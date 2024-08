“ดีพร้อม” อัปสกิลบุคลากรดีพร้อม เตรียมขยายการให้บริการศูนย์ Thai-IDC หนุนซอฟพาวเวอร์ไทย เดินหน้าผลิตนักออกแบบ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) เดินหน้าพัฒนาศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center: DIPROM Thai-IDC) ผ่านกิจกรรม “เตรียมความพร้อมศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ภูมิภาค (DIPROM Thai-IDC Ready) ประจำปี 2567” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับเครือข่ายบุคลากรดีพร้อมสำหรับการให้บริการในด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคให้แข็งแกร่ง อีกทั้งยังสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล เผยผลงานตั้งแต่ปี 2559 – ปัจจุบัน สามารถให้บริการในด้านการออกแบบให้กับผู้ประกอบการในด้านอุตสาหกรรมไปแล้วกว่า 2,686 ราย และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจมากกว่า 817,500,000 ล้านบาทนางดวงดาว ขาวเจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามวิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND ของรัฐบาลที่ตั้งเป้าให้ไทยเป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยว (Tourism Hub) โดยเฟ้นหาซอฟต์พาวเวอร์จุดขายเป็นเสน่ห์ของไทย ตามยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ 3 ด้านหลัก คือ ต้นน้ำ การพัฒนาทักษะสร้างสรรค์ของคนไทย โดยการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ภายใต้นโยบาย 1 ครอบครัว 1 ซอฟต์พาวเวอร์ (One family One Soft power หรือ OFOS) กลางน้ำ การพัฒนาอุตสาหกรรม เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในการแข่งขัน แบ่งเป็น 11 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และปลายน้ำ การสร้างตลาดต่างประเทศ เป็นการพัฒนาตลาด การสร้างเครือข่ายตลาดในต่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถนำสินค้าและบริการออกสู่ตลาดโลก และสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรม จึงจำเป็นต้องเร่งส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามนโยบายของ นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ได้มอบหมายให้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) เร่งเดินหน้าเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และการออกแบบสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีนวัตกรรม โดยใช้แนวทางการบูรณาการร่วมกับภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน เพื่อให้การส่งเสริมเอสเอ็มอีให้เป็นพลังขับเคลื่อนใหม่ที่สามารถนำนวัตกรรมและการออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องนางดวงดาว กล่าวว่า นายภาสกร ชัยรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ได้กำหนดนโยบาย RESHAPE THE FUTURE : โลกเปลี่ยน อุตสาหกรรมปรับ พร้อมรับอนาคต ผ่านกลยุทธ์การปรับตัวให้ก้าวทันอุตสาหกรรมยุคใหม่ (RESHAPE THE INDUSTRY) โดยการสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับมูลค่า ผลิตภัณฑ์ไทย กระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากโดยมุ่งพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในสาขาอาหารและแฟชั่น ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Product Design แก่ผู้ประกอบการที่มีปัญหาด้านการออกแบบ และเข้ามาขอรับบริการที่ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center: DIPROM Thai-IDC) โดยการคำปรึกษาแนะนำด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากบุคลากรของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ผ่านกิจกรรม “เตรียมความพร้อมศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ภูมิภาค (DIPROM Thai-IDC Ready) ประจำปี 2567” เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย DIPROM Thai-IDC ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งการพัฒนารูปแบบและบริการ DIPROM Thai-IDC ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ด้วยการพัฒนาบุคลากรดีพร้อมให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การให้คำปรึกษาแนะนำผู้ประกอบการในการนำความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการให้บริการเครื่องมือ เครื่องจักรต่าง ๆ ที่สนับสนุนการออกแบบอย่างครบวงจรนางดวงดาว กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ประกอบไปด้วย การจัดอบรมและพัฒนาบุคลากร DIPROM Thai-IDC ในหัวข้อการวินิจฉัยและกำหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อการออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์กับการออกแบบ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการศึกษาดูงาน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบ ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และ Thai-IDC พระราม 4 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาการให้บริการของ DIPROM Thai-IDC พร้อมการจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาภายใต้ DIPROM Thai-IDC และการเสวนาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 55 ราย“ดีพร้อมเชื่อมั่นว่าการจัดกิจกรรมRESHAPE Thai-IDC ให้ดีพร้อม ในครั้งนี้ จะช่วยยกระดับบุคลากร DIPROM Thai-IDC ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนี้ สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการยกระดับการผลิตจากการรับจ้างผลิตสู่การออกแบบและผลิตสินค้าเป็นของตนเอง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล สามารถปรับตัวสู่อุตสาหกรรมซอฟพาวเวอร์ได้ตามนโยบายการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยในปี 2567 นี้ ดีพร้อมตั้งเป้าหมายในการสร้างนักออกแบบเพิ่มกว่า 100 ราย คาดว่าจะเกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า 20,000,000 บาท”ทั้งนี้ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center: DIPROM Thai-IDC) ได้จัดตั้งขึ้นในปี 2559มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหน่วยงานกลางเชื่อมโยงหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรต่าง ๆ ในการบูรณาการบริการด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์อย่างครบวงจร โดย DIPROM Thai-IDC ตั้งอยู่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 13 แห่ง ซึ่งสามารถสร้างเครือข่ายนักออกแบบได้มากถึง 2,686ราย สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า817,500,000 ล้านบาท และเกิดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์กว่า 1,595 ผลิตภัณฑ์ นางดวงดาวกล่าวทิ้งท้าย