท พัคแทจุน ได้ถ่ายทอดการแสดงออกมาได้อย่างดีผ่านทางสีหน้าและแววตาโดยบท พัคแทจุน ต้องยึดมั่นในความเชื่อของตนเองแม้จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้เขาต้องถึงแก่ชีวิต ซึ่ง อีซอนคยุน ถ่ายทอดอารมณ์ผ่านทางสีหน้าที่ไว้หนวดเครา และการแสดงออกทางดวงตาที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวัง ได้อย่างเข้าถึงชนิดที่ไม่เคยเห็นเขาแสดงแบบนี้มาก่อนเป็นการแสดงที่ละเอียดอ่อนและเต็มไปด้วยอารมณ์ แต่เขาอาศัยเพียงดวงตาและใบหน้าที่ไม่แสดงอารมณ์ใดๆในการถ่ายทอดความรู้สึกที่ลึกซึ้ง โดยไม่จำเป็นต้องมีบทพูดหรือการเคลื่อนไหวที่มากเกินไปผลงานหลังการเสียชีวิตของเขาเรื่องนี้ทำให้เพื่อนนักแสดงที่ร่วมงานกันถึงเศร้าเสียใจจนไม่สามารถปิดความเศร้าเอาไว้ได้โจจองซอก ได้เผยว่า “อีซอนคยุน เป็นคนที่มีจิตใจที่อบอุ่นมาก ไม่มีเวลาไหนในกองถ่ายที่รู้สึกไม่สนุกเลย ระหว่างถ่ายทำเขาเป็นคนที่ทุ่มเทและหลงใหลในงานอย่างน่าเหลือเชื่อ ผมจดจำเขาในฐานะพี่ชายที่แสนอบอุ่น แม้การแสดงจะจบไปแล้ว แต่ตอนนี้ผมก็ยังคิดถึงเขาครับ” นักแสดงดังกล่าวพร้อมน้ำตาคลอทางด้านเพื่อนนักแสดงคนอื่นๆทั้ง ยูแจมยอง, จอนแบซู, ซองยองคยู และ ชเววอนยอง ต่างก็ชื่นชมและจดจำเขาเป็นอย่างดี“เขาเป็นคนที่อบอุ่นมาก”, “เขาเป็นคนสม่ำเสมอ แม้ว่าเขาจะดูเหมือนคนที่เมินเฉย แต่เขาก็มักจะเป็นคนที่คอยดูแลเพื่อนนักแสดงที่ถูกละเลย ประทับใจมากๆ” และ “เขาเป็นคนดี รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานด้วย”ทางด้าน ชูชางมิน ผู้กำกับ ก็ได้เผยว่าเขาทั้งรู้สึกภูมิใจและโศกเศร้าในเวลาเดียวกัน“พอคุณได้ดูภาพยนตร์ คุณได้ตระหนักว่าเราสูญเสียนักแสดงผู้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนไป”การแสดงครั้งสุดท้ายของเขา รายงานระบุด้วยว่า เขาสามารถแสดงออกทางสีหน้าและแววตาโดยไม่ต้องอาศัยบทพูดใดๆส่วนความสัมพันธ์ของนักแสดง โจจองซอก ได้เผยความรู้สึกของเขาถึงนักแสดงผู้ล่วงลับโดยกล่าวอย่างเศร้าๆว่า “ผมดูภาพยนตร์อย่างตั้งใจ พยายามเอาความรู้สึกออกไป แต่ผมก็ต้องร้องไห้ตอนที่ดูฉากแปะมือกัน ถ้าเขาได้ดูหนัง เขาคงจะพูดว่า ‘ตั้งใจทำงานหนักมากเลย’ มันน่าเสียใจที่ Land of Happiness คือผลงานสุดท้ายของเขา ผมอยากดูการแสดงที่ยิ่งใหญ่ของเขามากกว่านี้อีก”งานนี้หลายๆคนอยากเห็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ายของ อีซอนคยุน นักแสดงผู้ล่วงลับเช่นกัน หลังจากที่เขาต้องจากโลกนี้ไปด้วยการปลิดชีพตนเองเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2023 เพราะเจอมรสุมชีวิตพัวพันยาเสพติด