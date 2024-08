ยิ่งกลัว มันยิ่งชอบ! Bagman ปีศาจร้ายที่จะทำให้คุณ ‘หลอน’ แบบลืมไม่ลง!

ล่าสุด “มงคลเมเจอร์” เรียกน้ำย่อยความสยองด้วย “โปสเตอร์แรก” ที่เผยภาพสุดหลอนของอสุรกาย “แบ็กแมน” ปีศาจร้ายที่ถูกเล่าขานมาอย่างยาวนาน มันอาศัยอยู่ในป่าลึก ล่อลวงเด็กที่เป็นเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย ยัดใส่กระเป๋ามรณะใบใหญ่ และทำให้เด็กคนนั้นหายไปตลอดกาล...พร้อม “ตัวอย่างแรก” ชวนผวากับเรื่องราวของ “แพทริก แม็กคี” (แซม คลาฟลิน) ชายหนุ่มที่ต้องเผชิญหน้ากับความกลัวฝังลึกในอดีตอีกครั้ง เมื่อการย้ายกลับบ้านเกิดได้ปลุกสิ่งชั่วร้ายจากตำนานเรื่องเล่าตามมาเอาชีวิตเขาและครอบครัวในปัจจุบันเตรียมอัปเลเวลความหลอนระทึกครั้งใหม่จากสตูดิโอผู้สร้าง “Prey For the Devil (2022)” และ “The Strangers: Chapter 1” (2024)” นำแสดงโดย “แซม คลาฟลิน” (The Hunger Games: Catching Fire , Me Before You) และ “แอนโทเนีย โทมัส” (ซีรีส์ The Good Doctor)จะเกิดอะไรขึ้น? หากปีศาจร้ายสุดสยองไม่ใช่แค่เรื่องเล่าในนิทานหลอกเด็ก แฟนหนังชาวไทยและคอหนังสยองเตรียมเปิดกระเป๋าซ่อนความกลัว พิสูจน์ความหลอนพร้อมกันกับ “Bagman” 14 พฤศจิกายนนี้ ในโรงภาพยนตร์