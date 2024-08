ฉลองครบรอบ 50 ปี The Guitar มอบความสุขเต็มอิ่ม ฟิน 12 ชั่วโมงเต็ม รวมกว่า 20 ศิลปิน ในงาน “50 YEARS THE LEGEND OF THE GUITAR”

The Guitar ฉลองครบรอบ 50 ปีอย่างยิ่งใหญ่ อัดแน่นเต็มอิ่มสำลักความสุขอย่างทะลักทะล้น 12 ชั่วโมงเต็ม เพื่อขอบคุณทุกความผูกพันที่มีให้กันของแฟนๆ ไปกับงานคอนเสิร์ต 75 ปี OCEAN LIFE ไทยสมุทร Presents “50 YEARS THE LEGEND OF THE GUITAR” ซึ่ง The Guitar จัดโชว์ความประทับใจ ฉาก แสง สี เสียง เต็มรูปแบบอลังการงานสร้าง และศิลปินกว่า 20 ศิลปิน ทุกแนวเพลง ครบทุกยุคตั้งแต่ ยุค 70s-ปัจจุบัน บนเวทีเดียวกันในรูปแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ร่วม Feat. กันแบบที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน!! เรียกเสียงกรี๊ดตลอดค่ำคืน ณ EXHIBITION HALL 1 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยแฟนๆ หลากหลายรุ่น เป็นงานเดียวที่รวมทุกเจนเนอเรชั่นมาไว้งานเดียวกัน ทั้งรุ่นวัยเก่าที่จูงมือรอฟังศิลปินในตำนาน และวัยเก๋าที่มากันเป็นแก๊ง โยก ย้าย ส่ายสะโพก และวัยรุ่นที่พร้อมกระโดดโลดเต้นแบบสั่นสะเทือนฮอลล์ โดยคอนเสิร์ตเริ่มเรียกน้ำย่อยด้วยศิลปินรุ่นใหญ่ ‘สายชล ระดมกิจ จากวง The Innocent’ เปิดงานเรียกเสียงกรี๊ดวัยรุ่นยุค 70s-80s ต่อเนื่องความสดใสด้วยสาว ‘ALLY แอลลี่’ สาวน้อยมหัศจรรย์แห่ง T Pop ที่พกพาความสดใสและเอเนอร์จี้ดีๆ มามอบให้แฟนๆ ก่อนจะส่งต่อเวทีให้รุ่นใหญ่ ‘ตุ๊ก-วิยะดา’ ร่วม Feat. เพลง ขอจันทร์ คู่กันเป็นครั้งแรก เป็นการฟีทกันระหว่าง 2 รุ่น ที่ละมุนที่สุดส่งต่อเวทีแบบต่อเนื่องให้กับ BLACKHEAD (แบล็คเฮด) วงอัลเทอร์เนทีฟร็อค ปล่อยความมันส์ออกสู่เวทีวงแรกๆ โชว์ Feat. เพลง ยิ่งโตยิ่งสวย คู่กับสาวน้อยแร็ปเปอร์ ‘MILLI’ (มิลลิ) เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์ ต่อด้วยโชว์ของมิลลิที่ออกมาเสิร์ฟโชว์แบบสุดปังสาดความสนุก สุดร้อนแรงจัดเต็มแบบไม่มียั้งไปต่อที่วง 6 หนุ่มบอยกรุ๊ปสุดฮอตแห่งยุควง ‘PROXIE’ ที่ปรากฏตัวบนเวทีท่ามกลางเสียงกรี๊ดต้อนรับดังกระหึ่มฮอลล์ ที่ออกมาจัดหนักจัดเต็ม เหล่า User พร้อมมาก สาวเล็กสาวใหญ่หุบยิ้มกันไม่อยู่ ก่อนที่จะได้รุ่นใหญ่อย่าง ‘ติ๊ก ชิโร่’ ออกมาวอร์มร่างกายขนเพลงฮิตมาสหวีวี่วี ได้อย่างครบรส และชวน 6 หนุ่ม ‘PROXIE’ ร่วม Feat. ในเพลง มนุษย์ค้างคาว เท่ที่สุด