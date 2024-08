“ฟอร์ด-พีท” ชวนไปซึ้งกับบทสรุปความรัก ในงาน “ต้องรักมหาสมุทร Love Sea The Series Special Episode and Fan Party” 25 ส.ค. นี้

เดินทางมาถึงบทสรุปสุดท้ายของเรื่องแล้วสำหรับซีรีส์ที่เล่าเรื่องราว ความรัก ความผูกพันของ “มหาสมุทร” หนุ่มใต้จอมกวน คลั่งรัก และ “ต้องรัก” นักเขียนหนุ่มหล่อ สุดแซ่บในซีรีส์เรื่อง “ต้องรักมหาสมุทร” (Love Sea The Series) นำแสดงโดย 2 หนุ่มหล่อคู่จิ้นพี่น้องสุดซี้ขวัญใจสาววายอย่าง “ฟอร์ด - ฐิติพงศ์ เซ่งง่าย” และ “พีท - วสุธร ชัยจินดา” ที่กว่าความรักของทั้งสองจะลงตัวได้ ต้องผ่านทั้งอุปสรรคทางความรู้สึกและความกลัวกับบาทแผลในใจ ทำให้ซีรีส์มีเนื้อหาเข้มข้นครบรสในทุกๆ ตอน โดยในครั้งนี้ “ฟอร์ดพีท” และ “ชัญญ่าเอญ่า” อยากชวนทุกคนไปร่วมส่งท้ายกับซีรีส์และบอกลาตัวละครกันในงาน “ต้องรักมหาสมุทร Love Sea The Series Special Episode and Fan Party” ณ SF World Cinema ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม นี้ ซึ่งนอกจากทุกคนจะได้ดูซีรีส์ตอนพิเศษไปพร้อมกัน รวมถึงจะได้ใกล้ชิดกับเหล่านักแสดงในเรื่องแล้ว ยังจะได้ชมโชว์พิเศษๆ และ ได้รับเบเนฟิต (Benefit) สุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมายในงานนี้อีกด้วยเริ่มจำหน่ายบัตรในวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม นี้ เวลา 11.00 น. ทาง www.eventpop.me การแสดงมีทั้งหมด 2 รอบเวลา ได้แก่ เวลา 12.00 / 18.00 น. บัตรราคา 2,100 บาท และ 1,400 บาท นอกจากนี้ใครที่ไม่ได้มาในงานยังสามารถดู Special Episode ได้ผ่านทาง VIMEO.COM ราคา 12.99 USD สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง MeMindY Official#ต้องรักมหาสมุทร #LoveSeaTheSeries #MeMindY