“ท็อป พิพัฒน์ - นุ่น ศิรพันธ์” 2 นักแสดง คู่รัก และ นักธุรกิจเพื่อสังคม ชวนร่วม Challenge กิจกรรมรักษ์โลก ในแคมเปญรักษ์โลก จาก TikTok “REact For Change: ลองเปลี่ยนโลก”  ปี 2

สำหรับแคมเปญ TikTok “REact For Change: ลองเปลี่ยนโลก” ปี 2 เป็นแคมเปญรักษ์โลกจาก TikTok ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง TikTok ร่วมกับ บริษัท คิดคิด จำกัด (เจ้าของเว็บไซต์ ECOLIFE ที่ช่วยจัดการขยะ) และ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับกระแสการตอบรับเป็นอย่างดี จากกลุ่มเยาวชน คุณครู รวมถึง นักเรียน ในปีที่ผ่านมา การจัดกิจกรรมในปีที่ 1 (พ.ศ. 2566) ด้วยระยะเวลาเพียง 4 เดือน แต่กลับได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี สิ่งที่เห็นได้ชัดคือตัวแคมเปญสามารถก่อให้เกิดการแยกขยะในโรงเรียน ได้ถึง 91,667 กิโลกรัม และ ลดคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ได้ถึง 203,000 กิโลกรัมคาร์บอน (เทียบเท่า) ด้วยเหตุนี้ทาง TikTok จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้ความรู้ และ ชวนทุกคนมารักษ์โลก ด้วยการร่วมกันลดปริมาณขยะ และ ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ กันอีกครั้งในปีที่ 2ท็อป - พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร พร้อมทั้ง นุ่น - ศิรพันธ์ วัฒนจินดา นักแสดง และ นักธุรกิจเพื่อสังคม CEO บริษัท คิด คิด จำกัด ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกิจกรรม TikTok “REact For Change: ลองเปลี่ยนโลก” ปี 2 โดยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมที่ดีขึ้นกับสิ่งแวดล้อมสำหรับคนไทย กิจกรรมในครั้งนี้ เราจะชวนทุกคนมาร่วมสนุกไปกับ 4 กิจกรรม Challenge ซึ่งจะอยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ 4 RE Challenge ที่จะเชิญชวนทุกคนมาทำคอนเทนต์รักษ์โลกไปด้วยกัน ซึ่งเราจะมีคอนเทนต์ Challenge ที่แตกต่างกันไปในทุกเดือน ตลอดระยะวลา 4 เดือน โดยจะมีการร่วมสนุกผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ซึ่งเป็นหนึ่งในช่องทางหลักในการสื่อสารและร่วมสนุกกับกิจกรรม ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างการรับรู้ แต่ยังเป็นกิจกรรมที่สามารถติดตามผล และเห็นถึงการร่วมกันรักษ์โลก รวมไปถึงการแยกขยะ สำหรับแคมเปญ “REact For Change: ลองเปลี่ยนโลก” ปี 2 นี้สามารถติดตามข้อมูล ร่วมถึงการร่วมกิจกรรมได้ที่ website: www.ecolifeapp.comเนื้อหา 4 RE Challenge ประกอบด้วยRe – Fresh ชวนพก กระบอกน้ำ เพื่อลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งRe – Live ชวนกันเข้าเทรนด์แลกเปลี่ยนเสื้อผ้ากันสวมใส่ไปกับคนในครอบครัวRe – Mind ชวนมาแดนซ์ชาเลนจ์ตอกย้ำความรู้เรื่องถังขยะ รีไซเคิลRe – Peat มาชาเลนจ์ไปกับฟีลเตอร์รักษ์โลกบน TikTok เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง