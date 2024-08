ไลฟ์แรกยอดถล่มทลาย !! “เอวา” สวมวิญญาณแม่ค้าออนไลน์ คนดูทะลุกว่า 4 แสนคน

ทำถึงอีกแล้ว !!! สำหรับคุณหนูหมื่นล้านสาวสวยคนเก่ง เอวา ปวรวรรณ วีระภุชงค์ ล่าสุดสวมวิญญาณแม่ค้าออนไลน์ม่วนจอยสู้ตายสุดพลังไปเมื่อวันก่อน CEO สาวสวยครีมเนวาผลิตภัณฑ์ใหม่ NAVA BY AVA beauty glow multi-effect cream ได้เปิดตัวด้วยการไลฟ์สด โดยมีหวานใจ เนท My Mate Nate เชียร์อัพอย่างใกล้ชิดไป เรียกว่าเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็มียอดสั่งสินค้าเข้ามาระหว่างไลฟ์แบบถล่มทลายซึ่งระหว่างไลฟ์ เอวา ก็จัดหนัก จัดเต็มคืนกำไรเอาใจแฟนๆที่เข้ามาร่วมจอยกันแบบจุกๆ ลดแลกแจกแถมให้ทุกคนรัวๆทุกชั่วโมง โดยใช้เวลานานกว่า 5 ชั่วโมงเต็ม งานนี้เล่นเอายอดคนเข้ามาดูไลฟ์กว่า 4 แสน พร้อมทั้งยังทำยอดขายไปได้ถึง 400 หลอด กันเลยทีเดียว สำหรับบรรยากาศการไลฟ์สดก็เป็นไปอย่างคึกคัก มีช่วงนาทีทองลดแลกแจกแถมกันทุกชั่วโมง พร้อมทั้งกระตุ้นแฟนๆ ให้เอ็นจอยกับเรื่องราวที่เอวาบอกเล่าด้วยความตื่นเต้นกว่าจะได้เป็นครีมดีมีคุณภาพแบบนี้ เอวาเล่าว่า “ครั้งหนึ่งเอวาเคยไปเลเซอร์ผิวเยอะมาก คุณหมอแนะนำให้ทำทุกสามวันแล้วเป็นรอยแดง กลายเป็นผิว เอวาบาง รูขุมขนเปิด ผิวอ่อนแอมากๆ ทำให้ตอนนี้เอวาใช้อะไรไม่ได้เลยยกเว้นครีม NAVA BY AVA กลายเป็นว่าตัวนี้ใช้ได้สบายมาก ซึ่งครีมตัวนี้จะช่วยในเรื่องลดรอยแดง รอยดำ สิวอักเสบ หน้ากระจ่างใส ลดฝ้า กระ ผิวแพ้ง่ายใช้ได้ ไม่อุดตัน ไม่มัน เอวาอยากให้ทุกคนใช้ของดีจริงๆ รอยสิวฝังลึก รอยฝ้า ช่วยได้ ใช้ไปเรื่อยๆ จะเห็นว่าจางลง ไม่ระคายเคืองผิวระยะยาว ใช้ได้ตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์จนถึงเด็กแรกเกิดเลยค่ะ”เอาเป็นว่านอกจากสรรพคุณที่น่าสนใจระหว่างไลฟ์สดแล้ว เอวา ยังได้จัดโปรพิเศษซื้อครีม NAVA 1 หลอด จากราคา 990 บาท เหลือเพียง 490 บาท พร้อมแถมลาบูบู้ให้ทุกคนทันทีในราคา 0 บาท ฉลองเปิดตัวอย่างเป็นทางการให้กับลูกค้า บอกเลยว่าไม่ถึงนาทีลาบูบู้ก็หมด ครีมก็ล้นตะกร้า จนแม่ค้ามือใหม่ของเรายิ้มแก้มปริปลื้มปริ่มกับยอดขายที่พุ่งแรงเกินคาดในเวลาไม่กี่ชั่วโมง ส่วนหลังจากนี้จะมีกิจกรรมดีๆหรือโปรโมชั่นพิเศษอะไรออกมาเซอร์ไพรส์แฟนๆ อีกต้องไปเกาะติด TikTok @sunflowava หรือ @nava.officialth ของเอวากันเอาไว้ดีๆ รับรองไม่ผิดหวัง ได้ของถูกและดีเหมือนแจกฟรีแน่นอน