กาลเวลาทำอะไรไม่ได้ “แอฟ ทักษอร” เผยภาพคู่คุณแม่ที่เดิม เพิ่มเติมคือผ่านไป 21 ปี!

ได้ความสวยจากกี่ปีก็ยังสวยอมตะ ไม่เปลี่ยน ล่าสุดได้เผยภาพถ่ายกับคุณแม่ ที่เดิม เพิ่มเติมคือผ่านไป 21 ปี ซึ่งทั้งแม่และแอฟสวยไม่เปลี่ยนไปเลย โดยเจ้าตัวเผยผ่านอินสตาแกรม“21 years later... You're still the greatest mom I could ever ask for Happy mother's day ka 💙 @vachasa”อย่างไรก็ตาม แอฟเคยเล่าว่าตนเองสวยไม่ได้ครึ่งของคุณแม่ ตนเคยไปเห็นรูปคุณแม่ตอนสาวๆ คือสมัยก่อน photoshop ก็ไม่มี แต่งรูปก็ไม่ได้ ไม่มีตัวช่วยอะไรทั้งสิ้น รูปแม่ตอนสาวๆ สมัยอยู่จุฬาฯ หน้าเป็นรูปไข่คือไข่จริงๆ แสกกลางเป๊ะๆ ปล่อยผมตรง ถ้าเป็นตนก็ไม่รอด แล้วหุ่นดีมาก จำได้ว่าตอนเด็กๆ มีประชุมผู้ปกครองอะไร แอฟจะภูมิใจมาก แบบคอยดูแม่เรา สวยสุดในชั้นแล้ว ตนภูมิใจเพราะคุณแม่ดูแลตัวเองดี สวยหุ่นดี แล้วก็เป็น working woman