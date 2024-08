‘ดิจิลิ้งก์ ประเทศไทย’ ทุ่ม 500 ล้าน ผนึกกำลัง ‘WeChat Pay’ ‘สสว.’ และพันธมิตร เปิดตัว 'เหวย ไท่ กว๋อ' ตั้งเป้า 3 ปี นักท่องเที่ยวจีนทุกคนต้องมี

ผู้ให้บริการดิจิทัลเอเจนซีครบวงจร ทุ่มงบ 500 ล้านบาท ร่วมกับพันธมิตรชั้นนำอย่างและหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงพาณิชย์ นำโดยรองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) เปิดตัวแพลตฟอร์มข้อมูลด้านการท่องเที่ยวไทยสำหรับนักท่องเที่ยวจีน ครอบคลุม 66 โลเคชั่น เมืองใหญ่และเมืองน่าเที่ยว พร้อมบริการ Payment on Ground และ Payment on Service ผ่าน WeChat Pay อย่างไร้รอยต่อ ตั้งเป้าให้เป็นแพลตฟอร์มที่นักท่องเที่ยวจีนทุกคนต้องมีภายใน 1 ปีในพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ครั้งนี้มี นางสาวปณิตา ชินวัตร รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) นางสาวพรรณอวิกา ลิมปะพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิจิลิ้งก์ ประเทศไทย จำกัด นายพลวัฒน์ ศุขจรัส ประธานกรรมการบริษัท เอวี โปรเจคท์ จำกัด ร่วมลงนาม โดยมี นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายกุลิศ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ นายเจอร์รี่ เจีย หลิว ผู้บริหารจากแพลตฟอร์ม WeChat Pay ร่วมเป็นสักขีพยานนางสาวพรรณอวิกา ลิมปะพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิจิลิ้งก์ ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า " ‘เหวย ไท่ กว๋อ’ ในภาษาจีนแปลว่าสวัสดีประเทศไทย เกิดขึ้นจากความต้องการอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่ม FIT (Free and Independence Traveler) ที่นิยมเที่ยวและเดินทางด้วยตัวเอง ซึ่งมีสัดส่วนถึง 80.6% ของนักท่องเที่ยวจีนในกลุ่มของผู้ที่มีรายได้สูง และมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แพลตฟอร์มนี้จะช่วยให้นักท่องเที่ยวจีนเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวไทยอย่างลึกซึ้ง และสามารถใช้จ่ายผ่าน WeChat Pay ได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดเด่นของแพลตฟอร์มที่จะทำให้ระบบจ่ายเงินของ WeChat Pay ทั่วถึงในไทย"“ด้วยเงินลงทุนกว่า 500 ล้านบาท ดิจิลิ้งก์ ประเทศไทย ตั้งเป้าหมายให้เหวย ไท่ กว๋อมีสมาชิก 200 ล้านคนภายใน 1 ปี และมี Active User ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 100 ล้านคน โดยจะรวบรวมข้อมูลร้านอาหาร โรงแรม แพ็คเกจทัวร์ และสินค้าของฝากในไทย พร้อมบริการ Payment on Service ที่จำเป็นสำหรับการท่องเที่ยว ครอบคลุม 66 เมืองใหญ่และเมืองน่าเที่ยวในประเทศไทย โดยอิงจากงานวิจัยที่สำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวจีนถึงสถานที่ในประเทศไทยที่ได้รับความสนใจในอันดับต้น ๆ เราจึงรวบรวมข้อมูลเป็นภาษาจีนเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงอย่างง่ายดาย นอกจากนั้นเรายังมีบริการ Payment on Service ที่จำเป็นและกำลังเป็นที่นิยมสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองไทย อาทิ ซื้อซิมการ์ด, จอง Service ในสนามบิน, จองร้านอาหาร Fine Dining, บริการเช่าชุดไทย ชุดนักเรียน, โปรแกรมสุขภาพต่างๆ และจองตั๋วการแสดงอีกด้วย”นางสาวปณิตา ชินวัตร รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า " สสว. ร่วมมือกับดิจิลิ้งก์ ประเทศไทย ในการคัดสรรผู้ประกอบการกว่า 100,000 ราย ทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมแพลตฟอร์มเหวย ไท่ กว๋อ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ MSME ได้ขยายตลาดไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน สอดคล้องกับเป้าหมายของ สสว. ในการผลักดันสัดส่วน GDP ของ SMEs ให้เพิ่มเป็นร้อยละ 40 ภายในปี 2570"การเปิดตัว เหวย ไท่ กว๋อ ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและจีน โดยมีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สสว. และ WeiTaiGuo พร้อมด้วยพันธมิตรจากจีนอย่าง WeChat Pay, Xiaohongshu และ TAOBAO & TMALL GROUP