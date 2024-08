“เทย์เลอร์ สวิฟต์” ยกเลิกคอนเสิร์ตที่เวียนนาเหตุโดนขู่ก่อการร้าย

ตามรายงานจาก NBC News ระบุว่าชายต้องสงสัยถูกจับกุม 2 ราย จากเหตุวางแผนก่อวินาศกรรมคอนเสิร์ต The Eras Tour 3 วันของ เทย์เลอร์ สวิฟต์เทย์เลอร์ สวิฟต์ วางแผนจะเปิดคอนเสิร์ตที่กรุงเวียนนาถึง 3 วันคือวันที่ 8 - 10 ส.ค. ณ Ernst-Happel-Stadion แต่ละคอนเสิร์ตจะวามารถจุผู้ชมมากถึง 65,000 คน และมีผู้ชมที่ไม่มีบัตรนอกสนามอีกประมาณ 15,000 คน รวมทั้ง 3 วันจะมีแฟนๆรวมกันประมาณ 240,000 คนเลยทีเดียวตามรายงานระบุเพิ่มเติมว่า คนร้ายที่ถูกจับกุมเป็นชายวัย 19 ปี ซึ่งเคยให้คำมั่นสัญญาว่าจะจงรักภักดีต่อกลุ่ม ISIS ตามที่ฟรานซ์ รัฟ ผู้อำนวยการตำรวจรัฐเวียนนา และเกอร์ฮาร์ด พูร์สเทิล หัวหน้าตำรวจ ระบุในการแถลงข่าวเมื่อเร็วๆ นี้ เจ้าหน้าที่รายงานว่าชายทั้งสองคนแสดงสัญญาณของการก่อการร้ายและความสุดโต่งไว้ในโซเชียลมีเดีย และมีการวางแผนอย่างละเอียดสำหรับการโจมตีครั้งนี้เมื่อจับกุมผู้ต้องสงสัยวัย 19 ปีได้ หน่วยเก็บกู้ระเบิดพบสารเคมีจำนวนหนึ่ง เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนว่าสารเหล่านี้สามารถนำไปใช้ทำระเบิดได้หรือไม่ เจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่าไม่มีแผนจะยกเลิกคอนเสิร์ต และให้คำยืนยันกับสาธารณชนว่า “อันตรายได้ลดลงแล้ว”ตำรวจประกาศเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในคอนเสิร์ตต่างๆ รวมถึงกองกำลังติดอาวุธหนัก หน่วย K-9 หน่วยเก็บกู้ระเบิด และยานพาหนะทางยุทธวิธี แฟนๆ ได้รับแจ้งว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับการตรวจสอบความปลอดภัยที่เข้มงวดกว่าปกติ เนื่องจากทางการวางแผนที่จะตรวจสอบผู้เข้าร่วมงานและยานพาหนะทั้งหมดอย่างละเอียดอย่างไรก็ตาม Taylor Nation ทีมงานของ เทย์เลอร์ สวิฟต์ ได้ออกมายืนยันว่าคอนเสิร์ตทั้ง 3 วันจะถูกยกเลิดเพื่อความปลอดภัยของแฟนๆ“คอนเสิร์ต The Eras Tour ของเทย์เลอร์ สวิฟต์ที่เวียนนาถูกยกเลิกเนื่องจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลยืนยันว่ามีการวางแผนโจมตีก่อการร้ายขึ้น และเมื่อได้รับการยืนยันจากรัฐบาลว่ามีแผนโจมตีก่อการร้ายที่สนามกีฬาเอิร์นสท์-ฮัปเพิล เราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยกเลิกการแสดงทั้ง 3 รอบที่กำหนดไว้เพื่อความปลอดภัยของทุกคน ตั๋วทั้งหมดจะได้รับการคืนเงินโดยอัตโนมัติภายใน 10 วันทำการ!”เทย์เลอร์ สวิฟต์ ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว เจ้าตัวนับเป็นนักร้องที่ขึ้นชื่อว่าไม่ยกเลิกการแสดงคอนเสิร์ตง่ายๆ และนับตั้งแต่ที่เปิด The Eras Tour มานับว่า เวียนนา เป็นเมืองเดียวที่เธอจำใจต้องยกเลิกคอนเสิร์ตเนื่องจากภัยคุกคามด้านความปลอดภัย สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความร้ายแรงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเทย์เลอร์ สวิฟต์ เพิ่งเสร็จสิ้นการแสดงคอนเสิร์ต 3 รอบที่ วอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ และกำลังเตรียมตัวสำหรับการแสดงอีก 3 รอบต่อไปที่ออสเตรีย อย่างไรก็ตาม แผนและตารางงานทั้งหมดในออสเตรียต้องถูกยกเลิกเนื่องจากเหตุการณ์นี้เทย์เลอร์ สวิฟต์จะกลับมาทัวร์ต่อในวันที่ 15 ส.ค. โดยบัตรทั้ง 5 รอบที่สนามเวมบลีย์ในลอนดอน สหราชอาณาจักร ถูกขายหมดเกลี้บงแล้ว ก่อนจะเดินทางกลับอเมริกาเหนือเพื่อทัวร์ครั้งสุดท้ายของ The Eras Tour ที่ยาวนานถึง 2 ปี