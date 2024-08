“ภูผา” ลงภาพคู่ “มิ้นต์” หวานฉ่ำในวันเกิด ทำเพื่อนๆ กรี๊ด - ลุ้นเชียร์ให้ขอแต่งงาน

หลังจากที่คบหาดูใจกันมานานกว่า 10 ปี สำหรับนางเอกสาว "มิ้น ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง" กับแฟนหนุ่ม "ภูผา เตชะณรงค์" งานนี้ก็ทำเอาแฟนๆ รอลุ้นว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีตามรอยเพื่อนๆ ในแก๊งล่าสุด "ภูผา" ขอโชว์หวานในวันคล้ายวันเกิดของแฟนสาว "มิ้น" ด้วยการโพสต์ภาพคู่อวยพรหวานว่า "Happy birthday I wish for you to be very happy and may all your desires come true. I hope this year and all the years to come bring only good things into your life. May we share happiness together until we grow old."งานนี้หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไป ก็ทำเอาหลายคนเห็นภาพถึงกับตกใจนึกว่าคู่นี้จะมีข่าวดี ภาพที่ออกมาฟีลเหมือนขอแต่งงานมาก ขนาดดาราสาว อาย กมลเนตร ยังเข้ามาคอมเมนต์ว่า "เตรียมกรี๊ดละนะตอนแรก"