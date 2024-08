‘Lord of the Rings’ ทำเงินมหาศาล แต่ไม่มีส่วนแบ่งรายได้ให้นักแสดง! "เคต แบลนเช็ตต์" เผยมีแค่แซนวิชฟรี

แม้จะประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลในบ็อกซ์ออฟฟิศสำหรับไตรภาค “The Lord of the Rings” ซึ่งทำรายได้รวม 2.9 พันล้านดอลลาร์ทั่วโลก แต่ เคต แบลนเช็ตต์ กลับเปิดเผยว่านักแสดงในภาพยนตร์ได้รับค่าตอบแทนต่ำกว่าที่หลายคนคิดระหว่างการปรากฏตัวในรายการ “Watch What Happens Live” เคต แบลนเช็ตต์ กล่าวว่าการเล่นหนังเรื่องนี้ตน “ได้แค่กินแซนวิชฟรี และได้เก็บหู (ปลอม) ของตัวเองไว้” เป็นค่าตอบแทนสำหรับการรับบท กาลาเดรียลแอนดี้ โคเฮน ผู้ดำเนินรายการยังถามว่าเธอได้รับส่วนแบ่งจากรายได้บ้างรึเปล่า ซึ่งเธอตอบทันทีว่า “ไม่มีเลย! นั่นเป็นช่วงก่อนที่การแบ่งส่วนรายได้ให้นักแสดงจะเป็นที่นิยม เพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีอะไรเลย”โดยก่อนหน้านี้ ออร์แลนโด บลูม ก็เพิ่งจะเปิดเผยว่าเขาได้รับค่าจ้างเพียง 175,000 ดอลลาร์สำหรับทั้งสามภาพยนตร์ ขณะที่ ชอว์น แอสติน ได้รับค่าจ้าง 250,000 ดอลลาร์ และ อีไลจาห์ วู้ด ได้รับค่าจ้าง 250,000 ดอลลาร์สำหรับภาพยนตร์ภาคแรก แต่ได้รับ 1 ล้านดอลลาร์สำหรับภาคที่สาม