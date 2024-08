"ก๊าซหุงต้ม ปตท." ยืนหยัดความเป็นผู้นำตลาดก๊าซหุงต้ม ด้วยคุณภาพความปลอดภัย ใส่ใจทุกคน ผ่านสัญลักษณ์แห่งความมั่นใจใหม่ “ซีลทอง QR”

ผู้ให้บริการจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถังภายใต้แบรนด์ตอกย้ำความเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคด้วยจุดเด่นสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ความปลอดภัย ความร้อนที่ไว และไฟที่แรง นอกจากนี้ ก๊าซหุงต้ม ปตท. ยังการันตีมาตรฐานความปลอดภัยของถังก๊าซที่ผ่านการรับรองตามกฎหมายและได้รับการซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอในโรงซ่อมของ OR ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจเอนเนอร์ยี่โซลูชัน เปิดเผยว่า OR ลงทุนสร้างโรงซ่อมบำรุงถังก๊าซหุงต้ม ปตท. ให้กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่มากประสบการณ์และขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีระบบการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นมาตรฐาน โดยได้รับมาตรฐานการรับรอง ISO9001 ISO14001 และ ISO45001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ด้วยพันธกิจหลัก คือ ซ่อมบำรุงและตรวจสอบคุณภาพถังก๊าซให้เป็นไปตามมาตรฐาน มอก.151 ตามที่สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด เพื่อให้ถังก๊าซหุงต้มทุกถังอยู่ในสภาพที่ดีและปลอดภัย ซึ่งถังก๊าซที่ผ่านการซ่อมบำรุงจะถูกขนส่งเข้าสู่โรงบรรจุก๊าซที่เป็นผู้แทนจำหน่ายของ OR เพื่อบรรจุก๊าซและได้รับการตรวจสอบน้ำหนักแต่ละถังให้ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน เพื่อความมั่นใจให้สังเกต ซีลทอง QR ที่มีรหัส 10 หลัก ซีลสีทองโดดเด่น ทำให้สังเกตได้ง่าย ผู้บริโภคจึงสามารถมั่นใจได้ว่าก๊าซหุงต้ม ปตท. ที่ได้รับนั้นผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดและได้มาตรฐานสูงสุดทั้งหมดนี้ เพื่อมอบสิ่งที่มากกว่าความปลอดภัย และเติมเต็มความใส่ใจลงไปในก๊าซหุงต้ม ปตท. ทุกถังเพื่อ “ความสุข” ของผู้ใช้ให้กับทุกคนทั้งครัวเรือน ร้านอาหาร และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายก๊าซ ที่จะได้ความประทับใจในทุกมื้ออาหาร เพราะ “มากกว่าความปลอดภัย เราอยากเห็นคนไทยมีความสุข” ก๊าซหุงต้ม ปตท. ดีต่อใจ ปลอดภัยทุกคน โดยผู้บริโภคสามารถหาซื้อก๊าซหุงต้ม ปตท. ของแท้ ได้จากช่องทางที่สะดวกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ (ค้นหาได้ที่ https://www.pttlpgshops.com) แอปพลิเคชัน OR LPG หรือจุดจำหน่ายก๊าซหุงต้ม ปตท. ในสถานีบริการ PTT Station กว่า 300 แห่งทั่วประเทศ