ส่องภาพแรกคอนเดี่ยวโดยอง บูสต์เอเนอร์จี้ ก่อนซิงอะลองไปด้วยกันปลายเดือนนี้ ใน “2024 DOYOUNG CONCERT [ Dear Youth, ] in BANGKOK” 24 - 25 สิงหาคมนี้ ที่ยูโอบี ไลฟ์ เอ็มสเฟียร์

ก่อนจะไปชมโปรดักชันอลังการ พร้อมสัมผัสประสบการณ์หูเคลือบทองไปกับโซโล่คอนเสิร์ตครั้งแรกของที่กรุงเทพฯ มาดูภาพบรรยากาศเรียกน้ำย่อยจากคอนเสิร์ตที่โซลเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากันโดยคอนเสิร์ต 2024 DOYOUNG CONCERT [ Dear Youth, ] IN SEOUL จัดขึ้นที่ Kyung Hee University Grand Peace Palace พลังเสียงที่ไพเราะไร้ข้อกังขา เสริมด้วยดนตรีสด และด้วยโปรดักชัน จัดเต็มจอแอลอีดีหลากหลายไซซ์ ทำให้เหล่าซีจือนี่เหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในแกลลอรีที่รวบรวมภาพความทรงจำอันสวยงามของวัยเยาว์ ที่หล่อหลอมมาเป็นตัวตนและผลงานของโดยองในวันนี้กว่า 2 ชั่วโมงของการแสดง โดยองโชว์สกิลโวคอลหูเคลือบทอง ร้องเพลงจากโซโล่อัลบั้ม YOUTH ไม่ว่าจะเป็น Beginning, Little Light, From Little Wave และเพลงอื่น ๆ รวมไปถึงการนำเพลงจากผลงานรอบก่อน ๆ มาแสดง และชวนให้แฟน ๆ ร้องตามในเซสชั่นพิเศษ Sing A Long อีกด้วย เรียกว่ามาดูคอนเสิร์ตโดยองทั้งที ต้องได้ร่วมโชว์สกิลไฮโน้ตแข่งกับคุณโดยองบนเวทีสักเล็กน้อย จึงจะถือว่าได้มาเข้าร่วม และแน่นอนว่าพลังแทกุกแฟน ต้องไม่แพ้ซีจือนี่หรือโดปุชาติไหนแน่นอน!ปี 2024 ถือเป็นปีทองของโดยองอย่างแท้จริง เพราะนอกจากจะประสบความสำเร็จกับผลงานวง ไม่ว่าจะเป็นทัวร์คอนเสิร์ต “NEO CITY : - THE UNITY” กว่า 8 เมืองทั่วเอเชีย พร้อมด้วยสถิติโซลเอาท์ 2 รอบสเตเดียมที่ไทยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้ว อัลบั้มชุดที่ 6 “WALK” ก็ได้เปิดศักราชโอลด์สกูลฮิปฮอปให้กับ NCT 127 ไวรัลทั้งในสตรีมมิงและโซเชียลมีเดียอีกด้วยผลงานเดี่ยวของโดยองก็ทำได้ดีเสมอมา นอกจากอัลบั้ม YOUTH ที่เป็นอัลบั้มเดียวกับโซโล่ทัวร์ในครั้งนี้แล้ว โดยองยังเดินหน้าออกซิงเกิลใหม่มาให้แฟน ๆ ได้ฟังอย่างต่อเนื่อง ทั้งซิงเกิล “Cry” ที่เพิ่งปล่อยช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และล่าสุดสด ๆ ร้อน ๆ กับเพลง “17” เพลงจากโปรเจคต์พิเศษ ‘Essential: With Artist’ ที่โดยองจะได้โชว์สกิลเสียงร้อง ไปพร้อมกับเนื้อหาที่ชวนให้นึกถึงความทรงจำอันสวยงาม พร้อมให้เหล่าซีจือนี่สตรีมมิงกันแล้ววันนี้#DOYOUNG #도영 #Dear_Youth #DOYOUNG_Dear_Youth #DOYOUNG_Dear_Youth_BANGKOK #NCT #NCT127 #ดยดยกทม2024 #LiveNationTero