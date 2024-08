"แบรด เอ็ดแมน" ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการประจำประเทศไทย กัมพูชา และเมียนมา แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล

แบรดผู้ซึ่งคร่ำหวอดในแวดวงโรงแรม เข้ารับตำแหน่งใหม่ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่า 26 ปีกับแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนลกรุงเทพฯ ประเทศไทย: 7 สิงหาคม 2567 – แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ประกาศแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการประจำประเทศไทย กัมพูชา และเมียนมา ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นบทใหม่ที่น่าตื่นเต้นในอาชีพที่ประสบความสำเร็จมาตลอด 26 ปีกับบริษัทแบรดถือเป็นมืออาชีพในวงการโรงแรมด้วยประสบการณ์ที่สูง และมีเส้นทางความก้าวหน้าในการทำงานอันโดดเด่นกับแมริออท โดยในปี 2541 แบรดเข้าร่วมในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่มที่โรงแรม เมลเบิร์น แมริออท (Melbourne Marriott Hotel ) และต่อมาได้ย้ายไปเป็นผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดของโรงแรม หลังจากนั้นจึงได้ขยับขยายเส้นทางอาชีพมาสู่ภูมิภาคเอเชียในปี 2549 ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดภาคพื้นประเทศอินเดีย ปากีสถาน มาเลเซีย และมัลดีฟส์ ก่อนที่จะย้ายมายังกรุงเทพฯ เพื่อดูแลการขายและการตลาดสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจและทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลของเขาทำให้แบรดได้ก้าวเข้าสู่บทบาทผู้จัดการทั่วไปครั้งแรกในปี 2556 ที่คอร์ทยาร์ด บาย แมริออท บาหลี เซมินยัก รีสอร์ท (Courtyard by Marriott Bali Seminyak Resort) ในบาหลี ซึ่งเขาได้รับรางวัลเกียรติยศ เช่น "ผู้จัดการทั่วไปแห่งปี - เอเชียแปซิฟิก" (General Manager of the Year - Asia Pacific) และ "ผู้จัดการทั่วไประดับเพชร" (Diamond General Manager) ต่อมาแบรดได้รับหน้าที่เป็นหัวเรือใหญ่ในการเปิดโรงแรมเรเนซองส์ บาหลี อูลูวาตู รีสอร์ท แอนด์ สปา (Renaissance Bali Uluwatu Resort & Spa) ที่ซึ่งเขารับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปนับตั้งแต่ปี 2562 แบรดดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมเรเนซองส์ ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา (Renaissance Phuket Resort & Spa) และรองประธานโรงแรมในเครือแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนลพื้นที่ภูเก็ต ในปี 2566 บทบาทหน้าที่ของเขาเพิ่มขึ้นเพื่อดูแลพอร์ตโฟลิโอของแมริออทในภาคใต้ของประเทศไทย และปัจจุบัน ในฐานะรองประธานกรรมการประจำประเทศไทย กัมพูชา และเมียนมา แบรดมุ่งที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในตลาดสำคัญเหล่านี้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีโรงแรมในเครือ 54 แห่งภายใต้ 16 แบรนด์"ผมรู้สึกยินดีที่ได้ต้อนรับแบรดสู่บทบาทหน้าที่ใหม่นี้และขอแสดงความยินดีกับเขาสำหรับการเลื่อนตำแหน่งล่าสุด ด้วยผลงานความสำเร็จที่ได้พิสูจน์ให้เห็นความสามารถ ไหวพริบทางธุรกิจ และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมของแมริออท เขามีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับบทบาทผู้นำในตลาดนี้และผลักดันการเติบโตของเราต่อไปในประเทศไทย กัมพูชา และเมียนมา" นีราจ โกวิว กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ไม่รวมจีน แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวตลอดเส้นทางอาชีพอันน่าประทับใจของเขา แบรดมุ่งมั่นที่จะเพิ่มพูนความรู้ด้วยการติดตามแนวโน้มและพัฒนาการของอุตสาหกรรมอยู่เสมอ หลังจากจบหลักสูตร Executive Leadership จาก Cornell University ในปี 2560 เขาได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจจาก Southern Cross University ประเทศออสเตรเลียในปี 2562 และจบหลักสูตร Driving Performance Program จาก Harvard Business School ในปี 2564 แบรดเป็นชาวออสเตรเลียโดยกำเนิด ปัจจุบันประจำอยู่ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.marriott.com