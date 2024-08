Esri Thailand เตรียมโชว์ไฮไลท์เด็ดจากเทคโนโลยี GIS หนุนนวัตกรรมด้านโลเคชัน ขับเคลื่อนองค์กรเติบโตยั่งยืนร่วมกัน ในงาน TUC 15 ส.ค. นี้

เตรียมอัปเดตเทคโนโลยี GIS ครั้งใหญ่กับงานในวันที่ 15 สิงหาคมนี้ ภายใต้ธีม 'GIS - Uniting Our World' ชูการนำเทคโนโลยี GIS เปลี่ยนความซับซ้อนของข้อมูลเชิงพื้นที่ให้เป็นภาษาที่ทุกคนเข้าใจได้ พร้อมดันนวัตกรรมด้านโลเคชั่นขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการ เชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนพร้อมรับมือกับความท้าทายด้านภัยพิบัติ สภาพภูมิอากาศ การจัดการทรัพยากร และการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมอัปเดตฟีเจอร์ ArcGIS สุดล้ำที่ตอบโจทย์หลายธุรกิจ มั่นใจสร้างจุดแข็ง และขับเคลื่อนองค์กรเติบโตยั่งยืนไปด้วยกันประธาน บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า Esri Thailand มุ่งหวังที่จะนำเทรนด์เทคโนโลยี GIS ที่อัปเดตจากงาน User Conference 2024 หรือ UC 2024 งานสัมมนาด้านเทคโนโลยี GIS ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจัดโดย Esri สหรัฐอเมริกา เมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา มาปรับใช้ในประเทศไทย โดยงานในวันที่ 15 สิงหาคมนี้ จะเปิดตัวเทคโนโลยี GIS สุดล้ำที่จะมายกระดับการรับมือกับปัญหาสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากร และการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่ ภายใต้ธีม GIS - Uniting Our World’ ที่สามารถสื่อความข้อมูลหรือรายละเอียดต่าง ๆ ที่ซับซ้อน ให้เป็นภาษาหรือข้อมูลในรูปแบบที่ทุกคนเข้าใจร่วมกันได้ หวังสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ พร้อมเชื่อมทุกฝ่ายสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน“ธีมนี้แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ และความตั้งใจของ นายแจ็ค เดนเจอร์มอนด์ ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท Esri สหรัฐอเมริกา ที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยี GIS ที่สามารถสร้างความเข้าใจด้วยภาษาเดียวกัน พร้อมรับมือกับความท้าทายด้านภัยพิบัติ และสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่จะกระทบกับทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งในส่วนของประเทศไทยเราพร้อมที่จะผลักดันวิสัยทัศน์นี้ โดยใช้เทคโนโลยี GIS สร้างความร่วมมือและเพิ่มศักยภาพให้กับทุกองค์กรในการวางแผนได้อย่างรอบด้าน ด้วยจุดเด่นในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลที่ง่ายในการต่อยอดใช้งานเชิงรุกในหลากหลายมิติ ตลอดจนประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับแต่ละอุตสาหกรรมได้ เช่น การวางแผนโลจิสติกส์ การหาพื้นที่ศักยภาพ และการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด เป็นต้น ซึ่งสามารถใช้เทคโนโลยีนี้มาเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเพื่อเป้าหมายสำคัญคือการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกันของทุกฝ่าย” ดร.ธนพร กล่าวเสริมส่วนหนึ่งจากไฮไลท์ของงานคือการนำเสนอหลากหลายโซลูชันที่ช่วยวิเคราะห์และนำเสนอภาพรวมของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในด้านของปัญหาสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติธรรมชาติ รวมไปถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เพื่อตอกย้ำถึงเทคโนโลยี GIS สามารถสร้างความเข้าใจ และผลึกกำลังทุกภาคส่วนพร้อมรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นการผลักดันเทคโนโลยี GeoAI ที่เป็นการผสานความสามารถของ Machine Learning และ Deep Learning เข้ากับข้อมูลเชิงพื้นที่ สามารถนำมาสร้าง AI Model สำหรับการวิเคราะห์ โดยใช้โลเคชันเป็นปัจจัยในการสร้าง Model เพื่อคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำและแก้ปัญหาได้ตรงจุด และที่สำคัญอีกหนึ่งไฮไลท์ในปีนี้คือ Generative AI Assistants ที่เข้ามาช่วยให้การทำงานบน ArcGIS ง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น รวมถึง Flood Simulation ที่จำลองสถานการณ์น้ำท่วมแบบ 3 มิติ ผ่านการวิเคราะห์แบบ What-if analysis ที่สามารถสร้างสถานการณ์สมมุติหลากหลายรูปแบบ ช่วยให้สามารถวางแผนรับมือปัญหาน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาแผนป้องกันและบรรเทาอุทกภัยที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่“ด้วยธีมดังกล่าวและโซลูชันของเราที่ขนมานำเสนอในงานวันที่ 15 สิงหาคมนี้ เราเชื่อมั่นว่า หากทุกภาคส่วนเล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS) ที่จะช่วยสร้างจุดแข็งการทำงานภายในองค์กร และเชื่อมโยงให้เกิดการบูรณาการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เห็นเป้าหมายพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคตร่วมกัน ก็จะช่วยยกระดับทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโต มอบคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมน่าอยู่ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมยั่งยืนให้คนรุ่นถัดไป” ดร.ธนพร กล่าวปิดท้ายทั้งนี้ งานสัมมนาเชิงวิชาการระบบภูมิสารสนเทศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย หรือ TUC 2024 ครั้งที่ 28 ภายใต้ธีม “GIS-Uniting Our World” Esri Thailand มีความยินดีที่จะส่งมอบองค์ความรู้ใหม่ ๆ จากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วย Keynote Speakers อย่าง คุณพงศกร ยุทธโกวิท ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึง รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์การใช้ GIS ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมส่งต่อความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศให้กับผู้ใช้งานในประเทศ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2567 นี้ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://www.esrith.com/events/tuc2024/ ทั้งนี้ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 13 สิงหาคม 2567สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.esrith.com