“เซลีน ดิออน” ห้าม “ทรัมป์” ใช้เพลง My Heart Will Go On หาเสียง! ชาวเน็ตแซวใช้เพลง Titanic เป็นลางเตรียมล่มเหมือนเรือ

ทีมงานของ เซลีน ดิออน แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อการใช้คลิปที่ เซลีน ดิออน โชว์เพลง “My Heart Will Go On” โดยไม่ได้รับอนุญาตในงานหาเสียงของอดีตประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ที่เมือง โบซแมน, มอนแทนา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมงานหาเสียงดังกล่าว ทรัมป์ พร้อมกับผู้สมัครรองประธานาธิบดี เจ.ดี. แวนซ์ มีการฉายวิดีโอที่มีเพลงของ เซลีน ดิออน จากซาวด์แทร็ก “Titanic” ปี 1997ในแถลงการณ์ที่โพสต์บนบัญชี X (Twitter) ของ ดิออน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ทีมงานจัดการและค่ายเพลง Sony Music Entertainment Canada Inc. ได้แสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจน “วันนี้ ทีมงานจัดการของ เซลีน ดิออน และค่ายเพลงของเธอ, Sony Music Entertainment Canada Inc. ได้รับทราบการใช้วิดีโอ, การบันทึก, การแสดงดนตรี, และภาพลักษณ์ของ เซลีน ดิออน ที่ร้องเพลง ‘My Heart Will Go On’ ในงานหาเสียงของโดนัลด์ ทรัมป์ และ เจ.ดี. แวนซ์ ที่มอนแทนาโดยไม่ได้รับอนุญาต"แถลงการณ์ระบุ “การใช้ในลักษณะนี้ไม่ได้รับอนุญาต และ เซลีน ดิออน ไม่สนับสนุนการใช้ดังกล่าวหรือการใช้ในลักษณะใดๆ ...และเอาจริง ๆ นะ ใช้เพลงนี้เนี่ยนะ?” ซึ่งน่าจะหมายความว่าการใช้เพลงจากหนังที่ว่าด้วยเรื่องของ "เรือล่ม" ในการหาเสียงไม่น่าจะเป็นสิ่งทีเหมาะนักและชาวเน็ตหลายคนก็คิดเหมือนกัน ผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวว่า “เหมาะเลย - โดยเพราะเมื่อแคมเปญหาเสียงของคุณกำลังมุ่งหน้าสู่ภูเขาน้ำแข็ง สงสัยทีมงานจะตั้งใจ" ส่วนอีกคนก็บอกว่า “My Heart Will Go On” เป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับเรืออับปาง คล้าย ๆ กับการหาเสียงของเขาที่กำลังจะพัง”เหตุการณ์นี้ไม่ใช่กรณีเดียวที่เกิดขึ้น นักดนตรีชื่อดังอื่นๆ เช่น จอห์น ฟอกเคอร์ตี้ แห่ง Creedence Clearwater Revival และ ฟิล คอลลินส์ ก็เคยออกแถลงการณ์ห้ามทีมงานของ ทรัมป์ ใช้เพลงของพวกเขาโดยไม่ได้รับอนุญาตมาแล้วเหมือนกันซึ่งปัญหานี้ดูเหมือนว่าจะไม่เกิดขึ้นกับ กมลา แฮร์ริส ที่ศิลปินหลายคนยินดีให้ใช้เพลงในการหาเสียง อย่าง บียอนเซ่ โนวลส์ ที่อนุญาตให้ แฮร์ริส ใช้เพลง “Freedom” ของเธอในการรณรงค์หาเสียง