และคลาสสิคสุดๆ ไปเลย เรียกได้ว่าแฟนๆ ทั้ง 2 ยุคสุดคุ้มสำหรับโชว์ของทั้งคู่ขาดไม่ได้อย่างแน่นนอนกับวง สาวไอดอล ‘BNK48’ ฟินสมการรอคอย สำหรับเหล่าโอตะชาวไทย สุดคิ้วท์สดใสสะท้านใจแฟนๆ ขนเพลงฮิตมาฝากเพียบรวม ก่อนส่งต่อเซอร์ไพรส์ให้กับ ‘F.HERO (ฟักกลิ้ง ฮีโร่)’ เจ้าพ่อแรปเปอร์เมืองไทย มาร่วม Feat. สาวๆ BNK 48 ปรับลุคสวยเท่ ในเพลง LEAVE IT ALL BEHIND แล้วโยนความมันส์ต่อให้ F.HERO แบบเต็มๆ เสิร์ฟความมันส์ให้กับแฟนๆ แบบไม่ยั้ง ทำเวทีไฟลุก ไม่แบ่งค่ายและยุคสมัยอีกต่อไปมาถึงครึ่งทาง ‘ป๊อด- โมเดิร์นด็อก’ (Moderndog) อัลเทอร์เนทีฟร็อคตัวพ่อขวัญใจมหาชน ขอมาเป็นตัวแทนศิลปินร้องเพลง รัก (ไทยสมุทรประกันชีวิต) เพื่อเป็นตัวแทนของขอบคุณผู้สนับสนุนหลักที่ทำให้งานนี้เกิดขึ้นก่อนที่จะยกเวทีให้ขวัญใจคนรุ่นใหม่ เจ้าของวลีมีมสุดฮิตอย่าง “พี่กะเทยบอกฉันอย่าร้องไห้” สาว ‘BOWKYLION โบกี้ไลอ้อน’ มาวาดลวดสายเพอฟอร์มดีๆ ที่ขนพลังเอเนอร์จี้มาเต็มกับเพลงฮิต คูลๆ ครบทุกรส เสิร์ฟทุกอารมณ์ สร้างทุกโมเมนต์สุดประทับใจ พร้อมเซอร์ไพรส์โชว์ร่วม Feat. กับ ‘SILLY FOOLS ซิลลี่ ฟูลส์’ วงร็อคชื่อดังระดับตำนานของประเทศไทย ในเพลง ผิดที่ไว้ใจ ทำเอาขนลุคทั้งฮอลล์ เสียงเพราะสะกดใจทุกสายตา โชว์ดีๆ แบบนี้มั่นใจว่ามีที่งานนี้ที่เดียวแน่นอน ไฟบนเวทีเริ่มติดเมื่อ SILLY FOOLS เริ่มสตาร์ท จัดจ้านด้วยซาวน์ดนตรีที่เข้มข้น ทำเอาแฟนเพลงนั่งเก้าอี้ไม่อยู่ กระโดดมันส์กันต่อเนื่อง ไปจี๊จ๊ะกันแบบนอนสต็อปปิดท้ายโชว์พักแบบโยกๆ เต้นๆ ไปสนุกกับ ยุค 90s – 2010 ด้วยสองหนุ่ม ‘LIPTA ลิปตา’ ที่เปิดเพลงแรกมาด้วยการ Feat. เพลง คำถามโง่ๆ ร่วมกับ ‘ป๊อด-โมเดิร์นด็อก’ ยืนโยกๆ เบาๆ ไปกับเพลงรักด้วยกัน ก่อนที่ลิปตาจะยึดเวทีขนเพลงแอบรัก แนวเพลงสไตล์ poppy love ทั้งเพลงช้าและเร็วมาฝากแฟนๆแบบจุกๆ และมอบเวทีให้รุ่นพี่แห่งอัลเทอร์เนทีฟร็อคขวัญใจมหาชน ‘โมเดิร์นด็อก Moderndog’ ทำเอาแฟนเพลงพร้อมใจกันตะโกนร้องประสานเสียงต่อเนื่อง ก่อนจะจัดเพลงฮิตอย่างตาสว่าง ที่เรียกเสียงกรี๊ดได้กระหึ่ม ทั้งร้องคลอและโบกมือตาม เข้มข้นทั้งซาวน์และดนตรีตามแบบฉบับโมเดิร์นด็อกมากๆมาถึงช่วงท้ายๆ ของคอนเสิร์ตฯ และเป็นโชว์ไฮท์ไลท์ที่หลายๆ คนรอคอย คือช่วงของ ‘ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์’ เจ้าพ่อเพลงรักเพื่อชีวิต ที่เลือกแต่เพลงฮิตมาโชว์เพื่อแฟนๆ และเป็นครั้งแรกที่ได้ศิลปินชื่อดังแห่งยุค 2011 – 2024 อย่าง ‘JEFF SATUR เจฟ ซาเตอร์’ โคจรมาพบกันเป็นครั้งประวัติศาสตร์การคอลแลปสุดพิเศษในคอนเสิร์ตนี้เพื่อมอบให้ The Guitar 5 ที่ปีมีหน!! มาร่วม Feat. ในเพลง สุดใจ และ มือปืน สมฉายา ‘พระเจ้าเจฟ’ มีเสน่ห์ เสียงดี มู้ด โทน คาริสม่า เพอร์ฟอร์มที่โดดเด่น สะกดทุกสายตาคนทั้งฮอลล์ จนติดเทรนด์ X ชั่วข้ามคืน เรียกว่า “ทำถึงมากน้าเจฟ”ความมันส์ยังไม่หยุดเพียงแค่นี้ เพราะวงต่อไปคือ ‘SLOT MACHINE สล็อตแมชชีน’ ศิลปินร็อคระดับตำนานของไทยอีกวงหนึ่ง เสิร์ฟโชว์กระหึ่มทุกเพลงฮิต สุดขีดความมันส์ไม่แพ้ใคร ก่อนจะส่งไปอีกหนึ่งไฮไลท์โชว์ของงานที่ไม่มีใครรู้มาก่อนคือ ‘โอ้ โอฬาร The Olarn Project’ ที่สร้างตำนานด้วยการ Feat. เพลง ไฟปรารถนา กับ ‘จั๊ก ชวิน’, เพลง แทนความห่วงใย กับ ‘ริม ซิลลี่ ฟูลส์’ และ เพลง อย่าหยุดยั้ง กับ ‘เฟิด สล็อตแมชชีน’ เป็นการโชว์ของที่ดีที่สุด หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วอีกหนึ่งโชว์ที่ไม่ธรรมดา คือ ‘TATTOO COLOUR แทททูคัลเลอร์’ ที่ยังคงโลดแล่นและเป็นที่รักของแฟนเพลงอยู่เสมอ ยังคงอยู่ในกระแสและอยู่ในทุกยุคสมัย ด้วยความสามารถและการพัฒนาอย่างโดดเด่น นอกจากโชว์ของตัวเองแล้วครั้งนี้ยังได้ร่วม Feat. กับ ‘The TOYS เดอะทอยส์’ ในเพลง รักแรกพบ โชว์พลังเสียงให้แฟนเพลงได้หายคิดถึง ก่อนจะสร้างตำนานยึดเวทีเนรมิตหลายเพลงฮิต ทำให้แฟนเพลงโดนตกจากความนิ่งที่ทรงพลังของ The Toys อีกครั้งปิดงานด้วยปรากฏการณ์คอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ของวงการดนตรีในเมืองไทย 5 ปีมีหน! ด้วย King of rock & roll 'SEK LOSO’ ศิลปินที่ถูกขนานนามว่า "เล่นสดบนเวทีได้แน่นที่สุด สนุกที่สุด และมีเพลงให้ร้องตามได้มากที่สุด" ในงานนี้ได้ Feat. ร่วมกับ TG TIGER หรือ เสือ-เสฏกานต์ และผองเพื่อนแร๊พเปอร์ ที่ไม่ธรรมดาในพาร์ท พ่อ-ลูก ที่มีสไตล์ความเท่ห์เป็นของตัวเองในแต่ละยุค ในเพลง แม้ว่า และขนเพลงฮิตมาปิดท้ายส่งแฟนๆ กลับบ้าน พร้อมเซอร์ไพรส์ที่ทาง The Guitar ได้เตรียมไว้เพื่อ Happy Birthday ย้อนหลัง ครบรอบ 50 ปี 'SEK LOSO’ ซึ่งตรงกับ 50 ปี The Guitar ที่จะอยู่คู่กับวงการเพลงไทยคู่กันเรียกได้ว่าเป็นงานที่คุ้มการการรอคอยที่ 5 ปีมีหน!! คุ้มค่าทั้งค่าบัตร คุ้มค่าทั้งเวลาแบบเต็มอิ่ม แถมได้บุญอีกด้วยเพราะรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ ศิริราชมูลนิธิ ร่วมสนับสนุนโดย 75 ปี OCEAN LIFE ไทยสมุทร และเครื่องดื่มตราช้าง#TheGuitar#TheLegendOfTheGuitar#50ปีTheLegendOfTheGuitar#TheGuitarMag