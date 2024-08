การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลกจากสุดยอดเยาวชน 8 ประเทศ “2024 World Robot Contest MakeX Asian Championships!” พร้อมรวมพลังสร้างอนาคตไปด้วยกัน

บริษัท ไอเมก อินโนเวชั่น จำกัด (iMAKE Innovation) ร่วมกับ MakeX ประเทศจีน และ คณวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดการแข่งขัน หุ่นยนต์ระดับโลก 2024 World Robot Contest MakeX Asian Championship มีเยาวชนจาก 8 ประเทศร่วมการแข่งขัน ทั้ง ประเทศจีน เกาหลีใต้ เลบานอน มาเลเซีย เม็กซิโก ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ และไทย เพื่อแสดงฝีมือและความคิดเพื่อสร้างสรรค์ในการพัฒนาหุ่นยนต์ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (อาคารหอประชุม 5,000 ที่นั่ง สจล.)บริษัท ไอเมก อินโนเวชั่น จำกัด ( iMAKE Innovation ) ในฐานะผู้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนต่อเนื่องมาตลอด 6 ปี และดำเนินการส่งทีมเข้าแข่งขันในระดับโลกมาตลอด 4 ปี จนได้รับความไว้วางใจจาก MakeX ให้จัดแข่งขันรอบ Tournament ระดับนานาชาติ ในปี 2022 - 2023 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทีมไทยและทีมนานชาติ ทั้ง 7 ประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน มาเลย์เซีย ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน เลบานอน แมคซิโก และ เกาหลีในปี 2024 นี้.. ประเทศไทยได้รับเกียรติจาก MakeX อีกครั้ง ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 2024 World Robot Contest MakeX Asian Championships เพื่อให้เยาวชนจาก 8 ประเทศ ได้มาแสดงฝีมือและความคิดเพื่อสร้างสรรค์ในการพัฒนาหุ่นยนต์แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านหุ่นยนต์ โดยการแข่งขันนี้ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการประชันฝีมือทางเทคโนโลยี เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาทเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถทางด้านวิศวกรรม การเขียนโปรแกรม และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งถือเป็นทักษะสำคัญสำหรับอนาคต นอกจากนี้..ยังได้รับการบรรจุให้เป็นหนึ่งในรายการของ WRC หรือ World Robot Contest เพื่อให้การแข่งขันนี้ก้าวสู่ระดับโลกต่อไปโดยมี ผู้เข้าแข่งขันจากระดับประถมศึกษา มัธยมต้น และมัธยมปลาย ที่มีอายุระหว่าง 6 -18 ปี แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ MakeX InSpire, MakeX Starter, MakeX Explorer และ MakeX Challenge ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานในการเปิดงานสำหรับผลการแข่งขันในแต่ละประเภท ดังนี้· ประเภท MakeX Inspire Logisticsชนะเลิศอันดับ 1 : ทีม Wild War Blade ประเทศจีนรองชนะเลิศอันดับ 1 : ทีม Frost War Wolf ประเทศจีนรองชนะเลิศอันดับ 2 : ทีม Shadow of the Atom ประเทศจีน· ประเภท MakeX Starterชนะเลิศอันดับ 1 : ทีม frantic metal ประเทศจีน/ Alliance Battle Angel No.13 Chinaรองชนะเลิศอันดับ 1 : ทีม YDJ ประเทศไทย / Alliance RB PRO Thailandรองชนะเลิศอันดับ 2 : ทีม BLOCKDEV ประเทศไทย / Alliance BLOCKDEV-2 Thailand· ประเภท MakeX Explorerชนะเลิศอันดับ 1 : ทีม HelloEarth ประเทศไทย / Alliance My bot Thailandรองชนะเลิศอันดับ 1 : ทีม Maichuang First Team ประเทศจีน / Alliance Foresight Chinaรองชนะเลิศอันดับ 2 : ทีม ACS BOSO GARAGE ประเทศไทย / Alliance IS China· ประเภท MakeX Challengeชนะเลิศอันดับ 1 : ทีม EXILIAN ประเทศไทย / Alliance Battle Gear 001 Chinaรองชนะเลิศอันดับ 1 : ทีม Fire RPG ประเทศจีน / Alliance Supersonic Chinaรองชนะเลิศอันดับ 2 : ทีม Pbsary ประเทศไทย / Alliance Fengshui robotic Thailand· ประเภท Cultural Awardชนะเลิศอันดับ 1 : ประเทศจีนรองชนะเลิศอันดับ 1 : ประเทศเกาหลีรองชนะเลิศอันดับ 2 : ประเทศมาเลเซียคุณสุมิตรา นิ่มกรชัย CEO Imagineering Education และ Co-Founder iMAKE Innovation ได้กล่าวถึงการแข่งขันในครั้งนี้เอาไว้ว่า “การแข่งขันหุ่นยนต์ 2024 World Robot Contest MakeX Asian Championship นี้ ถือเป็นความร่วมมือของ 2 ประเทศ ระหว่าง MakeX ประเทศจีน กับ 2 สถาบันชั้นนำของไทยอย่าง อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งต่างพร้อมใจผนึกกำลังเพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านการแข่งขัน และมุ่งหวังพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะด้าน Coding ,Ai ,IoT และไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของเส้นทางวิศวกรรมและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อหรือเลือกอาชีพได้ในอนาคตการแข่งขันนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความสามารถทางเทคนิคของเยาวชน แต่ยังเป็นการสร้างเครือข่ายและแรงบันดาลใจในการพัฒนาอนาคตที่ยั่งยืนและเต็มไปด้วยนวัตกรรม ในงานนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้เห็นความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนที่มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ ๆเราดีใจที่ได้มีโอกาสเป็นผู้สนับสนุนให้เด็กๆ ได้เผยแพร่จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการสร้างและการแข่งขันหุ่นยนต์ เพื่อสานต่อความฝันและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาทักษะ และความรู้ใหม่ๆ ในด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม และหวังว่าการแข่งขันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่ก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคตต่อไป”ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมการแข่งขันได้ฟรี ! ตลอดทั้งงาน.. พร้อมร่วมสนุกกับบูธกิจกรรมมากมาย และยังมีบูธจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ KMITL มาให้ความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกการศึกษาต่อ งานมีวันที่ 9-11 สิงหาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น. ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (อาคารหอประชุม 5,000 ที่นั่ง สจล.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง