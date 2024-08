ข่าวดีรับวันแม่!! "แพทริเซีย กู๊ด" เผยตั้งท้องลูกคนที่ 2 บอก "เอลิเซีย" จะเป็นพี่แล้ว

ประกาศข่าวดีรับวันแม่ไปเลย สำหรับนักแสดงสาว "แพทริเซีย กู๊ด" ที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ควงสามี "โน้ต วิเศษ รังษีสิงห์พิพัฒน์" และลูกสาว "น้องเอลิเซีย" มาถ่ายภาพครอบครัว พร้อมโชว์ฟิล์มอัลตร้าซาวด์ลูกน้อยในท้อง และระบุข้อความว่า "สุขสันต์วันแม่ค่ะ ปีที่ 2 ของการได้ celebrate ในฐานะแม่ แต่ปีนี้พิเศษขึ้นอีกเพราะมีตัวเล็กอีกคนในท้อง เอลิเซียจะเป็นพี่แล้วค่า แม่ลูก 2 is coming soon! Happy Thai Mother’s Day overjoyed to be welcoming another member to our family!"งานนี้ก็มีเพื่อนๆ ในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ลูกสองกันเป็นจำนวนมาก