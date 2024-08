“มูลนิธิสงขลาเมืองเก่า” เชิญชวนสัมผัส “ศิลปะสงขลา เมืองเก่า New Gen Living Together : คนอยู่สร้างสรรค์ ฝันถึงเมืองต้นแบบ” 12 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดและเชิญชมโครงการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม และเทศกาลศิลปะสงขลา เมืองเก่า New Gen Living Together : คนอยู่สร้างสรรค์ ฝันถึงเมืองต้นแบบ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ได้ที่ชุมชนเมืองเก่าสงขลา ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไปมูลนิธิสงขลาเมืองเก่า และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เล็งเห็นว่าย่านสงขลาเมืองเก่ามีองค์ประกอบหลักที่ชัดเจนด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งทางด้านศาสนา วิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิม อาคารสถาปัตยกรรม ศิลปะเก่าใหม่ วัฒนธรรมประเพณีผสมผสานแบบสงขลา นับเป็นแหล่งทุนทางวัฒนธรรมที่สำคัญ จึงร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาเมืองให้โดดเด่นเป็นเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างสรรค์ให้เมืองคว้าโอกาสที่จะเติบโตทั้งทางด้านเศรษฐกิจการค้า และด้านศิลปวัฒนธรรมใหม่ๆ ในด้านร่วมสมัยที่เปิดพื้นที่รับศิลปิน คนสร้างสรรค์รุ่นใหม่ให้มาเติมความรู้ ความคิดพัฒนาตนเอง อีกทั้งยังเป็นต้นแบบให้ชุมชนเมืองพี่เมืองน้องโดยเฉพาะในภูมิภาคที่มีพื้นที่ชุมชนเก่า มีเอกลักษณ์วัฒนธรรม ศิลปะ ประเพณีเดิมที่นับวันไม่มีผู้สืบทอด เมื่อเห็นแนวทางเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรมแล้ว สามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเองได้โดยผู้ชม และผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม วันที่ ๑๒ สิงหาคม ได้ที่ชุมชนเมืองเก่าสงขลา ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป และพบกับชุดการแสดงโนราเทิดพระเกียรติณ ลานหน้าประตูเมืองเก่าสงขลา เวลา 18.00 น.ทั้งนี้ทางโครงการฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการ เปิดให้เข้าชม ผลงานด้านวิชาการเมืองต้นแบบ (Living Together & Model Smart) กิจกรรมศิลปะจากศิลปินรุ่นใหม่ (New Gen) ที่เดินทางนำผลงานมาร่วมแสดงทั่วทั้งประเทศ ศิลปะกับอาคาร และกิจกรรม รูปรสกลิ่นเสียงสงขลา และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายและร่วมชมงานได้ตั้งแต่ วันที่ ๑๒ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๖๗ หรือติดตามรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติมได้ในเพจ New Gen Connected Art Festหมายเหตุ: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือมากมายประกอบไปด้วย สถาบันอุดมศึกษา และโรงเรียนในเครือข่าย New Gen ทั่วประเทศ ร่วมด้วย MILLISECOND ผู้จัด มูลนิธิสงขลาเมืองเก่า โรงพยาบาลศิครินทร์ ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ภัณฑารักษ์อ.อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ศิลปิน เครือข่าย New Gen ทั่วประเทศ