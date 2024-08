“เก้า - เน็กซ์” ลัดฟ้า พาตะลุยห้องเรียน Garnier Green Academy ที่สิงคโปร์

พาตัวแทนจากประเทศไทย Brand Spokesperson “เก้า สุภัสสรา ธนชาติ” และ Friend of Garnier “เน็กซ์ ณัฐกิตติ์ แช่มดารา” วง BUS (BECAUSE OF YOU I SHINE) พร้อมอินฟลูเอนเซอร์กว่า 10 ท่าน ไปสัมผัสเทคโนโลยี Green Sciences สุดล้ำ และทดลองกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในงานนี้ ตัวแทนจากการ์นิเย่ได้ศึกษาและสัมผัสผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด Garnier Bright Complete Vitamin C Water Gel, Garnier Sakura Glow Ceramide Water Gel และครีมกันแดด Garnier Super UV-Invisible Serum Sunscreen SPF 50+PA++++ ที่เหมาะกับผิวของคนเอเชีย นอกจากนี้ ยังได้พบกับการรวมตัวครั้งแรกของตัวแทนการ์นิเย่จากนานาชาติที่ Noontalk Mediapolis ประเทศสิงคโปร์การ์นิเย่สร้างความสนุกสนานในงานด้วยธีม Green Academy ที่มอบประสบการณ์ใหม่ในรูปแบบไฮสกูล ทั้งการรับบัตรประจำตัวนักเรียน เสื้อรุ่น และ Yearbook Photobooth พร้อมศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ กับผู้เชี่ยวชาญโดยตรง และเรียนรู้วิธีการดูแลผิวและพิสูจน์ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อผลลัพธ์ความกระจ่างใส ผิวดูเปล่งปลั่งในแบบของคนเอเชีย ภายในงานยังมีการโชว์ผลิตภัณฑ์เด็ด ๆ ของการ์นิเย่เพียบ! แพ็คเกจจิ้งใหม่สุดล้ำที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมแบบ Green Science เตรียมให้ทุกคนได้ทำความรู้จักก่อนใครและจะมีวางขายในประเทศไทยเร็ว ๆ นี้การ์นิเย่คิดค้นผลิตภัณฑ์เพื่อผิวคนเอเชียโดยเฉพาะ ด้วยการทดสอบผลิตภัณฑ์กับคนเอเชียกว่า 10,000 คน เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ในราคาที่จับต้องได้ การ์นิเย่ใส่ใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อผิวสวยสุขภาพดีและรักษ์โลก ใช้กระบวนการ Green Sciences ตั้งแต่การเพาะปลูก การผลิต และการกำหนดสูตร สู่สกินแคร์สูตรใหม่เพื่อผิวคนเอเชียที่ยั่งยืนโดย 99% ของส่วนผสมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้รับการรับรองจาก Cruelty Free International ไม่มีการทดลองกับสัตว์ทุกชนิด ให้ทุกการเลือกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวไม่เบียดเบียนต่อสัตว์โลก ลดผลกระทบกับธรรมชาติ ตามแนวคิดสวยใส่ใจโลกอย่างแท้จริง#NotAllSkincareIsTheSame #GarnierGreenAcademy #GarnierThailand