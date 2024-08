Music Lover ห้ามพลาด! ททท. จัดเต็มบิ๊กอีเวนต์ “Amazing Music Festival : Over The Horizon” ขนลิสต์ศิลปินไทยชื่อดัง เสิร์ฟความสุขเต็มสตรีม 30 สิงหาคม-1 กันยายนนี้ ณ พัทยา ชลบุรี

ดร. พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวเเละกีฬา เป็นประธานในงานแถลงข่าว “Amazing Music Festival : Over The Horizon เทศกาลดนตรีกับความสนุกตรงเส้นขอบฟ้า” พร้อมด้วยนายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องโถงธนะรัชต์ อาคาร ททท. สำนักงานใหญ่ งานนี้ ททท. เตรียมเนรมิตชายหาดพัทยาเป็นเวทีแสดงดนตรีสุดยิ่งใหญ่ จัดเต็มศิลปินไทยชื่อดัง เสิร์ฟความสุข สนุกสนานแบบ Non-stop ดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้ชื่นชอบดนตรี (Music Lover) ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมงาน ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม-1 กันยายน 2567ณ ชายหาดพัทยากลาง จังหวัดชลบุรี หวังกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง พร้อมสะท้อนศักยภาพประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาค (Tourism Hub) ตามนโยบาย IGNITE Thailand’s Tourism ตลอดจนปูทางสู่ปีแห่ง Music Festival ในปี 2568ดร. พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวเเละกีฬา กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. เตรียมกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยด้วยการจัดกิจกรรมเทศกาลต่าง ๆ ในทุกเดือนตามนโยบาย “IGNITE THAILAND’s TOURISM” ทั้งในพื้นที่เมืองหลักและเมืองน่าเที่ยวทั่วประเทศ ภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและนอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และครั้งนี้เราได้เพิ่มแรงส่งด้วยบิ๊กเวนต์ “Amazing Music Festival: Over The Horizon” ในวันที่ 30 สิงหาคม-1กันยายน 2567 บนชายหาดพัทยากลาง เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มุ่งเสิร์ฟความสนุก ความสนุกสนาน ผ่านรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ผสานเสน่ห์ไทย (Soft Power) ด้านท่องเที่ยวและดนตรี โดยเลือกปักหมุดเลโคชัน “เมืองพัทยา” แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีความสวยงามและเป็นที่รู้จักในฐานะจุดหมายปลายทางแห่งเฟสติวัลระดับประเทศ ซึ่งเทศกาลดนตรีในครั้งนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์จังหวัดชลบุรีในฐานะเมืองเศรษฐกิจทางการท่องเที่ยวระดับโลกที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ทุกสไตล์ และมีความพร้อมพัฒนาสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลกด้วย​นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า กิจกรรม “Amazing Music Festival : Over The Horizon เทศกาลดนตรีกับความสนุกตรงเส้นขอบฟ้า” เป็นอีกหนึ่งบิ๊กอีเวนต์ตามแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวไทย เพื่อให้ปี 2567 เป็นปีท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทย และช่วยส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวของไทยในทุกฤดูกาลให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี สอดรับนโยบาย IGNITE Thailand’s Tourism ของรัฐบาล ประกอบกับปี 2568 รัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้ประเทศไทยเป็นปี Music Festival ททท. จึงเล็งเห็นถึงโอกาสต่อยอดกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยใช้ Music Festival Marketing ผสานกับเสน่ห์ไทยผ่านศิลปินไทย มาเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพและกลุ่มความสนใจ Music Lover ให้เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยและพร้อมเข้าชมงานเทศกาลดนตรีที่จะช่วยเติมเต็มประสบการณ์ท่องเที่ยว ทั้งมิติของ อาหาร ดนตรี กีฬา ศิลปะ วัฒนธรรมต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด 5 Must Do in Thailand ของรัฐบาล ก่อให้เกิดการสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจภาพรวม ตลอดจนเป็นโอกาสในการแสดงศักยภาพและสนับสนุนศิลปินไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างยิ่งขึ้นการจัดงาน “Amazing Music Festival : Over The Horizon เทศกาลดนตรีกับความสนุกตรงเส้นขอบฟ้า” ครั้งนี้ ททท. เลือกชายหาดพัทยากลาง เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ในการจัดงาน เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีกิจกรรมทางการท่องเที่ยวหลากหลายและเป็นชายหาดที่เห็นเส้นขอบฟ้าได้สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ล่าสุดชลบุรีได้รับการจัดอันดับในรายการ Top 100 Beaches in the World ของ Golden Beach Award 2024 ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวที่มีชายหาดสวยงามที่สุดเป็นอันดับที่ 12 ของโลกด้วย​ทั้งนี้ มีศิลปินไทยและ นักแสดงไทย ที่มีฐานแฟนคลับในต่างประเทศมาขึ้นเวทีเสิร์ฟเพลงและบีทสุดมันแบบ Non-Stop ที่จะทำให้คุณสนุกแบบไร้ขีดจำกัด ตั้งแต่เวลา 17.00-23.00 น. ตลอด 3 วันเต็ม ท่ามกลางบรรยากาศของพื้นที่จัดงานในรูปแบบ ART FESTIVAL เริ่มต้นวันที่ 30 สิงหาคม 2567 พบกับ เนเน่ พรนับพัน, THE TOYS, หยิ่น-วอร์ และอะตอม ชนกันต์ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 พบกับ NO ONE ELSE, SEASON FIVE, มอส-แบงค์ และ TWOPEE ก่อนส่งท้ายในวันที่ 1 กันยายน 2567 กับการแสดงของวิโอเลต วอเทียร์, bamm, MEAN และต้าห์อู๋ พิทยา นอกจากนี้ ภายในงาน ยังมีการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุก อาทิ กิจกรรม Face Paint, Body Paint, กิจกรรมถักผม และการจัดจำหน่ายสินค้า อาหารท้องถิ่น Food Truck​ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงาน “Amazing Music Festival : Over The Horizon เทศกาลดนตรีกับความสนุกตรงเส้นขอบฟ้า” ในวันที่ 30 สิงหาคม-1กันยายน 2567 ณ ชายหาดพัทยากลาง เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แฟนเพจเฟสบุ๊ก amazingmusicfestivaloverthehorizon