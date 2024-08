“อีเจฮุน” เตรียมเซอร์ไพรส์สุดใกล้ชิด! ให้แฟนไทยได้ฟินในแฟนมีตงาน “2024 LEE JE HOON FANMEETING ASIA TOUR "JEHOON's Favorite" LOVE IN BANGKOK”

เตรียมจัดหนัก จัดเต็ม ให้แฟนคลับไทยได้ใจละลายแล้ว สำหรับพระเอกหนุ่มสุดฮอตหนุ่มหล่อจาก ซีรีส์สุดฮอตอย่าง แท็กซี่ ไดร์เวอร์ (Taxi Driver), มูฟ ทู เฮฟเวิน (Move to Heaven) และผลงานล่าสุดอย่าง ชีฟ ดีเท็คทีฟ 1958 (Chief Detective 1958) ที่กลับมาเมืองไทยครั้งนี้ ไม่ขอทำให้แฟนๆชาวไทยผิดหวัง เพราะเจ้าตัวเตรียมเซอร์ไพรส์แบบชุดใหญ่ สุดเอ็กคูลซีฟให้สาวไทยได้ฟิน ในงานที่จัดขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2567 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์บางกะปิ (MCC HALL, THE MALL BANGKAPI)งานนี้ผู้จัดอย่างซึ่งนำทีมโดยผู้บริหารคนเก่งคุณพร้อมผนึกกำลังพันธมิตรด้านธุรกิจจากประเทศเกาหลีใต้อย่างและคว้าตัวหนุ่มบินลัดฟ้ามาให้แฟนคลับได้สัมผัสใกล้ชิดกันถึงเมืองไทยล่าสุดวันนี้ (9 ส.ค.) เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา หนุ่มก็ได้มาพบปะกับสื่อมวลชนไทย ในงานแถลงข่าว ที่จัดขึ้น ณ ห้อง Social Room โรงแรม W Bangkok Hotel ซึ่งบรรยากาศในงานก็เป็นกันเองสุดๆโดยเมื่อหนุ่มปรากฎตัวขึ้นนั้น เจ้าตัวก็ได้สวัสดีทักทายสื่อมวลชนด้วยรอยยิ้มสดใส พร้อมพูดคุยถึงความรู้สึกและความพิเศษที่จะเกิดขึ้นในงานมีตติ้งที่จะถึงนี้ แว่วว่าเหล่าแฟนคลับจะได้ฟิน และได้ลุ้นขึ้นมาเป็นหนึ่งคนใกล้ชิดแถมยังได้ Hi-Touch สัมผัสมือนุ่ม ๆ ของหนุ่มอีกด้วย ส่วนบรรยากาศมีตติ้งจะฟินกระชากใจแฟนๆ แค่ไหน ก็ต้องรอติดตามได้เลยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่TikTok : Half Toast OfficialX : Half Toast OfficialIG : halftoastOfficialFB : Half Toast Official