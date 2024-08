“ดิว อริสรา” ประกาศข่าวดี มีน้องให้ “ไซลาส” ลูกไม่ต้องเหงาอีกต่อไป

ออกมาประกาศข่าวดีต้อนรับวันแม่อีกคนสำหรับที่ก่อนหน้านี้ดิวได้แพลนที่จะมีทายาทคนที่ 2 และล่าสุดดิวก็ได้ประกาศข่าวดีในวันแม่แห่งชาติและวันเกิดของน้องไซลาส ลูกชายคนโตว่า…“Happy Thai Mother's Day and Happy 2nd Birthday to my Baby Silas Ezra LeeAND "Guess what? ... Our hearts are full; our family is growing! Silas is going to be a big brotherTO MY SON I hope you know how much i love you so, I mighy embarrass you from time to time By giving lots of love and needless kisses.But you need to know that mommy loves you sososo much! A mothers love is hard to explain, Not everyone will feel the same.Now that you are getting older on this Birthday .. Mommy and Dada have a big gift for you, Silas you are having a sibling now! So from now on you will nolonger be alone, play alone or lonely anymore.Time may pass day after day or year after year, But the love I have for you grows nearer and dearer to my heart each day and year. Happy Birthday to you!We love you Mommy and Dada”(“สุขสันต์วันแม่ไทยและสุขสันต์วันเกิดปีที่ 2 ให้กับลูกน้อยของแม่ ไซลาส เอซรา ลีและ เดาอะไรไหม? ... หัวใจของเราเต็มเปี่ยม ครอบครัวของเรากำลังเติบโต! ไซลาสจะเป็นพี่ชายคนโตถึงลูกชายของฉัน แม่หวังว่าลูกจะรู้ว่าแม่รักลูกมากแค่ไหน แม่อาจจะทำให้ลูกเขินอายบ้างเป็นครั้งคราว ด้วยการให้ความรักและจูบมากมายโดยไม่จำเป็นแต่ลูกต้องรู้ว่าแม่รักลูกมากเหลือเกิน! ความรักของแม่นั้นอธิบายได้ยาก ไม่ใช่ทุกคนจะรู้สึกเหมือนกันตอนนี้ลูกอายุมากขึ้นในวันเกิดนี้ .. แม่และพ่อมีของขวัญชิ้นใหญ่ให้ลูก ไซลาส ลูกมีพี่น้องแล้ว! ดังนั้นจากนี้ไป ลูกจะไม่อยู่คนเดียว เล่นคนเดียว หรือเหงาอีกต่อไปเวลาอาจผ่านไปวันแล้ววันเล่าหรือปีแล้วปีเล่า แต่ความรักที่แมีมีให้เธอจะยิ่งใกล้ชิดและมีค่าในใจแม่มากขึ้นทุกวันและปี สุขสันต์วันเกิดนะ! พวกเรารักลูก แม่และพ่อ”