บันเทิงรอบโลก ประกาศสร้างหนังชีวประวัติ "บริตนีย์"

ยูนิเวอร์ซัล พิคเจอร์ส ได้ประกาศการซื้อสิทธิ์ในการสร้างภาพยนตร์จากหนังสือขายดีของ "บริทนีย์ สเปียร์ส" "The Woman in Me" ซึ่งจะถูกพัฒนาโดยผู้กำกับ "จอน เอ็ม. ชู" และโปรดิวเซอร์ "มาร์ค แพลตต์" "บริทนีย์ สเปียร์ส" ได้ประกาศข่าวนี้ด้วยความตื่นเต้นและดีใจที่ได้ทีมงานที่มีคุณภาพมาดูแลโครงการ หนังสือ "The Woman in Me" ประสบความสำเร็จอย่างมากด้วยยอดขาย 2.5 ล้านเล่มในสหรัฐอเมริกา และหนังสือเสียงที่อ่านโดย "มิเชล วิลเลียมส์" ก็มียอดขายเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ ยูนิเวอร์ซัล พิคเจอร์ส เคยประสบความสำเร็จในการสร้างภาพยนตร์ชีวประวัติของคนดนตรีมาแล้วหลายเรื่อง เช่น "Straight Outta Compton" และ "8 Mile"เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่ทำให้ "เทย์เลอร์ สวิฟต์" ต้องสะเทือนใจอย่างมาก เมื่อมีการก่อเหตุแทงเด็กในอีเวนต์เวิร์กช็อปเต้นตีม "เทย์เลอร์ สวิฟต์" ที่เมืองเซาท์พอร์ต เมอร์ซีไซค์ ประเทศอังกฤษ เหตุการณ์นี้ทำให้เด็กสามคนเสียชีวิตและอีกห้าคนอยู่ในอาการวิกฤต เด็กที่เสียชีวิตมีอายุเพียง 6-9 ปี ตำรวจเชื่อว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากบุคคลเพียงคนเดียว ไม่ใช่การก่อการร้าย และยังไม่ทราบแรงจูงใจที่ชัดเจน "เทย์เลอร์ สวิฟต์" ได้แสดงความเสียใจผ่านข้อความเขียนด้วยลายมือที่โพสต์บน Instagram โดยยอมรับว่าตกใจมากและขอแสดงความเสียใจไปถึงครอบครัวของผู้สูญเสียทุกคน"คาร์ดี บี" ประกาศข่าวดีว่ากำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่สามผ่าน Instagram พร้อมกับภาพตัวเองในชุดสีแดงท่ามกลางทิวทัศน์ของนิวยอร์ก แต่ในขณะเดียวกันก็มีข่าวลือเกี่ยวกับการที่เธอกำลังฟ้องหย่ากับ "เควาโว" สามีของเธอที่แต่งงานกันมาตั้งแต่ปี 2017 "คาร์ดี บี" กล่าวขอบคุณสำหรับกำลังใจจากแฟน ๆ ทุกคน และบอกว่าจะขอสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกเป็นหลักเพียงคนเดียว โดยสาเหตุของการแยกทางนั้นไม่ได้มีอะไรซับซ้อน แต่ทั้งคู่ห่างกันมากขึ้นเรื่อย ๆ และได้ตกลงกันแล้วว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตามรายงานในวันที่ 1 สิงหาคม 2024 YG Entertainment ได้โอนสิทธิ์ชื่อ “G-Dragon”, “GD” และคำที่คล้ายกับ G-Dragon และมีรายงานว่าทางค่ายตัดสินใจโอนให้โดยไม่เอาค่าตอบแทนใดๆ ด้วยเหตุนี้จีดราก้อนจะสามารถใช้ชื่อทำงานเดี่ยวของเขาได้อย่างอิสระ ตัวแทนจาก YG Entertainment กล่าวว่า “เครื่องหมายการค้าชื่อ ‘G-Dragon’ และ ‘GD’ ถูกย้ายไปให้ตัวศิลปินแล้ว” ส่วน Galaxy Corporation ค่ายของจีดราก้อนตอนนี้กล่าวว่า “เราทราบดีว่าชื่อของ G-Dragon ถูกโอนไปแล้วและจะไม่มีปัญหาใดๆในการใช้ชื่อนี้สำหรับทำกิจกรรม” จีดราก้อน หรือชื่อจริง ควอน จียง เปิดตัวในฐานะสมาชิกวง Big Bang ในปี 2006 และออกจาก YG Entertainment ในปี 2023 เพื่อเริ่มทำงานเดี่ยวกับค่ายใหม่ของเขา