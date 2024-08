เตรียมพบกับงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นที่ทุกคนรอคอยมากที่สุด STUDY in JAPAN Fair 2024 (Thailand) โดย JASSO

ห่างหายไปนานกว่า 4 ปี และในปีนี้ทาง Japan Student Services Organization (JASSO) หรือ องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น ก็ได้กลับมาตามคำเรียกร้อง สำหรับงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นที่รวบรวมมหาวิทยาลัยและสถาบันจากญี่ปุ่นมาไว้อย่างคับคั่ง กับงาน STUDY in JAPAN Fair 2024 (Thailand)อย่างที่ทราบกันดีว่างาน STUDY in JAPAN Fair 2024 (Thailand) งานนี้จัดขึ้นเพื่อเอาใจน้องๆ ระดับมัธยมศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษา โดยภายในงานก็จะได้พบกับนิทรรศการศึกษาต่อที่รวบรวมสถาบันจากทั่วประเทศญี่ปุ่นมาไว้ในงานนี้ พร้อมกับเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นกว่า 40 แห่งนอกจากนี้ภายในงานยังมีสัมมนาหลากหลายหัวข้อ ที่จะช่วยให้การตัดสินใจไปเรียนต่อประเทศญี่ปุ่นง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น การลงลึกรายละเอียดการใช้ชีวิตและการเรียนการสอนจากประสบการณ์ตรงของรุ่นพี่ศิษย์เก่า รวมถึงกิจกรรมที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสถึงกลิ่นอายวัฒนธรรมอันเก่าแก่จากประเทศญี่ปุ่น และที่สำคัญต้องย้ำว่างานนี้ ฟรี! ตลอดทั้งงานโดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถเข้าร่วมงานได้ทั้ง 2 แห่ง สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดขึ้นใน วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2567 เวลา 9.00-16.30 น. ณ Nimman Convention Centre, Nimman Hall ชั้น 5และ กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2567 เวลา 9.30-17.00 น. ณ Bangkok Convention Centre at CentralWorld ชั้น 22ติดตามรายละเอียดข่าวสารได้ทาง Facebook ww.facebook.com/JASSO.Thailand และ https://www.jeic-bangkok.org/thfair