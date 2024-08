คุณแม่พร้อมลูกน้อย ร่วมงาน “เพียวรีน” เปิดตัว “Pureen SoftFlex” จุกนมนวัตกรรมใหม่ในระดับพรีเมียม กลางห้างดัง

“เพียวรีน” เปิดตัว Pureen “SoftFlex” นวัตกรรมใหม่ระดับพรีเมี่ยมที่พัฒนามากว่า 3 ปี ร่วมสร้างประสบการณ์สัมผัสความสุขเสมือนนมแม่ กับ My Little Club by Central คลับเดียวที่รู้ใจ เลือกสิ่งที่ใช่เพื่อลูกรัก ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาปิ่นเกล้า เพื่อเจาะกลุ่มคุณแม่คุณพ่อยุคใหม่ที่ใส่ใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ปลอดภัย และมีนวัตกรรมเพื่อลูกน้อยของคุณคุณฟิลิป สุรเดชวิบูลย์ General Manager บริษัท ยู.เอส.สัมมิท (โอเวอร์ซีส์) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าแม่และเด็กภายใต้แบรนด์เพียวรีน (Pureen) กล่าวถึง Pureen SoftFlex ผลิตภัณฑ์ใหม่จาก เพียวรีนว่า “เพียวรีน SoftFlex นวัตกรรมจุกนมที่มุ่งมั่นพัฒนามากว่า 3 ปี โดยพัฒนาจากความต้องการและปัญหาจากการใช้จุกนมของคุณแม่ที่เคยประสบมา และผ่านการทดสอบจนมั่นใจว่าลูกน้อยของคุณจะมีความสุขเสมือนได้ดูดนมจากแม่ ด้วยนวัตกรรมจุกนมสัมผัสนุ่ม ยืดหยุ่นดี รูปทรงเสมือนนมแม่ มีคุณสมบัติเด่นคือ ไม่ดูด ไม่ไหล ป้องกันการสำลัก ง่ายต่อการสลับการดูดนมจากเต้าและขวด มาพร้อมวาล์วระบายอากาศช่วยป้องกันการเกิดโคลิค ลดอาการท้องอืด และป้องกันการฟีบแบนของจุกขณะดูด ทำให้ลูกน้อยมีความสุขในการดูดนมได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ตอบโจทย์กับความต้องการของทั้งคุณแม่ และลูกน้อย”โดยจุกนม Pureen SoftFlex มาพร้อมกับขวดนม SoftFlex ที่มาในคอนเซปต์ “Safety Innovation Quality” ที่ใส่ใจในการเลือกสรรขวดนมที่ปลอดภัย ไร้สารเคมีที่อาจมีอันตรายต่อเด็กทารก โดยขวดนมถูกออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน ทั้งรูปทรงจับถนัดมือและฝาขวดเปิดง่ายด้วยมือเดียว เพราะเพียวรีนใส่ใจในความต้องการของแม่และลูกน้อย ซึ่ง Pureen SoftFlex เน้นเจาะกลุ่มเป็นคุณแม่คุณพ่อยุคใหม่ที่ใส่ใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ปลอดภัย และมีนวัตกรรมเพื่อลูกน้อยเพียวรีน (Pureen) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แม่และเด็กในประเทศไทยมากว่า 50 ปี ทุ่มเทสร้างสรรค์สินค้านวัตกรรม ที่มีคุณภาพ และปลอดภัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค และช่วยให้คุณแม่และลูกน้อยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านเภสัชศาสตร์เป็นพื้นฐาน นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของเพียวรีนยังมีความหลากหลาย อาทิเช่น เบบี้ไวพส์ ผลิตภัณฑ์อาบน้ำและดูแลผิวสำหรับทารกและเด็ก ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างขวดนมและน้ำยาซักผ้าออแกนิค เป็นต้น ซึ่งครอบคลุมทุกความต้องการในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคุณแม่และครอบครัว แต่ยังคิดค้นด้วยสูตรคุณภาพสูง, ปลอดภัย และใส่ใจในทุกขั้นตอน ได้รับความไว้วางใจจากคุณแม่ ในการดูแลลูกน้อยและครอบครัวอย่างต่อเนื่องคุณฟิลิปกล่าวทิ้งท้ายว่า “Pureen SoftFlex พัฒนาและทดสอบมากว่า 3 ปี จนได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมวางจำหน่ายในวันนี้ ซึ่งเรามุ่งมั่นพัฒนาสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ และปลอดภัยสำหรับลูกน้อย เพื่อช่วยให้คุณแม่และลูกน้อยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกับพันธกิจหลักของแบรนด์ คือ ‘คิดเพื่อคุณ ถึงลูกน้อย’ ”สำหรับกลยุทธ์ทางการตลาด Pureen SoftFlex เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่านทางออนไลน์ โดยคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์ และคุณแม่ผู้เชี่ยวชาญด้านดูแลลูกๆ รวมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และโปรโมชั่นพิเศษ ณ จุดขาย เพื่อเสริมทัพความเชื่อมั่นให้ Pureen SoftFlex และรักษาความเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็กต่อไปพบกับ Pureen SoftFlex และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเพียวรีนตั้งแต่วันนี้ ได้ที่ แผนกเด็ก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และห้างสรรพสินค้าโรบินสันทั่วประเทศ และร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์แม่และเด็กพิเศษ โปรโมชั่นช่วงเปิดตัวที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลและห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. 67 – 31 ส.ค. 67 รับส่วนลด 10% ผลิตภัณฑ์ขวดนมและจุกนม ‘SoftFlex’ พร้อมรับฟรี จุกนม ‘SoftFlex’ 1 ชิ้น มูลค่า 195 บาท เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ขวดนมและจุกนม ‘SoftFlex’ ครบ 450 บาท