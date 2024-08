"สนู๊ป" ฟันเนาะ ๆ 300 ล้านบาทฯ​ รับจ็อบ "โอลิมปิก"

ขณะที่สายตาทุกคู่จับจ้องไปที่นักยิมนาสติกชื่อดังของสหรัฐอเมริกา ซิโมน ไบลส์ ที่กลายเป็นดาวเด่นในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปารีส ยังมีอีกคนหนึ่งที่โดดเด่นไม่แพ้กันในขอบสนาม นั่นก็คือ สนูป ด็อกก์ แร็ปเปอร์ที่กลายมาดาวเด่นในมหกรรมกีฬาระดับโลกได้อย่างเหลือเชื่อสนูป ด็อกก์ หรือชื่อจริง แคลวิน คอร์โดซาร์ บรอดัส จูเนียร์ เกิดเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 1971 ในเมืองลองบีช รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เขาเริ่มต้นอาชีพในวงการดนตรีในช่วงต้นทศวรรษ 1990 และกลายเป็นหนึ่งในแร็ปเปอร์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกด้วยผลงานเพลงฮิตอย่าง "Gin and Juice" และ "Drop It Like It's Hot" ความสามารถในการแร็ปและบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้เขาได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในวงการบันเทิง นอกจากงานเพลง สนูป ด็อกก์ ยังมีผลงานในวงการภาพยนตร์และโทรทัศน์ รวมถึงการเป็นพิธีกรรายการต่างๆในปี 2024 สนูป ด็อกก์ ได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในผู้วิ่งถือคบเพลิงโอลิมปิกของสหรัฐอเมริกา ในการแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส การปรากฏตัวของเขาในฐานะนักพากย์พิเศษของ NBC ได้รับความสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อเขาให้คำพากย์และแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นกันเองและมีอารมณ์ขัน ทั้งในงานแข่งขันกีฬาหลายประเภท ตั้งแต่การแข่งขันแบดมินตันชายคู่ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ไปจนถึงการแข่งขันยิมนาสติกหญิงของทีมสหรัฐ ทำให้ผู้ชมได้รับความสนุกสนานและความบันเทิงในเวลาเดียวกันการปรากฏตัวของ สนูป ด็อกก์ ในโอลิมปิกปี 2024 ไม่ได้จำกัดแค่การให้กำลังใจและงานพากย์เท่านั้น เขายังมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น การเต้นกับทีมยิมนาสติกหญิง การรับเข็มขัดดำกิตติมศักดิ์ในงานโปรโมทจูโด และการลงสระว่ายน้ำกับตำนานนักว่ายน้ำ ไมเคิล เฟลป์ส ความสนุกสนานและพลังงานของเขาทำให้บรรยากาศในโอลิมปิกเป็นไปด้วยความครึกครื้นและสนุกสนาน อีกทั้งยังมีการเปิดเผยว่าค่าตอบแทนของเขาสำหรับการเข้าร่วมงานนี้สูงถึง $500,000 ต่อวัน ทำให้ สนูป ด็อกก์ กลายเป็นเซนเซชั่นอย่างแท้จริงในโอลิมปิกครั้งนี้สนูป ด็อกก์ ได้รับบทบาทพิเศษจาก NBC ในการเป็นผู้สื่อข่าวโอลิมปิก และการปรากฏตัวของเขากลายเป็นที่พูดถึงในงาน ตั้งแต่การปรากฏตัวในงานขี่ม้าในชุดขี่ม้าเต็มยศคู่กับมาร์ธา สจ๊วต เพื่อนคนดังและเชฟชื่อดัง ไปจนถึงการให้คำพากย์ในระหว่างการแข่งขันแบดมินตันชายคู่ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน เขาได้กลายเป็นเซนเซชั่นอย่างแท้จริง“ผมไม่ได้เจอเขา แต่แน่นอนว่าในคอกม้ามีแต่คนพูดถึงเขาและทุกคนก็มองหาเขาในกล้อง มันดีที่เขามาสนุกกับการขี่ม้าและมาอยู่ที่นี่” คาร์ล เฮสเตอร์ นักขี่ม้าชาวอังกฤษบอกกับ Daily Mailความกระตือรือร้นและพลังงานของสนูปยังได้แสดงออกอย่างเต็มที่ เขาได้ถูกพบว่ากำลังเต้นกับทีมยิมนาสติกหญิงของสหรัฐในระหว่างการคัดเลือก และยังเปิดเสื้อแจ็คเก็ตทีมสหรัฐอเมริกาเผยให้เห็นเสื้อยืดรูปซิโมน ไบลส์ข้างในยังมีอีเวนต์ที่เขาได้รับเข็มขัดดำกิตติมศักดิ์ในงานโปรโมทจูโด และยังลงสระว่ายน้ำกับตำนานนักว่ายน้ำ ไมเคิล เฟลป์ส โดยเปิดเสื้อคลุมธงชาติอเมริกาเผยให้เห็นกางเกงว่ายน้ำสนูป ด็อกก์แน่นอนเหตุผลส่วนหนึ่งที่ สนูป ด็อกก์ มาร่วมทำกิจกรรมในมหกรรมกีฬาระดับโลกคราวนี้ก็คือเรื่องของเงินนั่นเองว่ากันว่า สนูป ด็อกก์ ได้รับค่าจ้างมหาศาล สำหรับการเข้าร่วมโอลิมปิกครั้งนี้เฮนรี แอล. แมคนามารา นักลงทุนจากนิวยอร์กและผู้ได้รับการยกย่องใน Forbes 30-Under-30 ได้แชร์ข้อมูลที่น่าสนใจใน X ว่า สนูป วัย 52 ปี ได้รับเงิน $500,000 (17 ล้านบาท) ต่อวันสำหรับการปรากฏตัวในโอลิมปิก พร้อมกับค่าใช้จ่าย“ได้นั่งข้างผู้บริหารของ NBC ในอาหารค่ำ เขาบอกว่าสนูปได้ 5 แสนเหรียญฯ ต่อวันพร้อมค่าใช้จ่ายในการโปรโมทโอลิมปิก” แมคนามาราโพสต์ “จาก Gin and Juice สู่หลายล้านเพื่อเป็นคนดังในโอลิมปิก - โลกมันช่างน่าทึ่ง”ถ้าลองคำนวณดู รวมวันทั้งหมด 17 วันของโอลิมปิก รายได้ของเขาอาจจะเกิน $8.5 ล้าน (300 ล้านฯ)ข่าวนี้ทำให้เกิดปฏิกิริยาหลากหลายบนโซเชียลมีเดีย ผู้ใช้ X ได้แสดงความคิดเห็นว่า “คุ้มค่าทุกเพนนี” และ “เขาคุ้มค่าถึง 2 เท่าของจำนวนเงินนั้น สนูปคือตัวแทนของอเมริกา”