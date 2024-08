ตัวอย่างแรก Snow White: ราชินีใจร้ายสุดสวย พบสโนว์ไวท์ปากแจ๋ว!

โดย กัล กาดอท ได้พูดถึงการรับบทนี้ในงาน D23 ว่า “มันสนุกมากที่ได้ทำสิ่งที่แตกต่างจากที่เคยทำมาก่อน เธอน่าลิ้มลอง ชั่วร้าย มีกลิ่นอายของเวทมนตร์ และฉันได้ร้องเพลงหลากหลายเพลง — มันน่าอัศจรรย์มาก”ในคลิปยังได้เผยภาพเพิ่มเติมของคนแคระ ซึ่งแสดงให้เห็นเงาของพวกเขาระหว่างเดินขบวนไปทำงานในเหมือง ก่อนที่จะมีภาพชัดเจนของ ด็อก, กรูมปี้, สลีปี, แฮปปี้, สนิซซี่, บัชฟูล และโดปี้ ขณะที่พวกเขาเต้นรำกับสโนว์ไวท์ในกระท่อมอีกคนที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษก็คือ ราเชล เซกเลอร์ นักแสดงจาก West Side Story และ The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes ที่รับบทเป็นเจ้าหญิงสโนว์ไวท์ เซกเลอร์ ยังได้โชว์เสียงร้องเพลง “Whistle While You Work,”โดย เซกเลอร์ กล่าวด้วยความตื่นเต้นเกี่ยวกับโอกาสที่ได้เป็นเจ้าหญิงดิสนีย์คนแรก “มันเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ทำสิ่งนี้ เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุด และฉันไม่สามารถรอที่จะได้แชร์มันกับทุกคน”ซึ่งก่อนหน้านี้ เซกเลอร์ ถูกวิจารณ์หนักพอสมควร ว่าเธอมีมีรูปลักษณ์ไม่ตรงกับภาพลักษณ์ดั้งเดิมของตัวละคร นอกจากนั้นการแสดงความเห็นถึงเรื่องต่าง ๆ ก็ยังทำให้เธอถูกชาวเน็ตต่อต้านไม่น้อยเดิมทีหนังมีกำหนดฉายวันที่ 22 มีนาคม 2024 แต่ถูกเลื่อนออกไปหนึ่งปีเป็นวันที่ 21 มีนาคม 2025 โดยดิสนีย์ชี้แจงว่าเป็นผลจากการประท้วงของ SAG-AFTRA ในปี 2023