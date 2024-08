“แอนโทเนีย” ชี้ นางงามไม่จำเป็นต้องดีด! ให้ “โอปอล” 7 เต็ม 10 หาจุดไชน์ให้เจอ อยากคว้ามงฯ 3 ต้องเป็นตัวเอง

แม้จะอำลาตำแหน่ง มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023 ไปเรียบร้อยแล้ว แต่หน้าที่ของสาวในฐานะรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์ส 2023 ก็ยังคงดำเนินต่อไป เพราะยังมีอีกหลายคนทั่วโลก ที่ยกให้เจ้าตัวเป็นแรงบันดาลใจในการทำสิ่งดีๆ ล่าสุดวันนี้ (8 ส.ค.) ได้เจอสาวแอน ที่มาร่วมงานจิบน้ำชาการกุศล “Moment of Hope” เจ้าตัวก็ได้เผยถึงเรื่องนี้ โดยยืนยันจะเดินหน้าสานต่อโครงการ Little Steps ที่คอยช่วยเหลือเด็กๆ ต่อไป พร้อมเผยถึงรุ่นน้องอย่างมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2024 ว่ายินดีให้คำปรึกษาตลอด อยากให้น้องเป็นตัวของตัวเอง อย่าไปฟังคอมเมนต์มาก“ภารกิจจักรวาลยังไม่เสร็จค่ะตอนนี้ก็ทำงานเรื่อยๆ คะ ตอนแรกก็แอบกลัวนิดหนึ่ง ว่าจะลืมแอนหรือเปล่า แต่ก็ทำงานทุกวันเหมือนเดิมค่ะ สำหรับหน้าที่รองหนึ่ง MU จริงๆ ก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่อยู่กับทางกองอยู่แล้ว แต่หลังจากที่เราได้รับตำแหน่ง ก็มีหลายคนทั่วโลกที่เห็นเราเป็นแรงบันดาลใจ เราก็ทำเต็มที่ทุกวัน พยายามเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาไปเรื่อยๆ โครงการของแอนก็ยังทำต่อไปเรื่อยๆ มันเป็นแพสชั่นของแอนอยู่แล้วตอนนี้กำลังทำงานกับโรงเรียนอนุบาลที่โคราช จะไปซ่อมเพดานที่หล่นลงมา เราก็เลยพยายามหาทุน หาคนมาร่วมทำบุญด้วยกัน จะบริจาคเป็นเงินหรือของก็ได้ค่ะ ก็พยายามคุยกับหลายๆ คนอยู่ มาร่วมบุญกันได้ควรมีพื้นที่ให้เขาได้เรียนรู้มากขึ้น สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในอินสตาแกรม littlesteps.th คะ”อยากทำให้เป็นงานหลัก ควบคู่ไปกับงานอื่น“อยากค่ะ จริงๆ แอนชอบทำการกุศลตั้งแต่เด็กแล้ว คุแอนอยากให้คนที่ร่วมทำบุญกับแอน ได้เห็นว่ามันเปลี่ยนชีวิตของคนมากขนาดไหน”โปรเจกต์ในอนาคตก็จะมีมาเรื่อยๆ แน่นอน“ใช่ค่ะ แอนก็จะทำไปเรื่อยๆ ใครอยากติดตามก็เข้ามาติดตามได้ แต่ถ้าไม่อยากติดตามก็ไม่เป็นไรค่ะ ไม่อยากบังคับใคร”ไม่ได้มุ่งไปทางไหนทางหนึ่ง เพราะงานการกุศลและงานในวงการมันลิงก์กันอยู่แล้ว“จริงๆ แอนคิดว่าทุกอย่างมันลิงก์กันค่ะแอนรักในสิ่งที่แอนทำ แล้วก็หวังว่าจะได้ทำไปเรื่อยๆ ค่ะ”เลือกช่วยตามความเหมาะสม เพราะช่วยทุกคนไม่ได้“ใช่ค่ะ จริงๆ เราช่วยทุกคนพร้อมกันไม่ได้ บางครั้งเราต้องเลือก แต่ไม่ได้แปลว่ากรุ๊ปนี้สำคัญมากกว่าอีกกรุ๊ปหนึ่ง แต่ต้องดูในเรื่องของเวลาหรือว่าความสามารถ ว่ามันเหมาะกับที่เขาต้องการหรือเปล่า”ยอมรับสนใจงานในวงการ ติดต่อมาได้ยินดีรับ“ก็สนใจคะเผยยินดีมากๆ หาก “โอปอล สุชาตา” ต้องการคำปรึกษา“จริงๆ ถ้ามีอะไรที่อยากปรึกษา แอนยินดีมากๆ เลยคะ แต่แอนเชื่อว่าทางกองเทรนน้องหนักมากๆ เพราะว่าเราก็ไปเป็นทีม น้องมีเทรนเนอร์ มีคุณครูที่สอนดีมากๆ อยู่แล้ว”แนะอยากให้เป็นตัวของตัวเอง อย่าไปสนใจคอมเมนต์มาก“แอนเชื่อว่าน้องเป็นผู้หญิงที่เป็นตัวของตัวเอง แล้วอยากให้เขาหาจุดเด่นของเขาให้ทุกคนเห็น ว่านี่คือ โอปอล สุชาตา Hello โอปอล I’m here.แต่เราควรทำอะไรที่เราแฮปปี้เอง ทำสิ่งที่เรารัก แล้วแพสชั่นของเรามันก็จะออกมา”โดนว่าเรื่องไม่มีเอเนอร์จี้เหมือนกัน ปรับได้แต่ต้องเป็นในทางของตัวเอง ถ้าเฟกคนเขาดูออก“เหมือนกันค่ะ แอนก็โดนค่ะ แต่แอนเลือกที่จะไม่ฟังเชื่อนางงามไม่จำเป็นต้องดีด หรือเอเนอร์จี้ล้นตลอดเวลา“แอนคิดว่าไม่นะคะองค์กรเลือกเรา เพราะเราเป็นตัวของตัวเอง แล้วถ้าเราไม่ได้เหมาะสม เขาก็จะไม่เลือกเรา แต่ว่าประชาชนหรือว่าคนที่ติดตามเราก็ต้องทำใจ ว่านี่คือคนที่จะไปพรีเซนต์ไทยแลนด์ เราต้องซัปพอร์ตเขา”เต็ม 10 ตอนนี้ให้ 6-7 อยากให้หาจุดไชน์ของตัวเองให้เจออยากให้เขาออกมาเป็นผีเสื้อที่สวยงาม แอนเชื่อว่ามงฯ 3 มาได้ แต่น้องไฟต์ แอนเชื่อว่าประเทศอื่นเขาก็ไม่ได้มาเล่นๆ เหมือนกัน”เผยความหนักใจของลูกครึ่งไทย-เดนมาร์กถ้าเชียร์เดนมาร์กหม่ามี๊ก็จะไม่แฮปปี้ ถ้าเชียร์ไทยแด๊ดดี๊ก็จะงอนลูก ก็สลับกันเชียร์ไทยแลนด์-เดนมาร์กแต่ก็ต้องแสดงความยินดีกับพี่วิว (กุลวุฒิ วิทิตศานต์) ด้วย ที่ได้เหรียญเงิน ก็ลุ้นกันมากๆ ทั้งบ้าน เราเป็นคนกลางก็เชียร์ทั้ง 2 ประเทศอยู่แล้ว ใครชนะก็แสดงความยินดีด้วย แต่ตอนที่เราได้เหรียญเงิน หม่ามี๊เดินขึ้นบ้าน บอกไปนอนแล้ว แต่ก็แสดงความยินดีเหมือนกันค่ะ (หัวเราะ) แล้วก็อยากแสดงความยินดีกับทุกคนที่ไปโอลิมปิกด้วยนะคะ เมื่อคืนได้เหรียญทอง ก็ยินดีด้วยมากๆ ทำดีมากๆ ทุกคนรอเชียร์อยู่ที่บ้านค่ะ”